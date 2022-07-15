屎萊姆深潛完畢堅持復出 豪洗6位數開「屎家軍基地」捲土重來

元祖級別YouTuber屎萊姆早年因為被指涉及「網絡壟斷」事件而一直深潛。事隔一年屎萊姆再次重新出發，打算重回YouTube界。雖然近期的影片負評不斷，但他繼續堅持，更加宣布將成立「屎家軍基地」，實行要絕處逢生！