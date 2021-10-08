34D網紅Amber晒火辣身材出事 收戀態狂迷不雅照騷擾
有份演出電影《#PTGF出租女友》的人氣網紅Amber（葉俙賢）身材出眾，擁有34D激凸上圍，最愛在各大社交平台分享靚相靚片派福利。不過Amber早前在Twitter透露，竟然收到戀態狂迷不雅照騷擾！
文：東方新地 ｜Amber IG、Amber Facebook、Amber Twitter
收戀態狂迷露械照
有份參演港產電影《#PTGF出租女友》的人氣網紅Amber（葉俙賢）身材一向出眾，擁有34D的激凸上圍，愛在各大社交平台分享靚相靚片派福利，深受一班宅男粉絲愛戴。不過備受注目背後，卻引來狂迷傳露械照騷擾。Amber早前在Twitter透露被變態狂迷性騷擾，圖文並茂上載兩張露械照，不過Amber卻無所畏懼，更留言反擊：「畀痴線佬騷擾！好心咁細XX就唔好拎出嚟啦，廢物」，認真巾幗不讓鬚眉！
堅拒三點畢露
其實Amber自從演出《#PTGF出租女友》後漸漸為人認識，她在戲中飾演一名「宅男殺手」，當中有一幕穿上超DeepV衫的濕身戲，大晒4吋超長事業線，十分養眼。不過Amber曾表示拍戲露事線及露背已經是極限，堅持不會三點畢露，原來想保留神秘感畀自己未來男朋友。