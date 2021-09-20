[email protected]公開CK內衣代言照 首位韓國人巨型廣告牌登錄侯斯頓大街
韓國人氣女團BLACKPINK紅遍亞洲，甚至在歐美地區亦有大批粉絲。早前成員Jennie再獲邀擔任CALVIN KLEIN的全球代言人，拍攝大膽內衣照，連美國侯斯頓大街上都有Jennie的巨型廣告牌，十分厲害。
文：東方新地 ｜圖：BLACKPINK IG、Jennie IG、CALVIN KLEIN IG
[email protected] 公認「人間香奈兒」
韓國人氣女團BLACKPINK出道五年除了紅遍亞洲，甚至在歐美地區也有極高知名度。當中BLACKPINK成員Jennie不僅是大家公認的「人間香奈兒」，同時也是所有女孩心中的時尚指標！早前Jennie就再獲邀擔任CALVIN KLEIN的全球代言人，並拍攝大膽內衣照，Jennie被網民大讚性感之餘亦不失健康美。
Jennie巨型CALVIN KLEIN廣牌出現休斯頓大街
Jennie日前在IG公開多張廣告新相，她穿上多套CALVIN KLEIN新一季的內衣及居家服，明明只是運動型內衣，但Jennie穿上後就多了一種隨性、慵懶又性感的時尚感。雖然Jennie已被多次激讚擁有完美勻稱的好身材，但粉絲仍紛紛留言表示內衣照超震撼。日前更有外地媒體報導，Jennie代言的CALVIN KLEIN巨型廣告牌，出現在代表潮流標誌的美國休斯頓大街上，成為韓國第一人，相信會有不少海外粉絲去打卡留念。