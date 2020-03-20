爆笑改篇《旅行的意義》武漢肺炎版「你看過了許多美景　你跨過管制的邊境⋯⋯」

武漢肺炎搞到全球航運半癱瘓，經濟打擊事小，去唔到旅行事大，對於日日夜夜都好想去旅行的KOL而言簡直就係世界末，台灣「人生爆破組」專頁為此改編了陳綺貞經典金曲《旅行的意義》，不到兩日已經推到有MV，大家識唱一齊唱：

圖文：東方新地