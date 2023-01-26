av女星 兔女郎賀年

三上悠亞前凸後翹勁誘人　日本女優齊扮兔女郎賀年

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新年咁開心當然要睇靚相，大家望穿秋水一刻又到，就是靚女同大家拜年。今年有三上悠亞、波多野結衣、橋本有菜、奏音花音及小野六花齊齊Cosplay兔女郎，同大家可愛look拜年，單計2023新年新相已超過50張，絕對係男士們福音。

34歲 波多野結衣

av女星 兔女郎賀年 波多野結衣依然寶刀未老
波多野結衣依然寶刀未老。（圖片來源：[email protected]_yui）

七瀬アリス 25歲

av女星 兔女郎賀年 七瀬アリス先嚟性感自拍賀歲
七瀬アリス先嚟性感自拍賀歲。（圖片來源：[email protected]_Nanase_）
av女星 兔女郎賀年 桐山かめ同樣扮兔賀歲
桐山かめ同樣扮兔賀歲。（圖片來源：[email protected]

藤森里穂 26歲

av女星 兔女郎賀年 藤森里穂都加入戰團
藤森里穂都加入戰團。（圖片來源：[email protected]_riho123）
av女星 兔女郎賀年 三上悠亞好正
三上悠亞好正。（圖片來源：[email protected]_mikami）
av女星 兔女郎賀年 三上悠亞臥睡姿勢難掩巨胸
三上悠亞臥睡姿勢難掩巨胸。（圖片來源：[email protected]_mikami）

日本人信十二生肖 女優都愛cosplay拜年

日本也有十二干支（十二生肖）習俗，類似中國的十二生肖，而女優們也有作簡單Cosplay拜年習慣，今年是兔年，自然大量女優Cosplay兔女郎與大家拜年賀歲。其實兔女郎是日本女優常常會穿的簡易Cosplay服，除了兔年外，復活節必有大量日本女優Cosplay兔女郎同粉絲過節，就等我地回顧女優們的復活節Cosplay造型：

av女星 兔女郎賀年 三上悠亞復活節曾粉色兔仔示人
三上悠亞復活節曾粉色兔仔示人（圖片來源：[email protected]_mikami）
av女星 兔女郎賀年 三上悠亞事業線明顯
三上悠亞事業線明顯（圖片來源：[email protected]_mikami）

桃園玲奈28歳

av女星 兔女郎賀年 桃園玲奈是暗黑系小兔
桃園玲奈是暗黑系小兔（圖片來源：[email protected]_rena）
av女星 兔女郎賀年 桃園玲奈眼大大，討人歡喜
桃園玲奈眼大大，討人歡喜（圖片來源：[email protected]_rena）

奏音花音22歲

av女星 兔女郎賀年 奏音花音就對鏡自拍「露出」
奏音花音就對鏡自拍「露出」（圖片來源：[email protected]_kanade_）
av女星 兔女郎賀年 奏音花音又係眼大大
奏音花音又係眼大大（圖片來源：[email protected]_kanade_）

樞木葵24歲

av女星 兔女郎賀年 樞木葵相對保守
樞木葵相對保守（圖片來源：[email protected]_krrg）

橋本有菜 26歲

av女星 兔女郎賀年 橋本有菜就娃娃臉
橋本有菜就娃娃臉（圖片來源：[email protected]
av女星 兔女郎賀年 橋本有菜原來深藏不露
橋本有菜原來深藏不露（圖片來源：[email protected]

相澤南26歲

av女星 兔女郎賀年 相澤南造型比較挑逗
相澤南造型比較挑逗（圖片來源：[email protected]_aizawa_）
av女星 兔女郎賀年 相澤南中門大開，明派福利
相澤南中門大開，明派福利（圖片來源：[email protected]_aizawa_）

