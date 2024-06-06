台灣男畢業獲3靚女家姐贈慶超威水 二妹IG被火速起底福利超多！

踏入畢業季，不少學校都已經陸續舉行畢業典禮。早前就有台灣網民在社交平台上分享慶祝細佬畢業的照片，雖然相中細佬手持的橫額十分搞笑，不過網民的焦點就擺咗喺細佬身旁的3位靚爆鏡嘅姐姐到。更有網民火速起底出姐姐們的社交平台帳號，不過就只有1位姐姐的帳號係公開，但係福利仍然令唔少網民大讚！

