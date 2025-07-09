五指毛桃湯功效禁忌全解構！中醫推介4款去濕健脾湯水食譜
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五指毛桃功效：
五指毛桃，又被譽為「廣東人參」，是香港家庭四季皆宜的湯水常客。它並非桃類，而是桑科植物粗葉榕的根部，因其葉片分裂如五指，果實形似毛桃而得名。根據註冊中醫師及香港浸會大學中醫藥學院的資料，五指毛桃性平、味甘，歸脾、肺、肝經，其獨特的椰子或牛奶香氣，不僅令湯水更添風味，更蘊含多種對人體有益的功效。
五指毛桃湯功效禁忌全解構目錄
健脾補肺
在中醫理論中，脾主運化，肺主氣。若脾胃虛弱，容易出現食慾不振、消化不良、神疲乏力等症狀；肺氣不足則可能導致久咳、氣短。五指毛桃具有媲美黃蓍、黨參的健脾補肺之效，能有效改善因脾虛肺弱引致的上述問題。對於食少無力、肺虛咳嗽的人士，飲用五指毛桃湯能起到溫和的補益作用，幫助恢復元氣。
行氣利濕
香港天氣，尤其在春夏兩季，濕氣特別重。體內濕氣積聚，會導致身體困重、浮腫、精神不振。五指毛桃最廣為人知的功效之一便是「行氣利濕」。它能促進氣機暢通，帶動水濕運行，從而幫助身體排出多餘濕氣。對於因濕困脾虛所致的浮腫或白帶過多等問題，五指毛桃湯是一款非常對症的食療選擇，有助益氣化濕，使人感覺輕盈舒爽。
舒筋活絡
除了補益氣血，五指毛桃亦有舒筋活絡的功效。對於風濕痹痛、關節不適，或因跌打損傷導致的筋骨痠痛，五指毛桃能幫助行氣活血，緩解疼痛。此外，部分典籍亦記載其對產後乳汁不足的情況有一定幫助，體現了其通絡下乳的作用。
祛濕去火
雖然五指毛桃本身性平，但透過與不同藥材的配搭，可以發揮更廣泛的功效。例如，當與土茯苓等清熱藥材同用時，五指毛桃湯便兼具了清熱解毒、利濕除痹的效用。這種配搭特別適合濕熱體質，或因天氣炎熱潮濕而感到身體不適的人士，能有效清除體內濕熱，達致平和健康的狀態。
五指毛桃湯水食譜：
學會了五指毛桃的種種好處，當然要親手煲一鍋靚湯！以下為你精選四款由中醫師推薦，功效各異的五指毛桃湯食譜，步驟清晰，簡單易煮。
五指毛桃太子參蘋果湯
這款湯水味道清甜，太子參補而不燥，配合五指毛桃，是氣陰雙補的平補良方，特別適合脾胃虛弱、食慾不振的人士。
- 材料：
- 五指毛桃 2両 (約75克)
- 太子參 1両 (約37.5克)
- 蘋果 2個
- 淮山 20克
- 南北杏 12克
- 粟米 1條
- 瘦肉 300克
- 水 2公升
- 鹽 適量
- 將五指毛桃、太子參、淮山、南北杏沖洗乾淨，用清水浸泡約30分鐘。
- 瘦肉切塊，汆水後撈起備用。
- 蘋果洗淨，去芯後切塊（無需去皮）；粟米洗淨切段。
- 將所有材料凍水下鍋，開大火煮滾後，轉慢火繼續煲約90分鐘。
- 最後加入適量鹽調味，即可飲用。
五指毛桃赤小豆扁豆湯
赤小豆與扁豆是去濕的經典組合，配上健脾的五指毛桃，能有效加強祛濕效果，適合濕氣重、身體浮腫的人士。
- 材料：
- 五指毛桃 15克
- 赤小豆 30克
- 扁豆 20克
- 陳皮 1角
- 蜜棗 2粒
- 瘦肉 500克
- 水 2公升
- 赤小豆和扁豆洗淨，用清水浸泡至少3小時。
- 五指毛桃洗淨，浸泡30分鐘；陳皮浸軟去囊；蜜棗洗淨。
- 瘦肉汆水備用。
- 在煲中加入清水及陳皮，煮滾後放入所有其餘材料。
- 再次煮滾後，轉中小火煲約1.5小時，加鹽調味即可。
五指毛桃土茯苓湯
土茯苓清熱解毒、除濕通絡，與五指毛桃、牛大力配搭，能清走體內濕熱，同時舒筋活絡，適合關節不適及皮膚濕疹人士。
- 材料：
- 五指毛桃 30克
- 土茯苓 30克
- 牛大力 30克
- 海底椰 20克
- 紅蘿蔔 1條
- 陳皮 1角
- 蜜棗 2粒
- 瘦肉 500克
- 瘦肉汆水；紅蘿蔔去皮切塊；陳皮浸軟去囊。
- 其餘藥材（五指毛桃、土茯苓、牛大力、海底椰、蜜棗）洗淨，浸泡30分鐘。
