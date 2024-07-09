升中男生獲派名校超官腔發言 隔離「準皇仁仔」連環O嘴成熱搜！

今天（7月9日）是升中派位結果公布的大日子，當然有人歡喜有人愁， 不過網上一條訪問片瘋傳。一名小六男同學自問是Band 2質素的學生，獲派華仁書院後大感驚喜， 他更分享了自己的讀書心得，不過身後的同學表情勁搶鏡！

