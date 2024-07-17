DSE 放榜｜姚臻怡「追星狀元」10字回應超謙虛！透露1個讀書秘訣
DSE 放榜｜香港中國婦女會中學首位女狀元超謙虛
香港中國婦女會中學的姚臻怡成為該校首位文憑試狀元。她在化學、生物、經濟科及M2，除M2外其他均取得5**等級。姚臻怡對自己的成績感到喜出望外，並表示「只是幸運降臨在她身上」，非常謙虛，她也同時感謝所有教導過她的老師。
除了學業成績之外，她也積極參與課外活動，包括舞蹈和排球，並擔任學校排球隊隊長。
DSE 放榜｜姚臻怡談升學路向
談到升學選科去向，她希望留在香港攻讀醫學，將來能夠成為一名優秀的醫生，回報社會。姚臻怡表示，她對醫學的興趣部分源自於韓國醫療劇。她認為利用自己的知識和技能來幫助他人非常有意義，因此希望能夠成為一名醫生。儘管她未曾想到自己會有機會攻讀醫學，但現在她將會認真考慮選擇合適的本地大學。
DSE 放榜｜姚臻怡出身基層 無補習 分享1大讀書秘訣
姚臻怡坦言自己沒有補習，她的學習方法就是一直保持定期溫習的習慣，並在考試或測驗數星期前更為加倍努力，做好準備。向來對自己要求高的她感到焦慮和緊張的時候會與家人傾訴，父母都非常支持自己，令她可以在沒有大壓力下專心考試。
她又表示自己是來自基層家庭，母親是一名照顧長者的工作者，父親則是一名市場部經理。
DSE 放榜｜姚臻怡興趣與壓力管理
面對學習壓力，姚臻怡透露她的興趣是跳舞，這項興趣能幫助她有效減壓。她從中學開始接觸舞蹈，並在課業較輕鬆的初中階段投入更多時間。進入高中後，雖然學業壓力增大，她仍然堅持「跳舞時專心跳舞，學習時專心學習」的原則。
此外，她也是韓國流行文化的愛好者，對韓文和韓國明星有深厚的興趣，尤其喜歡韓國男子團體RIIZE，興趣十分廣泛。
DSE 放榜｜香港中國婦女會中學介紹
香港中國婦女會中學（Hong Kong Chinese Women’s Club College，簡稱HKCWCC）創校於1978年，位於香港東區西灣河，辦學團體為香港中國婦女會。學校使用英文作教學語言，是一間資助中學，並以「博學篤志」為校訓，級別估計是Band 1A。
除了中文、中史及普通話科外，所有科目均以英語教學。學校一直重視發展學生的兩文三語，營造適切的語言學習環境；發展學生的語文能力。學習和教學策略：注重學生語文能力發展，通過從閱讀中學習、專題研習等，配合以學生為本的互動學習形式，發展學生共通能力。此外，也會安排多元化課程讓學生修讀，藉以培育學生獨立學習及高階思維，掌握終身學習的技能。