余德丞拍片挑戰餐廳試伏獲讚 疑似老闆留言要提告!

剛剛離開TVB的余德丞近日就聯同YouTuber 9BoThew 膠保廢拍攝了一條「香港最伏餐廳」的試食片，雖然效果好笑網民勁Buy，不過餐廳的老闆卻不甘被踩，留言表示會從法律途徑追究，仲要告埋YouTube！