陳欣茵

25歲是非精陳欣茵 激罕噴血水著曝光 網民：好大對！

東方新地 - 正妹

加入無綫綜藝節目《學是學非》半年的25歲小花陳欣茵，一向賣甜美可愛，在《後生仔傾吓偈》的傻大姐性格亦甚得宅男歡心，節目中雖然有人稱「波波」的乳牛黃凱儀經常貼身衫晒身材，相比下欣茵略嫌密實！不過，日前欣茵終於爭口氣，去船P影靚相，白色泳衣下巨峰初現！

撰文、圖片：東方新地

在《後生仔傾吓偈》的女主持中，除了馮盈盈，比較受注目的非「波波」和陳欣茵莫屬，肥嘟嘟胸前兩團肉的波波固然之受歡迎，不過穿著密密實實又比較斯文傻吓傻吓的陳欣茵亦頗為討人歡心，可惜衣著密實，難免被比下去，但偶然不經意一露，亦無法逃過觀眾的「法眼」：

陳欣茵今年又再分享泳照。
陳欣茵今年又再分享泳照。
健康性感的白色泳衣，大騷身材。
健康性感的白色泳衣，大騷身材。
最近陳欣茵在浪茄露營，不經意流露健唐性感。
早前在浪茄露營，不經意流露健唐性感。

性感婚照賀25歲 被指與波波撞樣

今年5月初踏入25歲的陳欣茵，拍攝了一輯性感婚紗照，找來「沐日撮影Film Komolebi 」操刀，性感優美的低胸婚照盡展初熟美態：

陳欣茵在吳若希MV《錯的一天》有演出，並與曾展望演的渣男有親吻戲。
陳欣茵在吳若希MV《錯的一天》有演出，並與曾展望演的渣男有親吻戲。

24歲是非精陳欣茵 激罕噴血水著曝光 網民：好大對！

平日喜歡art jam
平日喜歡art jam
黑絲長腿好誘人。
黑絲長腿好誘人。

24歲是非精陳欣茵 激罕噴血水著曝光 網民：好大對！

陳欣茵曾在節目上展廚藝，獲嘉賓黎諾懿親手指點。
陳欣茵曾在節目上展廚藝，獲嘉賓黎諾懿親手指點。

24歲是非精陳欣茵 激罕噴血水著曝光 網民：好大對！

罕晒四吋溝

24歲是非精陳欣茵 激罕噴血水著曝光 網民：好大對！

前日欣茵在ig po出一張噴血照，一班囡囡船P，穿著白色超低胸水著的欣茵成為焦點！輕輕側身四吋乳溝戶現，效果噴血。

24歲是非精陳欣茵 激罕噴血水著曝光 網民：好大對！

另一角度欣賞多次脹卜卜冇花冇假，難怪粉絲大叫：「好大對！」有粉絲留言問欣茵是否準備轉行性感路線，她未有否認，只謂「百變乜都試吓」，欣茵大可試多幾次，大家都等緊你派福利！

24歲是非精陳欣茵 激罕噴血水著曝光 網民：好大對！ 24歲是非精陳欣茵 激罕噴血水著曝光 網民：好大對！

一向盛產女神、又係小花入屋最佳捷徑嘅無綫綜藝節目《學是學非》，基本上年年換陣容、輯輯有新血，今年播出嘅第七輯本來繼麥美恩、馮盈盈、張寶兒、劉穎鏇、鄺潔楹、何依婷後，已經再加入何泳芍、陳詩欣同戴祖儀三位新主持，點知都仲未夠喉，近日再有新面孔陳欣茵登場，一於湊夠十位「是非精」。

陳欣茵素人大學生升呢做「是非精」

25歲女青春無敵、眼大大夠精靈、再加埋嗲聲嗲氣，欣茵一出場即晚就被網友熱議。雖然評論兩極，有人讚嬌小玲瓏又好靚女，亦有人彈缺乏特色表演生硬，不過由素人大學生到加入《後生仔傾吓偈》到正式成為主持之一，都係短短兩年時間，寬容啲畀啲時間欣茵進步好唔好？

