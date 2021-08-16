F Cup韓妺Zzyuri拍性感寫真極速上位 公開乳房X光片力證身材純天然
韓國模特兒Zzyuri擁有一副清純樣貌和F Cup 澎湃身材，出道短短一年多已推出過多本性感寫真集，IG帳號更已擁有超過109萬位追隨者，人氣極 速熱爆！
撰文、圖片：東方新地
Zzyuri八個月極速吸粉絲 IG人數突破138萬人
現年25歲的韓國模特兒Zzyuri（쮸리）原名金多瑟（KimDa-Seul，김다슬），現居於首爾，自前年3月在社交網上開設帳 戶，原本只為業餘愛好，但在短短八個月她的追隨者數量已急升至 十萬人。到去年尾，她開始為韓國一個寫真網站拍攝性感寫真，至 今所推出的電子寫真集數量已多 達16本，令她人氣在出道 僅一年的時間內極速高 升，IG帳號至今已吸納了 超過138萬位追隨者。
另外 Zzyuri還在去年8月推出過 一本實體寫真集《 Zzyuri’s Best Collection 》， 定 價 45,000韓圜（約314港元）。
對自己的身材充滿自信
Zzyuri直言對自己的身材充滿自信，希望多拍寫真為自己青春時代的美好歲月留下紀念，因此在她推出過的寫真集中，經常玩盡各種不同性感主題，包括制服誘惑、泳裝、OL造型、透視及綑綁Play等，其中部分造型的概念更是由Zzyuri親自設計。早前Zzyuri又推出了一本以萬聖節作主題《 Pink Halloween 》 電 子 寫 真集，當中以她最鍾愛的粉紅色作背景，大玩天使與魔鬼的造型，大受粉絲喜愛。除了拍攝寫真外，Zzyuri還十分多才多藝，能彈得一手好鋼琴，曾在社交網上作表演。
公開乳房X光片力證身材純天然
Zzyuri成為模特兒後曾因上圍太豐滿而被網友質疑隆胸，早前她展開反擊，大方公開自己的乳房 X光片，力證自己上圍並無填充物，身材完全真材實料。Zzyuri的反擊除了引起網民熱議外，更一度因此登上韓國新聞網，Zzyuri直言對此感覺受寵若驚，一邊感謝被這些新聞吸引而來的粉絲，一邊希望這些粉絲之後能慢慢地加深對她的了解。Zzyuri透露自己隻身離家到首爾工作，因此身邊少有朋友陪伴，令她不時感到寂寞，但也因為身邊缺少同性朋友，令她很少有機會夜蒲，生活相對規律而健康。