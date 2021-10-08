34D網紅Amber晒火辣身材出事 收戀態狂迷不雅照騷擾

有份演出電影《#PTGF出租女友》的人氣網紅Amber（葉俙賢）身材出眾，擁有34D激凸上圍，最愛在各大社交平台分享靚相靚片派福利。不過Amber早前在Twitter透露，竟然收到戀態狂迷不雅照騷擾！

文：東方新地 ｜Amber IG、Amber Facebook、Amber Twitter