【川貝禁忌】食錯咳更勁？中醫詳解川貝功效副作用食法及5大湯水食譜

川貝的基本介紹：

川貝，全名川貝母，是香港家庭十分熟悉的中藥材。無論是家傳戶曉的「川貝枇杷膏」，還是媽媽愛心燉製的止咳湯水，川貝都扮演著重要角色。然而，很多人只知其一，不知其二，以為所有咳嗽都能用川貝解決。事實上，川貝雖好，卻有其特定的藥性和功效，若不了解清楚其特性和 川貝禁忌，胡亂服用不但無助病情，更有可能令咳嗽加劇。本文將由中醫角度出發，為你深入剖析川貝的功效、種類、食用禁忌及多款實用湯水食譜，助你成為精明的養生達人。