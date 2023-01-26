三上悠亞前凸後翹勁誘人 日本女優齊扮兔女郎賀年
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新年咁開心當然要睇靚相，大家望穿秋水一刻又到，就是靚女同大家拜年。今年有三上悠亞、波多野結衣、橋本有菜、奏音花音及小野六花齊齊Cosplay兔女郎，同大家可愛look拜年，單計2023新年新相已超過50張，絕對係男士們福音。
34歲 波多野結衣
七瀬アリス 25歲
藤森里穂 26歲
日本人信十二生肖 女優都愛cosplay拜年
日本也有十二干支（十二生肖）習俗，類似中國的十二生肖，而女優們也有作簡單Cosplay拜年習慣，今年是兔年，自然大量女優Cosplay兔女郎與大家拜年賀歲。其實兔女郎是日本女優常常會穿的簡易Cosplay服，除了兔年外，復活節必有大量日本女優Cosplay兔女郎同粉絲過節，就等我地回顧女優們的復活節Cosplay造型：
桃園玲奈28歳
奏音花音22歲
樞木葵24歲
橋本有菜 26歲
相澤南26歲
三上悠亞變身性感兔仔 Show蜜桃臀以中文同大家拜年
AV女優三上悠亞憑魔鬼身材與高顏值受封「國民AV天后」，她原以日本偶像女團SKE48出道，自2015年轉戰暗AV界後人氣高企，獲許多華人粉絲支持。三上悠亞不忘同華人粉絲拜年，三上悠亞在IG曬出兔女郎照，一身高衩設計全白服裝、戴住黑色兔耳頭飾，身材豐滿到巨胸藏不住，當側身一轉，身材前凸後翹立刻顯現，絕對是粉絲們的過年福利。三上悠亞更用中文「新年快樂」向粉絲拜年，果然夠入屋。照片發佈後，粉絲反應熱烈，18小時讚數瞬間飆升到14萬，粉絲們瘋狂留言：「還是三上老師真的懂」、「老婆新年快樂」、「新年快樂!!!我的女神」、「老師，我喜歡你」、「太美了」、「超愛三上老師」。
串流平台FANZA集結六大兔女郎 索女派福利拜年
DMM串流平台FANZA決定歲末派福利，推出新春兔女郎裝扮光碟及一番賞抽獎，有小野六花、MIRU等來自不同AV片商的女星參與。但心邪可能會失望，影片只是開心玩遊戲，不是AV三級片，裝扮都是正經可愛。當然啦，靚女們都有自己上載兔女郎照片到Twitter，派福利給粉絲，順便作宣傳。
小野六花20歲
山岸逢花 30歲
加美杏奈 26歲
伊藤舞雪25歲
坂道美琉 24歲