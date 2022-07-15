屎萊姆深潛完畢堅持復出 豪洗6位數開「屎家軍基地」捲土重來
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元祖級別YouTuber屎萊姆早年因為被指涉及「網絡壟斷」事件而一直深潛。事隔一年屎萊姆再次重新出發，打算重回YouTube界。雖然近期的影片負評不斷，但他繼續堅持，更加宣布將成立「屎家軍基地」，實行要絕處逢生！
屎萊姆水溫試完 堅持復出 豪洗6位數開「屎家軍基地」
屎萊姆曾被另一名遊戲實況主慕容公子大爆其行徑，指屎萊姆組織一班YouTuber與KOL將YouTube圈子壟斷收益，更加控制整個YouTube網絡輿論。當中不少事件令到網民對於屎萊姆開始改觀，認為其為人有問題，不過最後屎萊姆都一一否認，之後一年都沒有再拍片上水。
睇返屎萊姆點被指控
豪洗6位數成立「屎家軍基地」
7月13日他再次出片，以：「洗咗６位數字裝修嘅新Studio！屎家軍基地正式啟用」為題再次拍片，影片中他表示自己今次落足心機在設計上，而且更自己落手落力在砌傢私上。
可外出借用賺錢錢
是次屎萊姆花6位數字的金錢豪裝整個Studio，而且更自稱該Studio是「屎家軍基地」。Studio除了用來辦公外，他亦指以後會用來外借出去作拍攝用途，故其風格比較文青。
網民繼續踩
不過影片一出，再次引來負評如潮，不少網民對於屎萊姆堅持不懈地拍片感到不滿，而網民亦十分反感由始至終他都沒有對早些年所發生的爭議同傳聞作出過解釋同道歉。有網民直言：「希望可以同日新哥哥合作組成復仇者聯盟」、「係咪見到呢排個個youtuber都俾人打到殘就乘機東山再起」。