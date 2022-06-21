Lilian Kan瞓身介紹薰衣草內衣 清醒巴打：比例拉長咗喎！

下月踏入34歲的網紅Lilian Kan(簡幗儀)最近又親身示範新款內衣，薰衣草色的胸圍底褲，她表示穿上身好顯白，這輯圖集觸發網友盤點追蹤呢位女神嘅集體回憶，有人表示「印象中都睇咗10年啦」，並關心女神的感情生活：