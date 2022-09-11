Miss Hunny 瑜伽修身否認係女神「我連花瓶也當不上」

唔少KOL 都鍾意擺靚相上Instagram，博吓人like同follow啊嘛！近年Youtuber Miss Hunny（何穎璇）頻頻出招，仲玩埋空中瑜伽真係不得了！前幾年Hunny出寫真，網民意見多多，近年成功修身進化，雖然成日被司徒夾帶恥笑佢係男人樣，但睇完相真係畀唔落負評⋯⋯