三上悠亞變身性感兔仔 Show蜜桃臀以中文同大家拜年

AV女優三上悠亞憑魔鬼身材與高顏值受封「國民AV天后」，她原以日本偶像女團SKE48出道，自2015年轉戰暗AV界後人氣高企，獲許多華人粉絲支持。三上悠亞不忘同華人粉絲拜年，三上悠亞在IG曬出兔女郎照，一身高衩設計全白服裝、戴住黑色兔耳頭飾，身材豐滿到巨胸藏不住，當側身一轉，身材前凸後翹立刻顯現，絕對是粉絲們的過年福利。三上悠亞更用中文「新年快樂」向粉絲拜年，果然夠入屋。照片發佈後，粉絲反應熱烈，18小時讚數瞬間飆升到14萬，粉絲們瘋狂留言：「還是三上老師真的懂」、「老婆新年快樂」、「新年快樂!!!我的女神」、「老師，我喜歡你」、「太美了」、「超愛三上老師」。

av女星 兔女郎賀年 三上悠亞在IG曬出7張兔女郎扮裝照
三上悠亞在IG曬出7張兔女郎扮裝照。（圖片來源：[email protected]_mikami）
av女星 兔女郎賀年 三上悠亞不忘向粉絲們拜年
三上悠亞不忘向粉絲們拜年。（圖片來源：[email protected]_mikami）
av女星 兔女郎賀年 三上悠亞身材勁苗條
三上悠亞身材勁苗條（。圖片來源：[email protected]_mikami）
av女星 兔女郎賀年 三上悠亞不打算遮屁股蛋，整個直貼鏡頭，福利大放送
三上悠亞不打算遮屁股蛋，整個直貼鏡頭，福利大放送（圖片來源：[email protected]_mikami）

串流平台FANZA集結六大兔女郎 索女派福利拜年

DMM串流平台FANZA決定歲末派福利，推出新春兔女郎裝扮光碟及一番賞抽獎，有小野六花、MIRU等來自不同AV片商的女星參與。但心邪可能會失望，影片只是開心玩遊戲，不是AV三級片，裝扮都是正經可愛。當然啦，靚女們都有自己上載兔女郎照片到Twitter，派福利給粉絲，順便作宣傳。　

av女星 兔女郎賀年 新春兔女郎裝扮光碟封面
新春兔女郎裝扮光碟封面（圖片來源：Twitter）
av女星 兔女郎賀年
（圖片來源：Twitter）
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（圖片來源：Twitter）
av女星 兔女郎賀年
（圖片來源：Twitter）
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（圖片來源：Twitter）

小野六花20歲

av女星 兔女郎賀年 小野六花扮白色兔女郎
小野六花扮白色兔女郎（圖片來源：[email protected]
av女星 兔女郎賀年 小野六花造型勁性感
小野六花造型勁性感（圖片來源：[email protected]

山岸逢花 30歲

av女星 兔女郎賀年 山岸逢花的合輯明顯尺度更大膽
山岸逢花的合輯明顯尺度更大膽（圖片來源：[email protected]
av女星 兔女郎賀年 山岸逢花主打粉色兔女郎
山岸逢花主打粉色兔女郎（圖片來源：[email protected]
av女星 兔女郎賀年 山岸逢花非常精緻
山岸逢花非常精緻（圖片來源：[email protected]
av女星 兔女郎賀年 山岸逢花相中經常可愛氹粉絲
山岸逢花相中經常可愛氹粉絲（圖片來源：[email protected]

加美杏奈 26歲

av女星 兔女郎賀年 加美杏奈感覺較為成熟
加美杏奈感覺較為成熟（圖片來源：Twitter）

伊藤舞雪25歲

av女星 兔女郎賀年 伊藤舞雪明顯比較瘦削
伊藤舞雪明顯比較瘦削（圖片來源：Twitter）
av女星 兔女郎賀年 伊藤舞雪有道具輔助添情趣
伊藤舞雪有道具輔助添情趣（圖片來源：Twitter）

坂道美琉 24歲

av女星 兔女郎賀年 Miru又點會執輸
Miru又點會執輸（圖片來源：[email protected]_29）
av女星 兔女郎賀年 Miru樣貌勁鄰家女孩
Miru樣貌勁鄰家女孩（圖片來源：[email protected]_29）
av女星 兔女郎賀年 Miru造型相對密實
Miru造型相對密實（圖片來源：[email protected]_29）

　　

撰文：東方新地圖片來源：Instagram、Twitter資料或影片來源：Twitter、Instagram

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