日本165cm正妹Mimolemon 原來曾獲Mario賽車世界冠軍
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日本的水着女星眾多，不過讓人留下印象的少之又少，不過有位名叫Mimolemon（みもれもん）的妹妹除了因為好身材而出名之外，更是因為曾在任天堂Mario賽車積分賽獲世界冠軍而成名！
165cm 短髮正妹 泳衣照
日本水着女星Mimolemon（みもれもん）是IG上擁有逾56萬人追蹤的短髮正妹，身高165cm的她，從小就抱有明星夢，曾參加雜誌舉辦的比賽「Superior Girls Grand Prix 2017」時，在沖繩街頭拉票兼截順風車做宣傳，成功奪得比賽冠軍，因為憑自己中短頭髮的清爽造型加性感泳裝風格成為「次世代IG水着偶像」。其實Mimolemon好識做，不時會在IG分享泳衣照，更有部分露出她傲人的「南半球」。
曾奪Mario賽車世界冠軍
不過要數到Mimolemon的最勁履歷一定是打機。原來她非常愛打電子遊戲，尤其是任天堂的Mario賽車，她表示由N64年代就已經非常沉迷Mario賽車，到了Wii年代，Mimolemon更曾經勇奪線上積分賽的世界第一，甚至到現在她仍然掛住「前Mario Kart世界冠軍」的名號，引得一眾電玩迷都視她為偶像！
（有片）Mimolemon 跳沙灘健康舞
Mimolemon 圖輯（1）
Mimolemon 圖輯（2）
Mimolemon 圖輯（3）
關鍵詞Mimolemon
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_mon0929資料或影片來源：
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