25歲是非精陳欣茵 激罕噴血水著曝光 網民：好大對！

加入無綫綜藝節目《學是學非》半年的25歲小花陳欣茵，一向賣甜美可愛，在《後生仔傾吓偈》的傻大姐性格亦甚得宅男歡心，節目中雖然有人稱「波波」的乳牛黃凱儀經常貼身衫晒身材，相比下欣茵略嫌密實！不過，日前欣茵終於爭口氣，去船P影靚相，白色泳衣下巨峰初現！

撰文、圖片：東方新地