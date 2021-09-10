BlackRuby IG 被消失 21萬follower蒸發！童顏硯秋開新帳號、過百新相洗板狂派福利！
原文刊於：東方新地 圖片來源：Blackruby Instagram、政府新聞公報、連登討論區
BlackRuby IG 被消失、新Account狂出圖洗板
兩三年前以金髮「本土MK妹」張硯秋在IG爆紅，近年以BlackRuby網名不斷大方派放送升級福利，21萬follower加上Patreon賣相儲落一班Fans，擅長連環發射IG Stroy，每次都吸引到逾萬互動，好多電視台小花都望塵莫及⋯⋯今次帳號消失到底係短暫封鎖，還是永久關閉仲係未知數，不過新帳號已一早準備好，睇睇BlackRuby如何洗板派福利，當中嘅福利圖片仲橫跨不用年代：
16歲仲好Baby fat，而家大左輪廓開始出嚟，覺得自己越嚟越醜樣⋯⋯
14歲 好醜但嗰陣超多男仔追
依家一個都冇 點解呀點解會咁㗎
其實我收收埋埋勁多相同片
BlackRuby 今年動漫節短裙仔造型
Patreon賣相收入豐厚
有網民表示「佢以前係旺角酒吧做果陣見過真人，果陣幾肥下 依家唔知」；其實 BlackRuby 同好多網紅一樣，沒有浪費一班忠實follower的消費力，在Patreon收取「課金」賣私藏靚相，每次都出現「擠提」，其實每次公開相片都有豐乳美臀，難怪收費福利照不乏追捧⋯⋯
推廣2020月曆親自入套：
2019年7月司徒夾帶曾經邀請 BlackRuby 拍攝2020月曆，現貨好快沽清，網友紛紛懇求「司徒師傅」再搵BlackRuby影寫真⋯⋯
Black Ruby放工自己上嚟入月曆，好勤力👍🏻支持剛單身的Ruby: https://www.szetoproject.com/products/black-ruby-2020%E6%9C%88%E6%9B%86
Posted by 司徒夾帶 on Thursday, 19 December 2019
最近BlackRuby 仲現身Youtube街訪片「【表白大作戰Black】捕獲野生Ruby🖤」 ，演出 「男友視覺影片」，網友仲留言紛紛讚好，亦有網民探索到底Ruby身高夠唔夠三尺⋯⋯
最經典！店員視角綁鞋帶「動作片」
BlackRuby 去年另一經典影片作品就係「店員視覺。綁鞋帶」，佢表示： 「我唔係唔識綁呀🤣而係唔知點解對鞋帶一來就亂晒😠😠😠哈哈 #店員視角」
BlackRuby 推銷獨家減肥藥 衛生署指服用後會危害健康
今年初網民發文指 Blackruby 推銷的一款減肥藥，成份包括一款禁售藥物，名為「西布曲明」，事件引起熱烈討論。其中有兩名曾服食此減肥藥的女生聲稱，服用後出現嚴重副作用，包括頭暈、嘔吐、失去食慾，甚至出現幻覺，令自己有自殘行為！事件更引來衛生署跟進，發新聞稿呼籲市民不要購物一款同名的減肥藥，因檢驗後發現藥物含有的「西布曲明」為法例禁止的毒藥！