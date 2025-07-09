【事後避孕藥邊度買？】2025香港緊急避孕全攻略：藥物種類副作用及合法購買途徑
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事後避孕藥介紹
在香港，當常規避孕措施失效或未有使用時，「緊急避孕」便成為了預防意外懷孕的重要補救方法。其中，事後避孕藥（俗稱「事後丸」）是最為人所知的方式。這是一種含有較高劑量荷爾蒙的藥物，旨在於無保護性行為後阻止或延遲懷孕。了解其種類、原理和效果，是作出明智選擇的第一步。
【事後避孕藥邊度買目錄
事後避孕藥的種類
市面上的事後避孕藥主要分為兩大類，兩者均為單次劑量處方藥物，其主要分別在於有效成分和黃金服用時限：
- 單一荷爾蒙（黃體酮）：
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- 黃體激素受體劑：
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事後避孕藥的原理
事後避孕藥並非墮胎藥，它不能終止已經形成的懷孕。其避孕原理主要透過以下幾種方式發揮作用：
- 抑制或延遲排卵：藥物中的高劑量荷爾蒙會干擾卵巢的正常排卵過程，令卵子無法釋出，從而避免精子與卵子相遇。
- 干擾受精過程：荷爾蒙亦可能改變子宮頸黏液的稠度，使精子難以穿過並進入子宮，從而阻礙受精。
- 影響子宮內膜：在某些情況下，它也可能改變子宮內膜的環境，使其不利於受精卵著床。
關鍵在於，這些作用必須在受精卵著床前發生才有效。因此，愈早服用，成功率愈高。
事後避孕藥的效果
事後避孕藥的避孕成功率相當高，但並非百分之百。其效果受多種因素影響，尤其是服用時間。
- 單一荷爾蒙（黃體酮）：失敗率約為2-3%。服用時間是關鍵，愈接近性行為後的時間服用，效果愈好。
- 黃體激素受體劑：失敗率約為1-2%。在120小時的有效期內，其藥效相對穩定，不受服用時間早晚影響。
需要注意的是，如果在排卵日或之後才發生性行為，事後丸可能無法有效阻止排卵，避孕效果會大打折扣。若服用後月經比預期遲來超過一星期，應盡快進行驗孕並諮詢醫生。
事後避孕藥的使用方法
正確遵循使用方法是確保事後避孕藥發揮最大效用的關鍵。從服用時間到劑量，每個細節都不能忽視。
服用時間
「及時」是服用事後丸的黃金法則。根據你獲處方的藥物種類，必須嚴格遵守其服用時限：
- 單一荷爾蒙（黃體酮）：性行為後 72小時內 服用，愈早愈好。
- 黃體激素受體劑：性行為後 120小時內 服用。
若服藥後短時間內（如2-3小時內）出現嘔吐，藥物可能未被完全吸收，應立即聯絡醫生或藥劑師，確認是否需要補服。
服用劑量
香港常見的事後避孕藥均為 單劑量處方，即只需服用一粒即可。切勿自行增減劑量，亦不建議在同一個月經週期內重複服用，因為高劑量的荷爾蒙可能對身體造成不必要的負擔及干擾月經週期。
注意事項
- 非長效避孕：事後丸僅對服藥前發生的性行為有保護作用。服藥後若再有未受保護的性行為，仍有懷孕風險。
- 哺乳媽媽：服用「單一荷爾蒙」對母乳餵哺影響較小；若服用「黃體激素受體劑」，建議在服藥後暫停哺乳7天。
- 藥物相互作用：某些藥物（如部分抗生素、抗癲癇藥等）可能會影響事後丸的藥效。求診時應向醫生清楚交代你正在服用的所有藥物。
- 與常規避孕藥的關係：「黃體激素受體劑」不可與含有黃體酮的常規避孕藥在同一週期內服用，以免互相影響藥效。
事後避孕藥的副作用
由於事後避孕藥含有高劑量的人造荷爾蒙，部分女性在服用後可能會經歷一些短暫的副作用。
常見副作用
這些副作用通常較為輕微，並非所有人都會出現。常見的包括：
- 噁心、嘔吐
- 頭痛、頭暈
- 疲倦、乏力
- 乳房脹痛
- 腹痛或經痛
- 非經期不規則出血或點狀出血
副作用持續時間
大部分副作用都是暫時性的，通常在服藥後的 24小時內 會逐漸減退或消失。如果症狀持續或加劇，應及時求醫。
對身體的長期影響
根據現有醫學資料，單次或偶爾使用事後避孕藥，並不會對身體健康構成長遠的負面影響。然而，必須強調的是，事後丸絕不應被當作常規的避孕方法。長期或頻繁依賴高劑量荷爾蒙，可能會引致月經紊亂、內分泌失調等問題。
事後避孕藥的購買方式
