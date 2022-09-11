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Miss Hunny 瑜伽修身否認係女神「我連花瓶也當不上」

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東方新地

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唔少KOL 都鍾意擺靚相上Instagram，博吓人like同follow啊嘛！近年Youtuber Miss Hunny（何穎璇）頻頻出招，仲玩埋空中瑜伽真係不得了！前幾年Hunny出寫真，網民意見多多，近年成功修身進化，雖然成日被司徒夾帶恥笑佢係男人樣，但睇完相真係畀唔落負評⋯⋯

Miss Hunny，17歲已經學魔術出道，30歲前有感而發，發表「花瓶論」：

15年前：「我不要當花瓶😠」
8年前：「哈哈！我只是個花瓶🤗」
現在：「我連花瓶也當不上🤦🏻‍♀️」

KOL Miss Hunny 拉筋騷長腿。
Miss Hunny 拉筋騷長腿。（圖片來源：[email protected]
KOL 咁都唔係花瓶⋯⋯
咁都唔係花瓶⋯⋯（圖片來源：[email protected]

Miss Hunny：做花瓶要「美麗又空心」

Miss Hunny 派發靚相的同時，強調 「當花瓶可是有門檻的，首先『美麗與否』這條件已經極具爭議，更莫說『美麗又空心』」，又表花瓶有個「門檻」要夠安靜：「我想大概沒有人會期望，一個青花瓷器會播heavy metal吧！高高在上如阿拉丁裏的茉莉公主，從小接受皇家禮儀、教育，也未能做到「speechless」，更遑論我此等凡夫俗子。」講咗咁多，網民都係以「好索」回應，咁就不如睇返佢嘅靚相先：

KOL 呢張相係愚人節發帖，佢話懷念張國榮⋯⋯
呢張相係愚人節發帖，佢話懷念張國榮⋯⋯（圖片來源：[email protected]
KOL 「成日問人哋有冇P圖嗰啲人，如果成日都對其他人嘅相有懷疑，不如自己學下鑒別」佢仲話佢身後面啲樓係直㗎⋯⋯
「成日問人哋有冇P圖嗰啲人，如果成日都對其他人嘅相有懷疑，不如自己學下鑒別」佢仲話佢身後面啲樓係直㗎⋯⋯（圖片來源：[email protected]

經典：藍白色lace泳衣

Miss Hunny最近喺Instagram罕有咁上傳泳衣相，身穿藍白色lace泳衣大晒事業線。Miss Hunny仲留言話：「尋日個inbox滿瀉咗，最多人問嘅係『be friend ok?』」、「其實我兩年前都有post過泳衣照泳池沙灘着泳衣不是很合理嗎大家昨天也太瘋狂了吧」。

KOL 女神出J圖多正評都合理啊～
女神出J圖多正評都合理啊～

不過以前，就好似青春氣息濃啲～

有網民覺得就Miss Hunny好正：

除左把聲 佢真係好X正

唔出聲真係女神來

同松井珠理奈撞樣？

網民又話Miss Hunny同日本組合SKE48王牌松井珠理奈好似樣，大家點睇？

Miss Hunny：

撰文：東方新地圖片來源：Instagram、YouTube

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