- 建議將藥材放入湯袋中，方便處理。
- 將清水及陳皮放入煲中煮滾，再加入所有材料，轉中小火煲1.5小時。
- 加鹽調味後即可飲用。
五指毛桃淮山瘦肉湯
這是一款非常經典的健脾湯水，淮山與茯苓都能加強健脾益氣的功效，有助調理脾胃，改善消化功能。
- 材料：
- 五指毛桃 30克
- 淮山 20克
- 茯苓 15克
- 南北杏 12克
- 陳皮 2角
- 瘦肉 適量 (約250克)
- 瘦肉汆水備用。
- 所有藥材洗淨，浸泡30分鐘；陳皮浸軟去囊。
- 將2公升清水及陳皮放入煲中煮滾，再加入所有材料。
- 轉細火煲約1.5小時，最後加鹽調味。
五指毛桃選購與處理：
要煲出靚的五指毛桃湯，首先要懂得挑選優質的藥材。掌握以下技巧，你也能成為選購達人。
選購方法
- 觀察色澤： 優質的五指毛桃，其表皮應呈棕黃色，斷面則為黃白色。若色澤過於鮮黃，有可能是經過硫磺熏蒸以保持水份，品質較次。
- 檢查質地： 上品的五指毛桃斷面質地緊密，能清晰看見同心環狀紋理。一般而言，根鬚較細的有效成份反而較多。
- 嗅聞氣味： 這是最重要的一步。好的五指毛桃會散發一股淡淡的椰子或牛奶香氣，香氣越濃郁代表品質越好。如果聞到酸味或沒有任何香味，則為劣質品。
【重要安全提醒】
必須注意，五指毛桃的外觀與香港四大毒草之一的「斷腸草」（學名鉤吻）極為相似，且兩者生長環境相近，過往曾發生誤服斷腸草中毒的嚴重個案。因此，切勿自行在山邊採摘，務必前往有信譽的中藥店或藥房購買，以確保安全。
處理步驟
- 清洗： 先用清水將五指毛桃表面的泥沙沖洗乾淨。
- 浸泡： 用冷水浸泡約半小時，使其質地變軟，更易出味。
- 煲煮： 煲湯後，只需飲用湯水，其湯渣質地粗糙厚實，不宜食用，以免影響消化。
保存方式
乾的五指毛桃應存放在陰涼乾爽處。如果藥材包裝已開封，又需要長時間保存，建議放入密封袋後置於雪櫃冰格（Freezer）冷凍，可以更好地保持其香氣和品質。
五指毛桃禁忌：
雖然五指毛桃性平溫和，但並非人人皆宜。了解其禁忌，才能飲得更安心。
不適合食用的人群
在飲用五指毛桃湯前，若你不確定自己的體質，建議先諮詢註冊中醫師的意見。以下幾類人士應避免或慎服：
- 外感發熱者： 正在感冒發燒的人士不宜服用，因其補益特性或會令邪氣困於體內。
- 陰虛火旺者： 手心腳心發熱、口乾舌燥、夜晚盜汗等陰虛火旺症狀者，服用後或會加重「上火」情況。
- 過敏體質人士： 少數人可能對五指毛桃產生過敏反應，如皮疹、口腔腫脹等。
- 腸胃不適者： 五指毛桃含有果酸和纖維，過量可能刺激腸胃，引致腹瀉或腹痛。
- 孕婦： 懷孕期間體質特殊，建議避免食用。
- 慢性腎病患者： 五指毛桃含鉀量較高，可能加重腎臟負擔。
相剋食物
五指毛桃並無絕對相剋的食物。不過，由於其功效在於行氣健脾，為免降低其效用，建議在飲用期間，盡量避免同時進食生冷、辛辣、油膩及難以消化的食物。另外，有說法指白蘿蔔有破氣之效，與行氣的五指毛桃同食或會互相影響，建議可相隔一段時間再食用。
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五指毛桃湯最適合甚麼季節飲用？
五指毛桃性平，一年四季都適合飲用。不過，由於它具有出色的健脾去濕功效，因此特別適合在天氣潮濕炎熱的春、夏季飲用，有助驅除體內濕氣，令人感覺舒爽。
聽說五指毛桃與劇毒的斷腸草很相似，如何區分？
是的，這點非常重要。五指毛桃的根與劇毒植物「斷腸草」（鉤吻）外形相似，且生長環境相近，容易混淆。誤服斷腸草會引致眩暈、吞嚥困難、呼吸麻痺等嚴重中毒症狀，甚至致命。最安全的做法是，切勿自行採摘山邊植物，並必須到有信譽、可靠的中藥房或商戶購買五指毛桃，切勿貪圖便宜而購買來歷不明的藥材。
五指毛桃湯可以每天飲用嗎？有什麼適量建議？
五指毛桃湯雖然溫和，但一般不建議每天飲用。作為食療湯水，建議一星期飲用一至兩次即可，視乎個人體質需要。過量飲用可能會對腸胃造成負擔。最重要的是，煲湯後的五指毛桃湯渣質地粗硬，不宜食用，只飲湯水便可。如有任何疑問或長期飲用作調理之用，應先諮詢註冊中醫師的專業意見。