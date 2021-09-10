BlackRuby IG 被消失 21萬follower蒸發！童顏硯秋開新帳號、過百新相洗板狂派福利！

香港KOL界別有一位叫BlackRuby的妹妹，童顏大眼仔加上魔鬼身材，21萬follower濕濕碎，今年初有網民踢爆 BlackRuby 售賣一款含禁用藥物成份的瘦身藥，事件最後不了了之，不過近日BlackRuby的IG戶口忽然被封瑣，雖然她強調舊帳號好快重開，同一時間後備戶口「blackruby_photo」已經開張，仲洗板式一日推出過百新相！

原文刊於：東方新地 圖片來源：Blackruby Instagram、政府新聞公報、連登討論區