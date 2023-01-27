TVB女主播張靜婷訪問MC態度進取引熱議 原來係落選港姐曾被揭多單黑歷史
張靜婷 落選未夠半年上位做主播
現年27歲的張靜婷雖然在去年參選港姐時，只得到一個「最佳口才獎」，但原來落選未夠半年，她已加入TVB娛樂新聞台，成為外景採訪主持，近日她在MC張天賦的騷後採訪中，站在MC身邊揸咪進行訪問，意外地引起不少網民關注。
被網民狠批表現太進取
有網民大讚張靜婷即使戴著口罩，相貌也十分搶眼，又指她「成個package好正」，但也有網民狠批她表現太進取：「一早企隔離就係等緊影相抄牌」、「MC蝕底哂俾條女」、「條女幾識做，專登屈膝遷就MC嘅高度」，又指她採訪時件衫「特登跌晒膊，好搏命」等等。
張靜婷曾選過亞姐 被質疑「加工」 強調自己純天然！
張靜婷去年參選港姐時，成功打入到決賽最後十強，但就被揭多單黑歷史，包括被質疑曾經「加工」，更被爆是選美常客，兩度參選港姐之餘，又在23歲時參選過《2018亞洲小姐競選》，並打入香港區十強，選美經驗相當豐富。
張靜婷歡迎搵醫生驗證
在訪問中講到被網民質疑是「加工」 樣 ，張靜婷強調自己純天然，鼻哥是真的，歡迎搵醫生驗證。她表示一度因為這些質疑而不開心想喊，又說：「可能我個樣比較精緻，好似整過，但就冇，所以都好開心佢哋咁講。」
被指中英粗口流利 獲封「爆粗港姐2.0」
張靜婷又曾被揭是「粗口港姐」，15歲已常在社交網以粗口留言鬧人。有網民發現疑似屬於她的facebook戶口「Janice Cheung」，經常用英文粗口留言鬧人，其中2011年5月21日留言「What the fxxk」，又靈活運用中文粗口：「再講我真系（係）吾（唔）Ｘ忍啦，做乜Ｘ野（嘢）成Ｘ日討論我啊？靚女們」，留言日期為2010及2011年，但該facebook戶口已於2018年停用，未知是否真的屬於張靜婷15、16歲時的留言。
王賢誌提名張靜婷參選
原來張靜婷的提名人是富二代藝人王賢誌，早前王賢誌於社交平台分享跟張靜婷的合照，他留言寫到：「支持妳，17號Janice張靜婷！欣賞妳很清楚自己有何夢想，既然妳立志要爭取更多經驗，以便日後開設選美培訓學校，我也樂於擔任你的提名人，在背後鼓勵妳向着自己的目標進發！」
志願開選美學校
張靜婷參選時報稱是一名模特兒，志向是開辦一間選美學校，分享自身經歷以鼓勵更多的女性參加選美比賽。她直言對參選很有信心，又透露參加選美是她的夢想之一。她的社交網有大量性感靚相，大騷Fit爆身材，可見她對自己充滿自信。
重溫張靜婷採訪MC片段：
張靜婷企喺MC身邊笑得好開心！
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