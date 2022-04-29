林峯同一晚亮相《Chill Club》及《勁歌金曲》 重溫十首經典情歌！

42歲的林峯近年再度活躍樂壇，2022年推出新歌《幼稚未完》再次感動歌迷。近日近獲舊東家TVB及ViuTV邀請到《Chill Club》及《勁歌金曲》擔任嘉賓，咁啱得咁橋又喺5月1日（星期日）同一晚播，真係約埋都冇咁準！