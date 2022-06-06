余德丞拍片挑戰餐廳試伏獲讚 疑似老闆留言要提告!
剛剛離開TVB的余德丞近日就聯同YouTuber 9BoThew 膠保廢拍攝了一條「香港最伏餐廳」的試食片，雖然效果好笑網民勁Buy，不過餐廳的老闆卻不甘被踩，留言表示會從法律途徑追究，仲要告埋YouTube！
余德丞離開TVB 客串拍YouTube劣食片
現年33歲的余德丞Dickson，上個月終於離開了效力多年的TVB，自由身後的他沒有靜下來，反而在不同的媒體曝光，近日他就去了9BoThew 膠保廢的YouTube Channel當客席主持拍劣食片。
網民大讚Dickson表現
這次他們挑戰了兩間有名的餐廳去試伏，不知道Dickson是不是已經拋開了TVB藝人的包袱，表現十分自然，和另外兩位主持阿廢及阿保產生了很好的化學作用，有觀眾留言說25分鐘的影片由頭笑到尾，更建議Dickson可以當長駐嘉賓。
牛肝菌汁有化學膠味？
片中第一間餐廳是知名的連鎖拉麵店，而另一間就是本來已話題十足的港式扒房，而三位主持指出港式扒房中的羊扒十分酥、牛肝菌汁有化學膠味等等。
疑似老闆留言：我告你！告埋YouTube！
影片上傳後，除了很多網民留言支持三位主持外，更吸引到懷疑是餐廳的老闆留言。自己餐廳被批評當然不好受，於是這位老闆就留言指要在6月4日發告票給三位主持，甚至連其他負評他的YouTuber都不放過，而最令人驚訝的是他要連YouTube都一同控告！
網民：老闆自己都有問題
事後有網民就質疑拍攝食評影片是不會犯法的，甚至翻出老闆的舊帳，指他不止餐廳食物有問題，連本人都有問題，至於誰是誰非就由讀者們自己定奪了。
常見問題
余德丞劣食片如何批評餐廳食物？
近日余德丞客席主持某YouTube頻道，今次主題是挑戰兩間有名的餐廳去試伏，三位主持直指食物有化學膠味⋯⋯詳情請看
余德丞已拋開TVB藝人包袱？
不少網民留言建議Dickson可以當長駐嘉賓，更大讚整段影片由頭笑到尾⋯⋯詳情請看
撰文：轉載自New Monday圖片來源：[email protected] 膠保廢、LIHKG 討論區 截圖資料或影片來源：9BoThew 膠保廢
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