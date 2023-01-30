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3位KOL性感兔女郎裝搏到盡　Suet E粉紅兔兔最搶眼曬苗條身形

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KOL Suet E 新相令IG粉絲數量激增Onlyfans免費開放

KOL Suet E在IG上放發的照片幾乎都會展示出自己傲人之處，令唔少男女粉絲對其「甘拜下風」。她在IG擁有近達10萬的Fans數，比較令人驚喜的是，Suet E並沒有將帳號設定為要收錢，反而是免費開放！

kol suet 同成班朋友去船P。
同成班朋友去船P。（圖片來源：[email protected] samuiii218）
網紅SuetE KOL SuetE KOL Suet E SuetE Suet E
傲人身形。（圖片來源：[email protected]_e）
kol suet Suet E真係好識氹網友。
Suet E真係好識氹網友。（圖片來源：[email protected] suet_e）

Suet E兔女郎裝曬美好身形

而新一年兔年來臨，不少走性感路線的KOL也有打扮成兔女郎，迎接兔年，Suet E亦不例外，她在IG發布多張打扮成粉紅兔女郎的照片，相中的Suet E非常性感，也展示了自己完美的S身形，同時親手寫了不少揮春，希望大家新一年「萬事如意」。

kol suet Suet E祝大家新一年萬事如意。
Suet E祝大家新一年萬事如意。（圖片來源：[email protected]_e）

蘇小小純白兔女郎打扮

另外打扮成兔女郎又點會得Suet E，另一性感網紅蘇小小穿上純白連身短裙，再戴上白色兔耳朵，然後手拿著胡蘿蔔，擺出多個不同性感Pose，令一眾網友留言寫道：「想養返隻兔仔」。

kol suet 蘇小小純白兔女郎裝。
蘇小小純白兔女郎裝。（圖片來源：[email protected] zoeso0930）

性感KOL雍榕黑色兔女郎

還有一位KOL雍榕的兔女郎裝扮也非常惹火，雍榕在IG不時也會發布「福利」照益網友，這次雍榕走的是型格性感路線，以黑色兔耳配上黑色緊身衣服，加上中門大開，令身形完美展現出來，她更笑言下年是龍年，是否要扮一條龍。

kol suet 特登Book場影喎。
特登Book場影喎。（圖片來源：[email protected] lukyungyung）

Suet E大曬夏日照片

雖然現時香港天氣溫度下降，但Suet E發布的照片依然令人溫暖，在Suet E的多個帖子中非常火辣，完全無懼寒風，令一眾網友也感受到炎熱的心。

網紅SuetE KOL SuetE KOL Suet E SuetE Suet E
不時發放福利照。（圖片來源：[email protected]_e）
kol suet 睇到。
睇到嗎？！ （圖片來源：[email protected] suet_e）

重溫Suet E疑似走「暈」事件

早前Suet E拍攝一個飲品廣告，穿上三點式上水時疑似走「暈」，事後Suet E解釋是泳衣摺㾗陰影，由於引起太多輿論，所以刪片！

網紅SuetE KOL SuetE KOL Suet E suete Suet E復活節時貼出一輯野外兔兔靚相，火速爆紅。
Suet E復活節時貼出一輯野外兔兔靚相，火速爆紅。（圖片來源：[email protected] suet_e photo by dgor_fotop）

SuetE 動作太大致移位？﹗

SuetE刪片前已引起網絡哄動，網民熱心為她留底，片中的Suet E著住藍色比堅尼，上水一刻，即拎飲品大啖飲解渴，然後對鏡做出V字手勢，相當吸睛，動作純熟自然，好有動感！網民指上水後的Suet E因動作太大而令泳衣走位，討論度相當高企，留言「泳衣唔啱size」、「嘩！oreo呀！」、「件泳衣太緊」、「應該真嘅」、「嚇死以為話嗰個雪E」、「簡直造福人群」、「特登po出嚟扮不經意，不過呢啲虛偽行為值得鼓勵」、「瘦底白滑唔錯」、「身材100分，樣合格，把聲就唔多掂」。

網紅SuetE KOL SuetE KOL Suet E suete Suet E硬照擺定甫士無事！
Suet E硬照擺定甫士無事！（圖片來源：IG＠suet_e）
網紅SuetE KOL SuetE KOL Suet E Suet E suete 泳衣移位！
泳衣移位！（圖片來源：IG＠suet_e）
網紅SuetE KOL SuetE KOL Suet E Suet E suete 疑似走光
疑似走光（圖片來源：IG＠suet_e）
網紅SuetE KOL SuetE KOL Suet E Suet E suete 只怪動作太太！
只怪動作太太！（圖片來源：IG＠suet_e）

急刪片但無走光：只係泳衣摺位

Suet E上水片引起網絡哄動，其後Suet E刪片，解釋只是泳衣走位，但無走光，「條片係想表達運動完即刻補充到能量嗰刻，玩完wakesurf上水冇留意有摺㾗，我都有睇番條片同放大過只係陰影。post前都得到飲品公司approval先post嘅，之前諗過出遮住嘅片，但公司覺得太突兀先出原片，不過最後飲品公司見太多輿論所以要DEL條片」。

網紅SuetE KOL SuetE KOL Suet E Suet E suete 身材激突！
身材激突！（圖片來源：[email protected]_e photo by raymond.a7c）
網紅SuetE KOL SuetE KOL Suet E suete Suet E解釋刪片原因，又強調無走光。
Suet E解釋刪片原因，又強調無走光。（圖片來源：IG＠suet_e）

引起網民「學術」性研究

Suet E強調是泳衣陰影但刪片，有網民認為是宣傳手法，但大部份網民都唔相信Suet E的解釋，更引起大家「學術」性討論，以人體功學去研究「如果係陰影唔係跟住光源方向轉嘅咩？」、「話係摺良當人傻？胸部嘅肉係有彈性，點會無啦啦有個位鬆咗然後形成摺㾗先？違反常理喎」、「應該係個墊太大，迫到走位pad飛埋出嚟」、「以我經驗，應該係pad個摺㾗嚟」等。

網紅SuetE KOL SuetE KOL Suet E Suet E suete 身材好澎湃，真材實料。
Suet E強調自己真材實料。（圖片來源：IG＠suet_e）
網紅SuetE KOL SuetE KOL Suet E Suet E suete （圖片來源：IG@suet_e photo by sum_phoffee
逼爆白色背心！（圖片來源：[email protected]_e photo by sum_phoffee
網紅SuetE KOL SuetE KOL Suet E suete Suet E拍了不少水著相，充滿夏天氣息。
Suet E拍了不少水著相，充滿夏天氣息。（圖片來源：[email protected] suet_e photo by dgor_fotop）
網紅SuetE KOL SuetE KOL Suet E Suet E suete 點都遮掩不了突出身材。
點都遮掩不了。（圖片來源：[email protected]_e photo by kathyusintung @yoyokwan_ @pakbba）
網紅SuetE KOL SuetE KOL Suet E Suet E suete 亦有校服look。
亦有校服look。（圖片來源：[email protected] suet_e photo by zenzenlau)

撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]_e [email protected] lukyungyung [email protected] zoeso0930

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