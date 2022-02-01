Lilian Kan 簡幗儀花田夢幻寫真迎新春 熱搜打卡熱點元朗信芯園
33歲IG女神Lilian Kan 簡幗儀近年集中經營自己的服裝網店，每逢有新牌上架例必親身上陣做model，最近介紹粉色春裝選址本地戶外花田影寫真，一輯日系風格圖片引起網友高度查詢取景地點，原來係位於元朗的打卡熱點⋯⋯
文：東方新地 ｜圖：[email protected]
Lilian Kan日系花田派福利
聖誕節前重開的元朗信芯園，新增了不少日式風格打卡點，園區以「小日本」作主題，仲有多個全新場景，主打「櫻花園鳥居」，影岀嚟果然有如日本風情畫！女神提醒大家，「差不多太陽下山時的光線在兩棵櫻花樹中間拍照很美」，花田拍的像去了外國的感覺，去日本嘅美好旅行時光回憶即刻湧出來！
信芯園打卡熱點：淡紫粉色紫藤花隧道
懸掛喺隧道頂端同兩側位置的紫藤花隧道，同樣有重現日本福岡類似景點的感覺，當然個取景角度亦都好重要啦：
信芯園農莊
開放時間：8am-6pm
地址：元朗新田信芯園
費用：入場時即場付入場費手帶$50
前往方法：信芯園農莊村內沒有任何車位，請使用公共交通工具入場，由元朗前往：九巴76K、紅色小巴17、綠色小巴75、76；由上水前往：九巴76K、紅色小巴17，可以於石湖圍落車，步行5分鐘即可到達
FB：信芯園農莊