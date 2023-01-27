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TVB女主播張靜婷訪問MC態度進取引熱議 原來係落選港姐曾被揭多單黑歷史

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近日有一位TVB女主播在訪問MC張天賦時，由於態度非常進取，訪問完後更向MC集郵，十足小粉絲，引來網民熱烈討論，更迅速起底，發現這位女主播原來是去年落選港姐張靜婷（Janice），當日她參選曾被揭多單黑歷史，包括講得一口流利粗口，因而被封為「粗口港姐」！

主播 張靜婷採訪MC時負責揸咪之餘，又被指全程心心眼望實MC，引起網民關注。
張靜婷採訪MC時負責揸咪之餘，又被指全程心心眼望實MC，引起網民關注。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

張靜婷 落選未夠半年上位做主播

現年27歲的張靜婷雖然在去年參選港姐時，只得到一個「最佳口才獎」，但原來落選未夠半年，她已加入TVB娛樂新聞台，成為外景採訪主持，近日她在MC張天賦的騷後採訪中，站在MC身邊揸咪進行訪問，意外地引起不少網民關注。

主播 訪問結束後張靜婷成功求得MC合照，網民根據兩人身體語言分析，指張靜婷上身傾向MC，明顯有意親近，但MC就硬晒軚，似乎十分抗拒。
訪問結束後張靜婷成功求得MC合照，網民根據兩人身體語言分析，指張靜婷上身傾向MC，明顯有意親近，但MC就硬晒軚，似乎十分抗拒。（圖片來源：台、[email protected]

被網民狠批表現太進取

有網民大讚張靜婷即使戴著口罩，相貌也十分搶眼，又指她「成個package好正」，但也有網民狠批她表現太進取：「一早企隔離就係等緊影相抄牌」、「MC蝕底哂俾條女」、「條女幾識做，專登屈膝遷就MC嘅高度」，又指她採訪時件衫「特登跌晒膊，好搏命」等等。

主播 張靜婷自信性感，但被網民質疑曾「加工」。
張靜婷在IG分享過不少性感靚相。（圖片來源：[email protected]
主播 早前TVB台慶夜，張靜婷都有盛裝出席，大騷事業線。
早前TVB台慶夜，張靜婷都有盛裝出席，大騷事業線。（圖片來源：[email protected]

張靜婷曾選過亞姐 被質疑「加工」 強調自己純天然！

張靜婷去年參選港姐時，成功打入到決賽最後十強，但就被揭多單黑歷史，包括被質疑曾經「加工」，更被爆是選美常客，兩度參選港姐之餘，又在23歲時參選過《2018亞洲小姐競選》，並打入香港區十強，選美經驗相當豐富。

主播 張靜婷是選美常客，早在19歲時已參加過港姐面試，可惜沒有入圍。
張靜婷是選美常客，早在19歲時已參加過港姐面試，可惜沒有入圍。（圖片來源：tvb.com）
主播 直到27歲第二度參選港姐，張靜婷才成功打入決賽。
直到27歲第二度參選港姐，張靜婷才成功打入決賽。（圖片來源：[email protected]
主播 張靜婷23歲時參選過《2018亞洲小姐競選》，更打入香港區十強，選美經驗相當豐富。
張靜婷23歲時參選過《2018亞洲小姐競選》，更打入香港區十強，選美經驗相當豐富。（圖片來源：[email protected]亞洲小姐競選）

張靜婷歡迎搵醫生驗證

在訪問中講到被網民質疑是「加工」 樣 ，張靜婷強調自己純天然，鼻哥是真的，歡迎搵醫生驗證。她表示一度因為這些質疑而不開心想喊，又說：「可能我個樣比較精緻，好似整過，但就冇，所以都好開心佢哋咁講。」

主播 張靜婷選亞姐時，其樣貌與現時的確越變越靚。
張靜婷23歲選亞姐時，樣貌與現時相比的確愈變愈靚。（圖片來源：[email protected]亞洲小姐競選）
主播 香港小姐 張靜婷穿低胸裝表演咖啡拉花，被網民指太瘦。
去年9月參選港姐時的張靜婷，個鼻被指似乎變得更加高挺和立體。（圖片來源：[email protected]
主播 張靜婷強調自己個鼻係純天然，歡迎搵醫生驗證。
張靜婷強調自己個鼻係純天然，歡迎搵醫生驗證。（圖片來源：[email protected]

被指中英粗口流利 獲封「爆粗港姐2.0」

張靜婷又曾被揭是「粗口港姐」，15歲已常在社交網以粗口留言鬧人。有網民發現疑似屬於她的facebook戶口「Janice Cheung」，經常用英文粗口留言鬧人，其中2011年5月21日留言「What the fxxk」，又靈活運用中文粗口：「再講我真系（係）吾（唔）Ｘ忍啦，做乜Ｘ野（嘢）成Ｘ日討論我啊？靚女們」，留言日期為2010及2011年，但該facebook戶口已於2018年停用，未知是否真的屬於張靜婷15、16歲時的留言。

主播 有疑似是張靜婷的facebook戶口「Janice Cheung」，經常用英文粗口留言鬧人，該戶口現已停用。
有疑似是張靜婷的facebook戶口「Janice Cheung」，經常用中英文粗口留言鬧人，該戶口現已停用。（圖片來源：[email protected] Cheung）
主播 張靜婷參選港姐時職業為模特兒及網誌作家，而她現時的IG帳號，未見有粗口留言，大部份都是分享生活日常及水着照片。
張靜婷參選港姐時職業為模特兒及網誌作家，而她現時的IG帳號，未見有粗口留言，大部份都是分享生活日常及水着照片。（圖片來源：[email protected]

王賢誌提名張靜婷參選

原來張靜婷的提名人是富二代藝人王賢誌，早前王賢誌於社交平台分享跟張靜婷的合照，他留言寫到：「支持妳，17號Janice張靜婷！欣賞妳很清楚自己有何夢想，既然妳立志要爭取更多經驗，以便日後開設選美培訓學校，我也樂於擔任你的提名人，在背後鼓勵妳向着自己的目標進發！」

主播 王賢誌是張靜婷的提名人，在社交網上載合照力撐她追夢。
王賢誌是張靜婷的提名人，在社交網上載合照力撐她追夢。（圖片來源：[email protected]王賢誌）

志願開選美學校

張靜婷參選時報稱是一名模特兒，志向是開辦一間選美學校，分享自身經歷以鼓勵更多的女性參加選美比賽。她直言對參選很有信心，又透露參加選美是她的夢想之一。她的社交網有大量性感靚相，大騷Fit爆身材，可見她對自己充滿自信。

主播 張靜婷著泳衣被大象夾實，羨煞旁人。
張靜婷著泳衣被大象夾實，羨煞旁人。（圖片來源：[email protected]
主播 張靜婷的衣着大膽，自信十足。
張靜婷的衣着大膽，自信十足。（圖片來源：[email protected]
主播 張靜婷經常穿三點式晒身材。
張靜婷經常穿三點式晒身材。（圖片來源：[email protected]
主播 著吊帶小背心跑步的張靜婷，個樣疑似素顏出鏡。
著吊帶小背心跑步的張靜婷，個樣疑似素顏出鏡。（圖片來源：[email protected]
主播 張靜婷身形勻稱，身高有168cm。
張靜婷身形凹凸有致，身高有168cm。（圖片來源：[email protected]

重溫張靜婷採訪MC片段：

張靜婷企喺MC身邊笑得好開心！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台、[email protected][email protected]亞洲小姐競選、[email protected]王賢誌資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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