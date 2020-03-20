爆笑改篇《旅行的意義》武漢肺炎版「你看過了許多美景 你跨過管制的邊境⋯⋯」
圖文：東方新地
陳綺貞的2004《旅行的意義》作為矯情文青以及旅遊達人打卡寫IG必定引述的金曲，真係合埋眼都識得背，但來到2020武漢肺炎「血洗旅遊界」，今次就認真係唱唔出，有台灣網友為了抒發情感進行了惡搞改篇，變成「旅行的疫疫」，好啱音又好好笑：
旅行的疫疫｜晨起珍
（改編｜旅行的意義｜陳綺貞 ）改編歌詞｜人生爆破組
你看過了許多美景 你跨過管制的邊境
你迷失在地圖上每個確診的數字裡
你品嚐了夜的巴黎 西班牙埃及奧地利
你流連電影開始十四天的居家隔離
卻說不出你出國的原因 卻說不出你為何搭上那班飛機
卻說不出在什麼場合你曾讓我擔心 說不出 離開的原因
你搶購口罩和酒精 你餓了就叫 Uber Eats
你熟記每天常洗手還要增強免疫力
你擁抱熱情的島嶼 你感染病毒的土耳其
你蒐集地圖上吹動世界的風和瘟疫
卻說不出你離開的原因 卻說不出為何答應里長的邀請
卻說不出下次記者會新增多少案例 這就是旅行的疫疫
你勉強說出你離開的原因 卻說不出為何答應里長的邀請
卻說不出在什麼場合你曾讓我擔心 說不出 離開的原因
勉強說出你為何答應里長的邀請 都是你離開的原因
你離開我 就是旅行的疫疫
真人演出有MV 網友：好啱音、好想掌佢嘴
《旅行的疫疫》 由youtuber 女神下午茶 飾演「晨起珍」改編演唱
附上陳綺貞原裝版本《旅行的意義》
網友回應：竟然冒險出國拍MV，太偉大了！
「太棒了 ~~ 好愛那個和音 堪稱完美」
「惊呆了！Youtube女神竟为了mv冒着危险外国出外景，太伟大了。」
「很療癒的女神作品 看完總是哈哈大笑 減壓不少 支持女神不惜砸下重金出國拍片 真的是防疫英雄 民族救星」
「昨天才看到這歌詞 想不到女神就唱了 我真是幾生有幸阿~~~
但是土耳其和瘟疫的合音嚇得我又咳了兩聲」
「其實，唱得蠻好聽的！然後又搞笑」
「真的是，夭壽難聽。有超越我的期待，給推。」
「竟然覺得有點像陳綺貞~~!怎麼回事??! ^_^」
「竟然還有合音XDD 這首股災受災戶也有翻唱」
『台灣確診數破百，果然還是需要女神的MV來給驚慌失措的大家壓壓驚』
網友爭唱！唔止一個版本！
由於歌詞太好笑，不同的網友都翻唱自拍放上網：
Youtuber陳冠霖自彈自唱：「看到網友改編歌詞實在太有趣，於是心血來潮大唱一波，大概是綜合了2-3位網友的版本，自己在最後的高潮加上”，成就了這首《旅行的疫疫》。如果覺得還不錯，幫我按個喜歡+分享，謝謝🙏」
Youtuber醬料 John Liao 表示：「肺炎疫情搞得人心慌慌，尤其這幾天新增好多境外移入的病例，都是硬要出國的臺灣民眾，甚至有一整個旅行團都幾乎確診的情況。真的希望大家在非常時期好好待著，顧好自己，就是對前線的官員和醫護人員最大的幫助了。」
詞人 歪哥 C Yo Lin
可不可以去武漢｜歌詞
（改編｜可不可以不勇敢｜范瑋琪）
你用濃濃的鼻音說一點也沒事
反正得了肺炎才是愛國價值
一個人隔離也許更有意思
和病毒說分手才算重新開始
一篇狗官貼文卻被幹譙好幾次
同胞被傳染我難過好一陣子
看著你不停想咳嗽的樣子
我的心像大雨將至那麼潮濕
我們可不可以去武漢
口罩禁止出口只能在台灣
就算現在藝人很流行表態
好像被說賣台都可以該怎麼辦
我們可不可以去武漢
當心太累夢太黑台灣好亂
難道不能坦白的放聲哭喊
打從心底不愛人民幣很痛很難