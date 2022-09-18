馬來西亞妹Mier「大馬陳茵媺」屢遭針對、600K粉絲 IG 慘被封號
馬來西亞妹Mier！擊IG慘被封鎖
米兒經常在IG 上發佈照片，挑戰你視覺的極限。去年初她本來有600K粉絲的IG慘被封閉，結果只能重開新張號，重新開始：
IG 60萬粉化為烏有 撰長文吐不快
米兒辛苦儲來的粉絲一朝被清洗，於是在fb撰長文討不快：
「我想，我的ig賬號一直被舉報被關閉，應該足以讓我得個『破全馬記錄獎』了吧🤷🏼♀️🤦🏼♀️
賬號都陸續一直被關,
如果沒關 順順利利地應該也能像別人那樣爬上去600k了。
嗯 沒錯
近600k的粉絲量就這樣掰掰了💔
在“網紅”, “kol”, “influencer” 還沒流行前
在網絡世界中
我都已經在蠻高位置了🙆🏼♀️ 一開始大家會開始註意我
也是因為大膽風格能夠媲美外國angmoh女生
在馬來西亞那時好像根本沒第二個能夠像我一樣我行我素😂
我管這裏馬來西亞人能不能接受
我管他多麽多的酸民批評攻擊
就一直這樣挨過來
到之後 instagram開始變得嚴厲
開始大刪特刪路線的女生或者shoutout page
很多都和我一起中招
心靈有所安慰一些
第一次 234,000+ followers你刪我
ok我默默接受 雖然哭了2天😂
想說再從新振作 拼個半年一年
再來個235,000+ followers
不告訴我是哪個post出了問題
只說我已經觸犯instagram的規矩
又來掰掰了
2個大賬號就這樣
沒得申述 只能默默地自己把苦水吞回去。
「終於來到最後這個 @callmemiermier_
我真的覺得很委屈
經過那麽多無數次的賬號被刪
我會不會變乖？
當然會
已經不再那麽地大膽地表現自我了
所以我都一直乖乖地
放的照片就只是普通程度的
Haters黑粉們還是不放過我
就是一直要舉報
我這次真的死得不明不白
雖然只是區區的65,000+ 粉絲量
但是前面我跌過那麽多次
多麽地辛苦又再從新爬起來
被黑粉舉報post
我故作堅強
到之後發現那賬號 @callmemiermier_ 好像真的回不來了
黑粉你們贏了
我哭了 我把自己關閉幾天
低落消沈
一直在想現今社會許多商家都那麽註重followers量時
我的賬號又不見了
心裏是多麽地不平衡
好了 哭過了 傷心完了
偏體麟傷的我又是時候要爬起來了
大家請繼續支持我 follow我
幫我分享出去好嗎
我是那位曾經風靡一時的大馬女神 – MierYap米兒❤️」
米兒的泳裝照、內衣照其實在她的IG 裏面已經算是普通的，不過也不可以忽略，有非常高的欣賞價值。