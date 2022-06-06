余德丞

余德丞拍片挑戰餐廳試伏獲讚 疑似老闆留言要提告!

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剛剛離開TVB的余德丞近日就聯同YouTuber 9BoThew 膠保廢拍攝了一條「香港最伏餐廳」的試食片，雖然效果好笑網民勁Buy，不過餐廳的老闆卻不甘被踩，留言表示會從法律途徑追究，仲要告埋YouTube！

余德丞離開TVB 客串拍YouTube劣食片

現年33歲的余德丞Dickson，上個月終於離開了效力多年的TVB，自由身後的他沒有靜下來，反而在不同的媒體曝光，近日他就去了9BoThew 膠保廢的YouTube Channel當客席主持拍劣食片。

余德丞
（圖片來源：[email protected] 膠保廢）

網民大讚Dickson表現

這次他們挑戰了兩間有名的餐廳去試伏，不知道Dickson是不是已經拋開了TVB藝人的包袱，表現十分自然，和另外兩位主持阿廢及阿保產生了很好的化學作用，有觀眾留言說25分鐘的影片由頭笑到尾，更建議Dickson可以當長駐嘉賓。

余德丞
（圖片來源：[email protected] 膠保廢）
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（圖片來源：[email protected] 膠保廢）

牛肝菌汁有化學膠味？

片中第一間餐廳是知名的連鎖拉麵店，而另一間就是本來已話題十足的港式扒房，而三位主持指出港式扒房中的羊扒十分酥、牛肝菌汁有化學膠味等等。

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（圖片來源：[email protected] 膠保廢）

疑似老闆留言：我告你！告埋YouTube！

影片上傳後，除了很多網民留言支持三位主持外，更吸引到懷疑是餐廳的老闆留言。自己餐廳被批評當然不好受，於是這位老闆就留言指要在6月4日發告票給三位主持，甚至連其他負評他的YouTuber都不放過，而最令人驚訝的是他要連YouTube都一同控告！

余德丞
（圖片來源：[email protected] 膠保廢）
余德丞
（圖片來源：[email protected] 膠保廢）

網民：老闆自己都有問題

事後有網民就質疑拍攝食評影片是不會犯法的，甚至翻出老闆的舊帳，指他不止餐廳食物有問題，連本人都有問題，至於誰是誰非就由讀者們自己定奪了。

余德丞
（圖片來源：LIHKG 討論區 截圖）

相關文章：32歲余德丞離巢TVB即去商台開工 重提媽媽跪求點燈續命事件

余德丞
（圖片來源：余德丞 Dickson [email protected]

常見問題

余德丞劣食片如何批評餐廳食物？

近日余德丞客席主持某YouTube頻道，今次主題是挑戰兩間有名的餐廳去試伏，三位主持直指食物有化學膠味⋯⋯詳情請看

余德丞已拋開TVB藝人包袱？

不少網民留言建議Dickson可以當長駐嘉賓，更大讚整段影片由頭笑到尾⋯⋯詳情請看

撰文：轉載自New Monday圖片來源：[email protected] 膠保廢、LIHKG 討論區 截圖資料或影片來源：9BoThew 膠保廢

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