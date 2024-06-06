台灣男畢業獲3靚女家姐贈慶超威水 二妹IG被火速起底福利超多！
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踏入畢業季，不少學校都已經陸續舉行畢業典禮。早前就有台灣網民在社交平台上分享慶祝細佬畢業的照片，雖然相中細佬手持的橫額十分搞笑，不過網民的焦點就擺咗喺細佬身旁的3位靚爆鏡嘅姐姐到。更有網民火速起底出姐姐們的社交平台帳號，不過就只有1位姐姐的帳號係公開，但係福利仍然令唔少網民大讚！
台灣男生畢業獲3靚女家姐贈興
該名畢業的台灣男生的三家姐在社交平台分享與細佬的合照，並配文表示：「偷給弟弟驚喜」，3位姐姐仲送上一條印有「沈XX畢業快樂～姊姊們愛你！」的橫額，窩心得嚟又十分搞笑！照片一出，唔少網民都大讚細佬好靚仔，兼且超羨慕佢有3位靚爆鏡的姐姐：「來生願做沈XX」、「學長好帥」、「不可能吧！！全家顏值都超高欸」、「這甚麼勝利弟弟」、「弟弟長得真帥！」
二妹靚樣被火速起底
除咗細佬獲網民大讚好靚仔之外，不少網民都留言狂讚姐姐們：「姐姐好美喔！突然也想要一個姐姐了」、「每個姐姐都是仙女級別的」、「姐姐們也太好看了吧！基因好好！」更有網民火速搵出三家姐的IG帳號，原來二妹在網絡上小有名氣，帳號內亦有唔少嘅福利相，而且更有超過24000位followers！
撰文：東方新地圖片來源：IG@m922_n、Threads截圖