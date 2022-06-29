東張西望｜黎寬怡採訪馬鞍山垃圾屋勁驚險 屋主原來高學歷來頭猛！
《東張西望》黎寬怡出動採訪「垃圾屋」
《東張西望》近日一連兩集派出主持黎寬怡採訪馬鞍山一戶「垃圾屋」屋主，節目中講到該名獨居屋主每日都會外出執拾垃圾回家，垃圾堆積如山，多到連門都關不上，因此他平日煮飯、瞓覺都在走廊解決。而且屋主更試過在走廊掟玻璃樽、鐵釘、木碎等，危及路過的鄰居，又試過半夜在走廊扮狗叫，發出嘈音驚擾鄰居。其鄰居陳太更指屋主試過拿餐刀指嚇保安員，最後要報警處理。
「垃圾屋」屋主真身原來係化驗師
據知在去年7月，管理處曾因為多年的居民投訴而交由法庭處理，「垃圾屋」屋主因為此曾寫了一封「悔過書」，但事隔1個月又故態復萌。鄰居陳太指這位屋主曾經在家中燒紙屑，她無奈表示：「我哋其實係一個好危險的狀態裡面，唔知佢幾時會縱火！」而講到這位屋主的背景，陳太指他曾向警察表示自己在中文大學化學系畢業，是一位化驗師，又曾經向前保安員講過自己持有200萬股票，及有兩個車位收租，經濟上沒有任何困難，只是在其父母離世後，就開始性情大變。
黎寬怡口窒窒做採訪 屋主掟車洩憤嚇到花容失色
在訪問完兩位鄰居後，黎寬怡正式嘗試訪問這位被稱為「恐怖鄰居」的「垃圾屋」屋主，但黎寬怡明顯表現得非常驚青，不敢行近屋主之餘，問問題時亦口窒窒，要鏡頭後的工作人員幫口提問，而屋主卻以流利英文回答，強調這是他的lifestyle（生活風格），但談到一半，屋主情緒突然變得激動，舉起身邊的手推車掟向地下，嚇到黎寬怡即時彈開。
即睇《東張西望》黎寬怡採訪「垃圾屋」：
利穎怡東張西望貝澳採訪遇襲
網民表心痛：點解次次都派女主持？！
早前《東張西望》主持利穎怡亦因追訪「老鼠屋」女戶主，而被其多次用手推車撞擊，並「批錚」撞向利穎怡的臉部。對於女主持採訪遇襲，大多觀眾都表示憤怒，但不能理解為何明知戶主情緒偏激，仍然派女主持埋身追訪，一方面挑釁之嫌，另一方面亦欠警覺性，不少留言都表示：「好心東張西望d 主管知道係會訪問呢d人就唔好叫女仔去啦」、「其實個女人已經不停攻擊女主持，唔應該再訪問個女人啦⋯⋯女主持好慘」、「好大力撞女主持， 好明顯係蓄意傷人」。
即睇戶主如何向利穎怡施襲：
《東張》主持黎寬怡並非第一次出事 曾為影合照撇低前輩白彪
現年27歲的黎寬怡（Kitty）是第29期無綫電視藝員訓練班學員，綽號「貓仔」，2018年加入《東張西望》做主持，今年3月更簽約成為無綫「親生女」。但在去年1月無綫頒獎禮上，她在其傳媒的直播中，被影到在採訪奪得「最佳男配角」的白彪時，為衝上台與《東張西望》同事影大合照，以慶祝節目獲得「最佳非戲劇節目」獎，竟大叫一聲便丟低白彪，被網民狠批無禮貌及不尊重前輩。此外她又曾多次在採訪時忽然爆喊，嚇窒受訪者之餘，亦被網民嘲諷扮喊博出位。