Miss Hunny 瑜伽修身否認係女神「我連花瓶也當不上」
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唔少KOL 都鍾意擺靚相上Instagram，博吓人like同follow啊嘛！近年Youtuber Miss Hunny（何穎璇）頻頻出招，仲玩埋空中瑜伽真係不得了！前幾年Hunny出寫真，網民意見多多，近年成功修身進化，雖然成日被司徒夾帶恥笑佢係男人樣，但睇完相真係畀唔落負評⋯⋯
Miss Hunny，17歲已經學魔術出道，30歲前有感而發，發表「花瓶論」：
15年前：「我不要當花瓶😠」
8年前：「哈哈！我只是個花瓶🤗」
現在：「我連花瓶也當不上🤦🏻♀️」
Miss Hunny：做花瓶要「美麗又空心」
Miss Hunny 派發靚相的同時，強調 「當花瓶可是有門檻的，首先『美麗與否』這條件已經極具爭議，更莫說『美麗又空心』」，又表花瓶有個「門檻」要夠安靜：「我想大概沒有人會期望，一個青花瓷器會播heavy metal吧！高高在上如阿拉丁裏的茉莉公主，從小接受皇家禮儀、教育，也未能做到「speechless」，更遑論我此等凡夫俗子。」講咗咁多，網民都係以「好索」回應，咁就不如睇返佢嘅靚相先：
經典：藍白色lace泳衣
Miss Hunny最近喺Instagram罕有咁上傳泳衣相，身穿藍白色lace泳衣大晒事業線。Miss Hunny仲留言話：「尋日個inbox滿瀉咗，最多人問嘅係『be friend ok?』」、「其實我兩年前都有post過泳衣照泳池沙灘着泳衣不是很合理嗎大家昨天也太瘋狂了吧」。
不過以前，就好似青春氣息濃啲～
有網民覺得就Miss Hunny好正：
除左把聲 佢真係好X正
唔出聲真係女神來
同松井珠理奈撞樣？
網民又話Miss Hunny同日本組合SKE48王牌松井珠理奈好似樣，大家點睇？
Miss Hunny：