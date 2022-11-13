港鐵事故｜油麻地站多組車門脫落、750乘客疏散

11月13日早上，港鐵油麻地站發生車門鬆脫事故。警方表示，早上約9時半接獲多人報案，一列列車駛到油麻地站時冒煙，涉及第6卡及第7卡車廂的多組車門鬆脫，完全剝離，事件中一名78歲女乘客在疏散期間擦傷，送廣華醫院。