90後台灣正妹Jubaee IG帳戶被消失！懷念小麥色肌膚「歐美臀」福利圖
追蹤人數超過33萬人的Jubaee在2020年10月將私人帳戶「清零」，消失於網絡，剩下只有1.4萬追蹤者的網店Tatula，也少見店主的個人更新（2022年Tatula更會進一步被拼購消失！），這位熱愛戶外運動，原名Julia的女生像一個傳奇，「小麥色」肌膚性感辣照絕對誘人，網友期待她「復出」，現時只能看圖懷念無懈可擊的魔鬼身材：
文：東方新地 圖／翻攝IG @jubaee
2022年Jubaee去向更新：
原名Julia的Jubaee消失於網絡，而最新消息是網店Tatula將在2022年拼入另一服飾店bisou bisou store，消息公布後又再引起網友查詢「what happen to Jubaee」，曾有網民留言表示，Jubaee售出網店股份後，已和男友脫離網絡展開幸福生活，至於實情如何，目前尚未有進一步資訊可以核實！
Jubaee 人氣曾破30萬！傲人身材、性感曲線
Jubaee喜好多樣化，健身、攀岩、打網球、玩滑板樣樣都啱，由於高中之後的求學生涯都在外國，飲食習慣加上好動性格鍛練出一副鬼妹仔身型！她近年才回到台灣，常常給人當熱情奔放的感覺，臉上常常掛著招牌笑容，配上魔鬼身材令人著迷！
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Posted by Tatula clothing on Thursday, May 24, 2018
網民：呢啲身型真係好屈機
Photoshoot with @jubaee in Taipei
Posted by Ryan Chua Photography on Wednesday, January 16, 2019