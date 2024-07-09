升中男生獲派名校超官腔發言 隔離「準皇仁仔」連環O嘴成熱搜！
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今天（7月9日）是升中派位結果公布的大日子，當然有人歡喜有人愁， 不過網上一條訪問片瘋傳。一名小六男同學自問是Band 2質素的學生，獲派華仁書院後大感驚喜， 他更分享了自己的讀書心得，不過身後的同學表情勁搶鏡！
升中派位｜升中學生獲派華仁書院
就讀「油蔴地天主教小學（海泓道）」的陳同學今天到學校靜候派位結果，他成功考入第一志願「華仁書院」，對此他感到意外和驚喜，因為他自覺只是Band 2學生的料子，平日在校內的成績較一般。
升中派位｜陳同學分享2招讀書心得
受訪時，他大方分享了自己的讀書心得，原來他自小學五年級起便每星期補習五天，「一放學就馬上去補習」。此外，他也會參加各種課外活動，努力提升自己。
身後等待受訪的兩位同學一直聽著陳同學的發言， 二人一聽到他天天放學趕去補習馬上有頗大的反應， 右面的同學疑似在忍笑， 至於左面的同學更驚訝得「擘大個口得個窿」。
升中派位｜陳同學爆出12字金句 「準皇仁仔」即「O嘴」
陳同學續說，他認為自己的努力得到了回報，也不覺得過程好辛苦，
「若說辛苦就覺得談不上，因為我覺得讀書是我的本份。」
當他說完「我覺得讀書是我的本份」這12字後，站在他身後的兩名同學再度露出超驚訝和偷笑的表情； 尤其畫面中最左面的男同學， 更是「擘大個口得個窿」， 報導指他的派位結果為「皇仁書院」。
升中派位｜網民：我聽完一齊O咀
片段曝光後，馬上引起網民熱議，紛紛把焦點落在左面的「準皇仁仔」上，「我聽完同後面個靚仔一齊O咀 」、「後面嗰個馬國明天然呆咁款」，也有網民表示「後面果兩個同學仔好正」、「睇第一次冇留意後邊，睇第二次笑到癲咗，貼合凡人心情」。
對於陳同學的言論，引來網民的爭議，「條友認真？」、「我為依位咁識諗的同學仔感到悲哀」、「佢嘅日子只有讀書」、「小學已經要瘋狂補習，留名睇佢6年後講唔講得出同樣嘅嘢」、「個老母train左呢個Interview幾耐」，又感概表示「總覺得後面果兩個小朋友既童年反而開心好多」。
圖片來源：截圖@TVB無線新聞、截圖@now新聞台、idebate.HK 影片截圖