由素人變《後生仔傾吓偈》意見領袖，短短兩年時間陳欣茵機會不斷，近日正式成為是非精，今年更有機會參與劇集《香港愛情故事》拍攝。
由素人變《後生仔傾吓偈》意見領袖，短短兩年時間陳欣茵機會不斷，近日正式成為是非精，今年更有機會參與劇集《香港愛情故事》拍攝。
《學是學非》初次亮相
《學是學非》初次亮相
雖然身高比其他是非精矮一截（右一），不過勝在夠fresh，24歲青春可愛。
雖然身高比其他是非精矮一截（右一），不過勝在夠fresh，25歲青春可愛。
與一眾《後生仔傾吓偈》KOL 合照
與一眾《後生仔傾吓偈》KOL 合照
鍾意旅行周圍飛，欣茵走遍南北影靚相，歐美亞洲各大城市大部分都去過。
鍾意旅行周圍飛，欣茵走遍南北影靚相，歐美亞洲各大城市大部分都去過。

24歲陳欣茵校花升呢是非精 理大「內衣設計」畢業生IG大派福利

24歲陳欣茵校花升呢是非精 理大「內衣設計」畢業生IG大派福利

理大「內衣設計」畢業生IG大派福利

陳欣茵未選過港姐、未讀過藝訓班，曾登上「Yes校花校草」，兩年前喺理工大學應用科學及紡織學院紡織及製衣學系（內衣設計）畢業後，至被無綫邀請擔任Big Big Channel主持及《後生仔傾吓偈》意見領袖，資歷尚淺，仲有無限進步空間。不過最緊要樣靚身材好又夠大方，個人IG有唔少水著晒身材福利圖，極有潛力值得栽培！

24歲女青春無敵，毫不吝嗇大晒身材，性感養眼。
25歲女青春無敵，毫不吝嗇大晒身材，性感養眼。
個人IG頻頻晒身材著三點式，就知欣茵身形比例一流，係女神潛力股。
個人IG頻頻晒身材著三點式，就知欣茵身形比例一流，係女神潛力股。
身為理工大學應用科學及紡織學院紡織及製衣學系內衣設計畢業生，欣茵畢業fashion show作品作風極大膽。
身為理工大學應用科學及紡織學院紡織及製衣學系內衣設計畢業生，欣茵畢業fashion show作品作風極大膽。

網民極速起底 男友是人氣Youtuber

人紅自然多是非，不過陳欣茵未紅就已經得到一班網民關注，有不少理大生爆料，指外表清純的她原來「食過唔少仔」，有不少負評。更有網民起底發現她原來就是人氣Youtuber「熊仔頭」的女朋友，網民對比二人IG story的內容、地點及時間，不但發現她們的情侶關係，更指兩人已一同去過旅行，似乎感情不錯。

欣茵早已名花有主，雖然男友真面目極受保護未出現過，去年生日兼情人節，男朋友租埋酒店房搞埋大龍鳳慶祝。不過一班網民已經知道男方為何人。
欣茵早已名花有主，雖然男友真面目極受保護未出現過，去年生日兼情人節，男朋友租埋酒店房搞埋大龍鳳慶祝。不過一班網民已經知道男方為何人。
熊仔頭是香港人氣Youtuber，訂閱人數超過58萬！
熊仔頭是香港人氣Youtuber，訂閱人數超過58萬！
一邊是熊仔頭IG，一邊是欣茵，似乎二人在玩煮飯仔
一邊是熊仔頭IG，一邊是欣茵，似乎二人在玩煮飯仔
雖然角度不同，但明顯是同一堆食物，網民眼利，因此知道二人是情侶兼一齊去旅行。
雖然角度不同，但明顯是同一堆食物，網民眼利，因此知道二人是情侶兼一齊去旅行。
不過網民對她的評語似乎都不太好
不過網民對她的評語似乎都不太好

24歲陳欣茵校花升呢是非精 理大「內衣設計」畢業生男友係人氣Youtuber！

24歲陳欣茵校花升呢是非精 理大「內衣設計」畢業生男友係人氣Youtuber！

大家又覺得陳欣茵如何呢？

24歲陳欣茵校花升呢是非精 理大「內衣設計」畢業生IG大派福利

24歲陳欣茵校花升呢是非精 理大「內衣設計」畢業生IG大派福利

24歲陳欣茵校花升呢是非精 理大「內衣設計」畢業生IG大派福利

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