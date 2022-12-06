「港版三上悠亞」簡幗儀Lilian Kan清涼內衣賀聖誕　挑戰網友眼球極震撼

今年34歲的簡幗儀（Lilan Kan），在網絡上一直十分出名，經常在網上分享由自己充當模特兒硬照，令不少男士睇到流鼻血。由於Lilan Kan大學時期修讀時裝設計相關課程的關係，因此有開設屬於自己的品牌「KanaLili」，售賣女裝為主。