萬聖節蘭桂坊索女起底｜自爆紅色三點式到底扮梗乜？
2021萬聖節絕對係《魷魚遊戲》的天下，各區派對都見到綠色玩家制服、木頭人，以及「符號士兵」湧現街頭，不過亦有例外，在10月30日晚有一個性感三點式女郎降臨中環蘭桂坊，奪得網友洗板式分享，迅間被起底⋯⋯
文：東方新地 圖：[email protected]_u.h、[email protected]_e
2021萬聖節的派對提早在10月29 、30日晚在蘭桂芳進行，在「後防疫時代」，其得酒吧都能旺丁又旺財，坐位企位都爆滿，各式瘋狂扮相中，有一位身材索爆的港女被瘋狂集郵：
魔鬼雪E水著入鬧市
這位穿著上健康性感的泳衣的Cosplayer，其實係知名網紅雪E（Suet E），早前曾現身亞視旗下網台《AMM亞洲心動娛樂》的夏日節目（詳見下文），不過今次降臨蘭桂芳，之所以咁少布，原來她自己有一番解釋：
對於網民質疑「到底佢扮咗乜？」，雪e亦有解說，原來之所以用性感泳衣登場，原來背後有咁嘅故事：
「今日去唔成沙灘，袋住件泳衣，就Low Cos Cosplay！」
雪E 正職做護士（[email protected]_e）
雪E（Suet E）正職是做護士，副業則是做Model和攝影師，現時IG已有超過4.3萬個Followers，除了經常在社交網大晒靚相外，亦有推出電子寫真集。雪E指自己雖然外表好似好Cool、好寸，但事實上卻是一名「傻吓傻吓」的宅女和貓奴。
在節目中雪E挑戰玩直立板，雖然是首次挑戰，但雪E笑言覺得難度不算高。雪E又透露自己性格比較慢熱、貪玩、愛笑，理想是可以去環遊世界，興趣則是玩菲林相機、玩貓和煲劇。
即睇 Suet E 介紹 西貢沙下灣 影片：
除了性感泳裝和Cosplay，雪e也曾試過其他純影造型：
屋邨妹系列（愛民邨）