DSE 放榜｜姚臻怡「追星狀元」10字回應超謙虛！透露1個讀書秘訣

DSE 放榜｜香港中學文憑試於今日（17日）公布成績，有人歡喜有人愁，本年度共有10位學生獲得「狀元」稱號，其中包括8名男生和2名女生，香港中國婦女會中學的姚臻怡成為該校首位文憑試狀元，對於考到好成績，她的回應超謙虛！

