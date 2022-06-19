Mimolemon

日本165cm正妹Mimolemon 原來曾獲Mario賽車世界冠軍

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日本的水着女星眾多，不過讓人留下印象的少之又少，不過有位名叫Mimolemon（みもれもん）的妹妹除了因為好身材而出名之外，更是因為曾在任天堂Mario賽車積分賽獲世界冠軍而成名！

日本Mimolemon 的IG上擁有逾56萬人追蹤。
日本Mimolemon 的IG擁有逾56萬人追蹤。（圖片來源：[email protected]_mon0929）
Mimolemon 曾參加雜誌舉辦的比賽「Superior Girls Grand Prix 2017」，更成功奪得比賽冠軍。
Mimolemon 曾參加雜誌舉辦的比賽「Superior Girls Grand Prix 2017」，更成功奪得比賽冠軍。（圖片來源：[email protected]_mon0929）

165cm 短髮正妹 泳衣照

日本水着女星Mimolemon（みもれもん）是IG上擁有逾56萬人追蹤的短髮正妹，身高165cm的她，從小就抱有明星夢，曾參加雜誌舉辦的比賽「Superior Girls Grand Prix 2017」時，在沖繩街頭拉票兼截順風車做宣傳，成功奪得比賽冠軍，因為憑自己中短頭髮的清爽造型加性感泳裝風格成為「次世代IG水着偶像」。其實Mimolemon好識做，不時會在IG分享泳衣照，更有部分露出她傲人的「南半球」。

Mimolemon
（圖片來源：[email protected]_mon0929）
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（圖片來源：[email protected]_mon0929）
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（圖片來源：[email protected]_mon0929）

曾奪Mario賽車世界冠軍

不過要數到Mimolemon的最勁履歷一定是打機。原來她非常愛打電子遊戲，尤其是任天堂的Mario賽車，她表示由N64年代就已經非常沉迷Mario賽車，到了Wii年代，Mimolemon更曾經勇奪線上積分賽的世界第一，甚至到現在她仍然掛住「前Mario Kart世界冠軍」的名號，引得一眾電玩迷都視她為偶像！

原來Mimolemon 曾經勇奪任天堂Mario賽車線上積分賽的世界冠軍。
原來Mimolemon 曾經勇奪任天堂Mario賽車線上積分賽的世界冠軍。（圖片來源：[email protected]_mon0929）
Mimolemon 表示由N64年代就已經非常沉迷Mario賽車。
Mimolemon 表示由N64年代就已經非常沉迷Mario賽車。（圖片來源：[email protected]_mon0929）
Mimolemon 直到現在仍掛住「前Mario Kart世界冠軍」的名號，引得一眾電玩迷都視她為偶像！
Mimolemon 直到現在仍掛住「前Mario Kart世界冠軍」的名號，引得一眾電玩迷都視她為偶像！（圖片來源：[email protected]_mon0929）
Mimolemon
（圖片來源：[email protected]_mon0929）
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（圖片來源：[email protected]_mon0929）

（有片）Mimolemon 跳沙灘健康舞

Mimolemon 圖輯（1）

Mimolemon 圖輯（2）

Mimolemon 圖輯（3）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_mon0929資料或影片來源：

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