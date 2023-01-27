TVB女主播張靜婷訪問MC態度進取引熱議 原來係落選港姐曾被揭多單黑歷史

近日有一位TVB女主播在訪問MC張天賦時，由於態度非常進取，訪問完後更向MC集郵，十足小粉絲，引來網民熱烈討論，更迅速起底，發現這位女主播原來是去年落選港姐張靜婷（Janice），當日她參選曾被揭多單黑歷史，包括講得一口流利粗口，因而被封為「粗口港姐」！