關於「事後避孕藥邊度買」是許多人的核心疑問。在香港，購買事後丸有嚴格的法律規管，以確保用藥安全。
需要醫生處方
最重要的一點是：事後避孕藥在香港屬於醫生處方藥物。這意味著你無法在屈臣氏、萬寧等連鎖藥妝店或一般藥房的貨架上直接購買。你必須先約見醫生，經醫生評估你的身體狀況、了解事發時間及確認沒有禁忌症後，由醫生處方才能獲得藥物。這是為了保障你的健康，避免誤用或濫用。
可購買的地點
在獲得醫生處方後，你可以在以下幾個合法的地點取得事後避孕藥：
- 香港家庭計劃指導會（家計會）：轄下的節育指導診所或青少年保健中心均提供相關服務。
- 公立醫院：可前往各區醫院的急症室求診。
- 衞生署母嬰健康院：提供相關的家庭計劃服務。
- 私家診所或醫院：向任何一位註冊西醫求診，均可獲得處方。
價格範圍
事後避孕藥的價格會因應藥物種類、診所類型和地區而有所不同。作為參考，香港家庭計劃指導會的藥物費用大約為港幣$60至$70，但這 不包括醫生診症的費用。私家診所的收費一般會較高，建議求診前先作查詢。
其他緊急避孕方法
除了口服藥物，還有另一種更有效的緊急避孕選擇——含銅子宮環。
避孕環介紹
含銅子宮環（Copper IUD）是一種小型的T形裝置，由醫生放置在子宮內。它會持續釋放銅離子，作為一種高效的緊急及長期避孕工具。
避孕環的效果和副作用
- 效果：含銅子宮環是目前最有效的緊急避孕方法，失敗率低於0.1%（或0.09%）。其效果不受體重影響，而且一旦放置，即可提供長達5至10年的長效避孕保護。
- 副作用：放置初期可能引致下腹不適、經血增多或經痛加劇等情況，但這些現象通常會在數月內逐漸減退。嚴重的併發症如子宮穿孔或感染則非常罕見。
避孕環的使用方法
作為緊急避孕，含銅子宮環必須在無保護性行為後的 120小時（5天）內，由受過專業訓練的醫護人員放置到子宮內。有需要的女性可前往家計會或私家婦科診所接受評估和放置服務。
常見問題
事後避孕藥的成功率
事後避孕藥的成功率約為97-99%，但受服用時間影響。愈早服用，成功率愈高。它並非100%有效，若月經逾期未至，仍需驗孕確認。
事後避孕藥對月經的影響
服用後，下一次月經可能會提早、準時或延遲幾天來臨，經血量也可能有所改變。如果月經比預計日子遲來超過一個星期，建議立即求醫檢查。
事後避孕藥與常規避孕的區別
兩者截然不同。事後丸是高劑量荷爾蒙的「緊急補救」措施，不應用於常規避孕。而事前避孕藥則是低劑量荷爾蒙，專為規律、長期使用而設計，在正確服用下，避孕成功率更高（超過99%），並能幫助調節經期。
避孕建議
正確使用常規避孕方法的重要性
預防意外懷孕的最佳策略，始終是建立穩定、可靠的常規避孕方案，例如每日服用事前避孕藥、正確使用安全套、使用子宮環或避孕針等。這些方法的避孕效率遠高於重複依賴緊急避孕。
緊急避孕的適用情況
緊急避孕只應在「意外」發生時使用，例如：
- 沒有使用任何避孕措施
- 安全套破裂或滑落
- 忘記服用常規避孕藥
- 計算安全期失誤
它是一個重要的後備方案，但不應成為首選。
尋求專業醫療建議的重要性
無論你選擇哪種避孕方法，最重要的都是尋求專業意見。醫生或家計會的專業人員能根據你的個人健康狀況、生活習慣和需要，為你提供最合適的建議，確保你的選擇既安全又有效。切勿自行判斷或胡亂用藥，保障自己的健康永遠是第一位。
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我可以在屈臣氏或萬寧買到事後避孕藥嗎？
不可以。事後避孕藥在香港是醫生處方藥物，必須經由註冊醫生診斷及處方後才能獲得，不能在屈臣氏、萬寧或一般藥房未經處方直接購買。
事後避孕藥的成功率有多高？
事後避孕藥的成功率約為97%至99%，但並非百分百有效。其效果受服用時間影響，愈早服用，成功率愈高。如果性行為發生在排卵期，失敗的風險會增加。
服用事後避孕藥會對月經週期有什麼影響？
服用後，下一次的月經可能會準時、提早或延遲幾天來臨。經血量也可能暫時改變。如果月經比預期遲來超過一個星期，建議立即進行驗孕並諮詢醫生。
事後避孕藥可以當作常規避孕方法嗎？
絕對不可以。事後丸含有高劑量荷爾蒙，僅作為緊急補救措施。頻繁使用會干擾內分泌系統，導致月經紊亂。常規避孕應選擇事前避孕藥、安全套或子宮環等更安全、有效的方法。
除了事後丸，還有其他緊急避孕方法嗎？
有。含銅子宮環是另一種更有效的緊急避孕方法，失敗率低於0.1%。它必須在無保護性行為後120小時（5天）內由醫生放置，並可作為長效避孕工具使用長達5至10年。