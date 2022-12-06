「港版三上悠亞」簡幗儀Lilian Kan清涼內衣賀聖誕 挑戰網友眼球極震撼
廣告
今年34歲的簡幗儀（Lilan Kan），在網絡上一直十分出名，經常在網上分享由自己充當模特兒硬照，令不少男士睇到流鼻血。由於Lilan Kan大學時期修讀時裝設計相關課程的關係，因此有開設屬於自己的品牌「KanaLili」，售賣女裝為主。
Lilian Kan簡幗儀清涼內衣賀聖誕 網民：頂唔住了！
Lilian Kan一向擁有姣好身形，雖然已經踏入34歲，但是仍然保持到一定水準的顏值以及身形，可見Lilan Kan在平日保養有功。另外Lilan Kan的顏值亦一直被認為是「女神級」，在IG上擁有逾27萬的Fans數量！
性感內衣相公開！
近日Lilian Kan趁著寒冬來襲之際，於IG上Po出一連串身穿性感內衣的照片，當中包括白、紅、黑、灰四隻配色。由於內衣有著蕾絲的設計細節，令到性感程度直線上升，再加上Lilian Kan的身材，更突顯出內衣的性感。
網民大讚：「最正嘅聖誕禮物」
照片一出引發網民熱烈反應，就連KOL Rose Ma、Vivi Tam、譚杏藍等等大讚Lilian的身形好！留言寫道：「救命呀」、「睇唔夠」、「白色！美！要買下來」等等。其他網民留言大讚，寫道：「我係女人， 我見到你啲相我都”嘩”一聲叫咗出嚟」、「就快失血過多」、「最正嘅聖誕禮物」。
被封「港版三上悠亞」
除了被大讚之外，Lilian Kan更被指同日本女優三上悠亞有啲似，兩人性感程度都不相伯仲，被封為「港版三上悠亞」。連登仔都認唔住大讚Lilian Kan呢一輯相影得十分出色，直言「就快頂唔住了」。