廖孖記第4代傳人狂爆金句 4大重點對得住祖業 網民：唔好轉移視線
食安到場檢測 廖晃業指「真係顧客」
廖晃業提到廖孖記在回應食安問題時的過敏反應，他說：「廖孖記做咗好多決定和回應，反應有點過敏，明白媽媽這麼多年在舖頭付出，堅持的精神非常人想像到。」廖晃業透露，自從7月4日發布新聞稿後，已經停止生產被指超標的玫瑰腐乳。對於檢測中發現的蠟樣芽孢桿菌超標問題，他解釋是應對方要求才製作了第三樽樣本，「係對方要求第3樽才造到畀佢。」
廖晃業在訪問中又指出，食安到場的顧客其實是「真係顧客」，但由於顧客多次到場，他們已經認得這位有職員證的顧客。當時食安人員帶著保溫箱來進行檢驗，由於產品已經停產，他們只能按要求再製造一樽。他回憶，每次來的都是同一位顧客，並由一位「阿姐」帶著保溫箱，因此他們能夠認出對方。對於食安的操作，他表示：「可能我記錯」，並選擇跟隨對方的說法。
改善環境衛生與產品問題
為了改善環境衛生，食安專家建議將120度的熱水稀釋玫瑰露酒後加入白腐乳。廖晃業表示，他們曾嘗試這種方法，但後來認為這種做法「唔work」。他解釋，由於腐乳本身含有汁液，加入新的水可能會導致蠟樣芽孢桿菌的問題更加嚴重。他進一步與食安溝通，了解到食安有其程序，檢驗後會公布結果，這與商戶的期望有所不同。
最終結業因為「第二次跳唔到過時代考驗」
面對結業的決定，廖晃業透露家人情緒波動很大，尤其是在市場上許多商店都在結業，營運壓力巨大。他坦言：「我哋不嬲做腐乳都係對抗蠟樣芽孢桿菌，但無奈，今次第二次跳唔到過時代考驗。」他認為食安事件是導致結業的「最後一根稻草」，儘管他們一直在努力解決蠟樣芽孢桿菌的問題，但這些報告讓他和家人感到無法跨越「時代考驗」。廖晃業最後表示，相信結業是媽媽的最後決定，他個人也無法找到方法保證蠟樣芽孢桿菌達到滿意水平。
購自內地廠房腐乳 仍堅稱屬香港出產
廖晃業回應外界對香港製造的不同理解，他指出：「明白可能會有落差，由頭到尾係你造先係你嘅腐乳，但我哋因為排汙條例，而唔能夠造，但認為自己仍然是香港出產」。他也提到，「調味精良，精心監製」是爺爺留下來的標語，強調他們不是要迴避任何生產程序。對於是否經內地入貨的質疑，他明確表示，內地廠房以往也是香港行家，「你諗係內地，都係香港人。」即供應商是香港人，他強調從未有隱瞞，顧客可以在店內看到生產過程，除白腐乳，很多產品都是自家廠房生產。
網民：佢好明顯想攬炒
不少網民聽完訪問後，引起一些討論：「重點係佢間廠污X糟，唔好轉移視線」「想賴呢樣個樣轉移話題」「佢好明顯想攬炒成個香港腐乳行業」「佢好明顯想攬炒成個香港腐乳行業」「佢好似越講越出事咁」