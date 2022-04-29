林峯同一晚亮相《Chill Club》及《勁歌金曲》 重溫十首經典情歌！
林峯「返娘家」上《勁歌金曲》
林峯早前到《勁歌金曲》進行錄影。相隔多年，林峯以歌手身份「返娘家」，見返唔少同事；佢自己亦都有兩年冇上台唱歌，接受訪問時都話自己好開心呀！佢又提到自己目前嘅家庭狀況，話雖然想添丁，不過都順其自然咁話，又話有時間嘅話會多陪伴屋企人。
林峯首次亮相ViuTV
早前林峯就以歌手身份，首次亮相ViuTV為音樂節目《Chill Club》擔任嘉賓。受訪前已表示非常期待仲話好開心Joey哥（Joey Tang）當日在場，令佢淡定少少！林峯仲透露有啲新歌已經錄好，但未正式推出，之後亦希望推出多啲廣東歌，Fans聽到一定勁開心啦！而作為樂迷，對於而家樂壇百花齊放，佢都表示好開心，仲話希望有機會同唔同嘅歌手、音樂人合作，擦出新火花啊！
回想起過往，呢位13年前榮登「亞太區最受歡迎男歌星」的林峯唔止為多套TVB劇集獻唱，自己更有唔少名曲，不如依家一齊回顧下啦！
重溫10首林峯經典情歌！
愛在記憶中找你 2007年
愛不疚 2008年
明天以後 2008年
浮生若水 2008年
愛人與海2008年
如果時間來到 2009年
換個方式愛你 2009年
忘記傷害 2009年
直到你不找我 2010年
幼稚完 2013年
林峯稱回歸無綫全因杜之克邀請，問杜之克話唔係自己嘅功勞：「靠隻古仔、靠個Project，其實關鍵係大家都覺得阿峯係時候做呢件事，我覺得係形勢，應該積極去試吓，我哋就搵咗個Project好啱佢，啲同事都花咗好多心機做一個好出色嘅人物，同佢傾咗一次古仔，佢都覺得係好好嘅時機去做。（個Project可唔可以透露多啲？）其實我可以透露聽日留心Filmark啦！（即係為佢度身訂造？）有好多嘢都要度身訂造。」
回顧林峯歷年8首街知巷聞歌曲
過往林峯主唱唔少歌曲都好好聽，依家就同大家一齊回顧有邊幾首耳熟能詳嘅歌曲啦！
｜記得忘記
林峯首次為TVB劇集唱嘅歌就係2002年《再生緣》片尾曲嘅《記得忘記》，當時呢首歌更收錄喺專輯《愛上主題曲3》入面！
｜愛在記憶中找你
5年後，林峯為劇集《歲月風雲》唱插曲《愛在記憶中找你》，當時呢首歌更成功令林峯獲得首個勁歌金曲優秀選得獎歌曲，相信唔少人至今都仲記得歌詞「如果可以恨你 全力痛恨你」！
｜愛不疚
2008年，林峯繼續為TVB唱劇集歌，當年除咗《溏心風暴之家好月圓》播出後爆紅外，就連劇集插曲《愛不疚》同樣hit爆，嗰句「放手 放開所有彼此更自由放手 其實我絕非愛得不夠 」唱得非常有感情之餘，試問又唱出咗幾多分手情侶嘅心聲？
｜幼稚完
2012年《幼稚完》係林峯主演劇集《雷霆掃毒》片尾曲，歌曲更收錄喺大碟《A Time 4 You》中，其中「幾千天近況幸福嗎 每日忙碌嗎」就唱出分手後戀人對前度嘅念念不忘。
｜我們很好
《我們很好》有國語及廣東話兩個版本，而國語版則係林峯首張國語專輯《First 第一次》嘅首支派台歌曲，國語版嘅MV就搵嚟佘詩曼做女主角，至於廣東話版本則搵咗湯怡，兩個版本同樣好聽，唔知你又鐘意聽邊個版本多啲呢？
｜如果時間來到
2009年時嘅《如果時間來到》係林峯第3張專輯《Let’s Get Wet》嘅主打歌之一，MV更搵嚟當時TVB力捧新晉女藝員徐淑敏做女主角！
｜Let’s get wet
講到《Let’s Get Wet》呢張個人專輯，當然唔少得同名歌《Let’s Get Wet》啦！當年林峯更以呢首歌嘅歌名做自己首個紅館個人演唱會嘅名，絕對可以話係林峯歌唱事業嘅一個標記！至於個MV就有陳茵媺一齊拍攝，配合歌詞二人更一齊跳貼身舞！