好青年荼毒室｜鹽叔楊俊賢被爆出軌 宣布暫停活動
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鹽叔（楊俊賢）係「好青年荼毒室」的創辦人之一，中文大學哲學系畢業、後於德國柏林洪堡大學與英國倫敦國王學院攻讀博士，最近鹽叔被爆出軌陷入感情糾紛，原本安排的活動都要急剎停。
好青年荼毒室（哲學部）成立於2016年11月14日，由13位香港中文大學哲學系學生組成，成員包括豬文（牛津大學博士）、鹽叔（倫敦國王學院博士）和阿泉（香港中文大學哲學系博士生）。頻道定期發佈用字淺白、通俗的哲學文章，推廣他們心中的「正嘢」，向世人揭示「哲學的本質是對生活/生命的思考」。
鹽叔楊俊賢承認隱瞞婚偷食
鹽叔（楊俊賢）日前在粉絲通訊群的聲明中，承認自己一直隱瞞已婚，並於活動中認識的女仔一齊，欺騙對方自己已婚，做成「好大嘅傷害」。在聲明中他承認「我自私，我軟弱，我利用咗佢對人嘅信任。」鹽叔又表唔求大家原諒，由於自私和不顧後果，其家人亦被傷害，「大家唔鍾意我係我deserve嘅」，並表示決定即時停止自己於荼毒室的活動。
獲邀與鄭秀文合作《愛是… 2.0》
不久前好青年荼毒室與鄭秀文合作推出新歌《愛是… 2.0》，作品是鄭秀文在2000年作品《愛是…》的全新版本，好青年荼毒室為《愛是… 2.0》Rap的部分帶來大量關於愛情哲學的反思，同時襯托出鄭秀文在23年內對其愛情經歷的反省。
曾認自己不擅長安排時間
鹽叔兩年前接受《大學線 》專訪時，坦言自己他不擅長安排時間（他的形容是實務障礙「Practically handicapped」），不懂做上課用的簡報，普通人能做好的小事，去到鹽叔手上都會變得一塌糊塗：
「（影印課本時），印漏了兩行，100頁，錯；重印，又錯。後來打孔釘裝，所有紙都被釘爛了」
鹽叔形容自己可以將所有東西都懷疑一遍，尋根究底，哲學給予他無盡的發問空間：「凡事都問『為甚麼』的精神很適合我，亦給我很多自由的感覺，我不會這麼容易讓世界箝制。」