港鐵職員 有市民在月台上拍到出事列車車門完全鬆脫。

港鐵事故｜油麻地站多組車門脫落、750乘客疏散

熱話
Helen Leung

廣告

11月13日早上，港鐵油麻地站發生車門鬆脫事故。警方表示，早上約9時半接獲多人報案，一列列車駛到油麻地站時冒煙，涉及第6卡及第7卡車廂的多組車門鬆脫，完全剝離，事件中一名78歲女乘客在疏散期間擦傷，送廣華醫院。

有乘客表示，星期日早上大約9時許，他在油麻地站聽到廣播荃灣綫列車延誤，及後發現往中環方向近車頭位置，有兩道列車車門脫落，當時車上乘客已經疏散，港鐵職員到場處理，要求圍觀者不要接近列車，未見到傷者，及後有消防員到場。事發列車上約有750名乘客受影響，其中約600人經月台離開，其餘約150人使用列車車尾緊急出口斜道離開。

港鐵職員 從乘客拍攝照片可見，列車有多於一組車門脫落。
從乘客拍攝照片可見，列車有多於一組車門脫落。（圖片來源：網絡截圖）

星期日早上時間甩門 港鐵咁回應：列車首卡「轉向架」稍微偏離路軌

港鐵回應，荃灣綫油麻地站有列車車門移位，現時荃灣綫服務受阻，來往佐敦站及荔景站的列車服務暫停。來往荔景至荃灣站維持 8分鐘一班車，而來往佐敦至中環站維持 6分鐘一班車。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐黃琨暐表示，初步檢查後發現列車首卡轉向架稍微偏向路軌，路軌旁有設備損毀，需要較長時間修復。被問到受影響列車服務明日可否恢復，黃琨暐未有確實答覆，表示目前列車仍在月台，工程人員仍在搶修，稍後列車要移離現場駛回車廠作詳細檢查，車站亦有設備損毀，工程人員需要到路軌視察，了解需要修復的範圍。

另外亦有市民表示，事發時相信自己在是出事列車的後一架車，剛離開旺角站不久列車就急停，車長廣播要求乘客由車尾離開，全車人徒步沿路軌折返旺角站。

消防：出事列車沒翻側危險

在中午的記者會上，消防處助理消防區長梁錦華表示，消防人員在事故4分鐘後趕到現場，發現荃灣綫2號月台往中環方向一列8卡的列車車門移位，消防派出10架消防車、8架救護車、65名消防及救護員到場處理，並協助乘客疏散。消防又表示，視察了列車後，確保車身鞏固沒有翻側危險，又搜索車身、車底、以及路軌範圍，確認沒有火警跡象。

港鐵引入市區綫新列車

早前港鐵曾於官方頻道介紹市區綫新列車，目前未知出事列車是否新車款。新列車(Q-train)同第一代列車(M-train)嘅駕駛室有無咩唔同咗？車長啟動列車，要撳嘅掣同程序會唔會又唔同呢 ？以下影片有介紹：

重溫惡中女辱罵：「廢人先做呢啲垃圾工」 港鐵職員冷靜一句KO！

照道理，唔少人都應該知單車入港鐵嘅閘機係需要拆轆，不過最近就有網民呻於港鐵工作期間遇上野蠻惡中女，指對方唔聽拆轆勸告，反而更辱罵樓主「廢人先會做呢啲垃圾工」，其後樓主一句冷靜回應，獲得唔少網民大讚！

日前，有自稱港鐵職員嘅網民於社交專頁表示，曾於工作期間遇上一名惡女乘客，推著「靚靚單車」入閘，於是樓主就關廣播提示該名乘客「單車入閘要拆轆」，但乘客扮聽唔到，故令樓主需要親自攔住對方，請佢拆轆。

不過，對方竟然話樓主拆咪拆囉你咩態度呀？」又稱「我架車呀，都唔知你幾多個月人工呀！」聽到呢句，樓主仍冷靜回答對方「你畀人呃關我咩事？」

港鐵職員冷靜一句KO

結果，女乘客可能被激嬲，於是更侮辱樓主話「你呢嘅咁嘅廢人先會做呢嘅垃圾工，你慢慢坐啦你」。樓主仍然保持冷靜表示「你慢慢搬啦你，車站人多你小心啲喎」。

港鐵職員 Facebook「西客之道 HIspitality」截圖
Facebook「西客之道 HIspitality」截圖

雖然唔知大家對於呢件事有咩睇法，不過就有網民睇完都為樓主抱不平，指對方唔應該自以為自己有錢就高人一等，認為該惡女嘅行為係狗眼看人低！

港鐵職員

港鐵職員

有網友就叫樓主應該唔好理對方，由得仍就咁唔好拆轆入閘罰錢，亦有人和議指建議直接出告票！

港鐵職員

常見問題

港鐵油麻地站發生車門鬆脫事故?

11月13日早上，港鐵油麻地站發生車門鬆脫事故。警方表示，早上約9時半接獲多人報案，一列列車駛到油麻地站時… 詳情請看

事件中還有影響其他列車嗎？

有市民表示，事發時相信自己在是出事列車的後一架車，剛離開旺角站… 詳情請看

圖片來源：Facebook「西客之道 HIspitality」截圖、新傳媒圖片庫

讀者留言

熱門文章

 