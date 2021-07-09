25歲是非精陳欣茵 激罕噴血水著曝光 網民：好大對！
撰文、圖片：東方新地
在《後生仔傾吓偈》的女主持中，除了馮盈盈，比較受注目的非「波波」和陳欣茵莫屬，肥嘟嘟胸前兩團肉的波波固然之受歡迎，不過穿著密密實實又比較斯文傻吓傻吓的陳欣茵亦頗為討人歡心，可惜衣著密實，難免被比下去，但偶然不經意一露，亦無法逃過觀眾的「法眼」：
性感婚照賀25歲 被指與波波撞樣
今年5月初踏入25歲的陳欣茵，拍攝了一輯性感婚紗照，找來「沐日撮影Film Komolebi 」操刀，性感優美的低胸婚照盡展初熟美態：
一向盛產女神、又係小花入屋最佳捷徑嘅無綫綜藝節目《學是學非》，基本上年年換陣容、輯輯有新血，今年播出嘅第七輯本來繼麥美恩、馮盈盈、張寶兒、劉穎鏇、鄺潔楹、何依婷後，已經再加入何泳芍、陳詩欣同戴祖儀三位新主持，點知都仲未夠喉，近日再有新面孔陳欣茵登場，一於湊夠十位「是非精」。
陳欣茵素人大學生升呢做「是非精」
25歲女青春無敵、眼大大夠精靈、再加埋嗲聲嗲氣，欣茵一出場即晚就被網友熱議。雖然評論兩極，有人讚嬌小玲瓏又好靚女，亦有人彈缺乏特色表演生硬，不過由素人大學生到加入《後生仔傾吓偈》到正式成為主持之一，都係短短兩年時間，寬容啲畀啲時間欣茵進步好唔好？
理大「內衣設計」畢業生IG大派福利
陳欣茵未選過港姐、未讀過藝訓班，曾登上「Yes校花校草」，兩年前喺理工大學應用科學及紡織學院紡織及製衣學系（內衣設計）畢業後，至被無綫邀請擔任Big Big Channel主持及《後生仔傾吓偈》意見領袖，資歷尚淺，仲有無限進步空間。不過最緊要樣靚身材好又夠大方，個人IG有唔少水著晒身材福利圖，極有潛力值得栽培！
網民極速起底 男友是人氣Youtuber
人紅自然多是非，不過陳欣茵未紅就已經得到一班網民關注，有不少理大生爆料，指外表清純的她原來「食過唔少仔」，有不少負評。更有網民起底發現她原來就是人氣Youtuber「熊仔頭」的女朋友，網民對比二人IG story的內容、地點及時間，不但發現她們的情侶關係，更指兩人已一同去過旅行，似乎感情不錯。