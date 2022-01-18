90後台灣正妹Jubaee IG帳戶被消失！懷念小麥色肌膚「歐美臀」福利圖

追蹤人數超過33萬人的Jubaee在2020年10月將私人帳戶「清零」，消失於網絡，剩下只有1.4萬追蹤者的網店Tatula，也少見店主的個人更新（2022年Tatula更會進一步被拼購消失！），這位熱愛戶外運動，原名Julia的女生像一個傳奇，「小麥色」肌膚性感辣照絕對誘人，網友期待她「復出」，現時只能看圖懷念無懈可擊的魔鬼身材：