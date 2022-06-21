Lilian Kan瞓身介紹薰衣草內衣 清醒巴打：比例拉長咗喎！
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下月踏入34歲的網紅Lilian Kan(簡幗儀)最近又親身示範新款內衣，薰衣草色的胸圍底褲，她表示穿上身好顯白，這輯圖集觸發網友盤點追蹤呢位女神嘅集體回憶，有人表示「印象中都睇咗10年啦」，並關心女神的感情生活：
Lilian Kan瞓身介紹薰衣草內衣
其實Lilian Kan都唔使多介紹啦！呢位索女設計師身材火辣、前凸後翹，經營網店賣衫後試身靚相發布次數非常頻密，或火辣性感、或可愛嫵媚，所以網上有唔少巴打都話，基本上Lilian社交網求其一張相都係咁正！今次迎接夏日帶來薰衣草內衣，佢自己就話好顯白，著得好舒服。
狂迷表示「P得靚你吹佢唔脹」
雖然每次 Lilian Kan 出圖都有清醒巴打指出她真人面型好包，但亦有網友依然沉迷不吝讚賞，並表示「有啲kol P完都好蛇精」用以將心目中女神抬高一格，事實上近年Lilian Kan迷上做運動，IG不時發放運動影片，條腰又真係好幼咁喎⋯⋯（按此看詳情）
夏威夷泳照賣大包
除了內衣照，前年Lilian還分享了一輯夏威夷茂宜島的靚相，此行係為咗倪晨曦婚禮做姐妹，當中最吸睛就係呢一輯藍白色泳裝：