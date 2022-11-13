港鐵事故｜油麻地站多組車門脫落、750乘客疏散
有乘客表示，星期日早上大約9時許，他在油麻地站聽到廣播荃灣綫列車延誤，及後發現往中環方向近車頭位置，有兩道列車車門脫落，當時車上乘客已經疏散，港鐵職員到場處理，要求圍觀者不要接近列車，未見到傷者，及後有消防員到場。事發列車上約有750名乘客受影響，其中約600人經月台離開，其餘約150人使用列車車尾緊急出口斜道離開。
星期日早上時間甩門 港鐵咁回應：列車首卡「轉向架」稍微偏離路軌
港鐵回應，荃灣綫油麻地站有列車車門移位，現時荃灣綫服務受阻，來往佐敦站及荔景站的列車服務暫停。來往荔景至荃灣站維持 8分鐘一班車，而來往佐敦至中環站維持 6分鐘一班車。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐黃琨暐表示，初步檢查後發現列車首卡轉向架稍微偏向路軌，路軌旁有設備損毀，需要較長時間修復。被問到受影響列車服務明日可否恢復，黃琨暐未有確實答覆，表示目前列車仍在月台，工程人員仍在搶修，稍後列車要移離現場駛回車廠作詳細檢查，車站亦有設備損毀，工程人員需要到路軌視察，了解需要修復的範圍。
另外亦有市民表示，事發時相信自己在是出事列車的後一架車，剛離開旺角站不久列車就急停，車長廣播要求乘客由車尾離開，全車人徒步沿路軌折返旺角站。
消防：出事列車沒翻側危險
在中午的記者會上，消防處助理消防區長梁錦華表示，消防人員在事故4分鐘後趕到現場，發現荃灣綫2號月台往中環方向一列8卡的列車車門移位，消防派出10架消防車、8架救護車、65名消防及救護員到場處理，並協助乘客疏散。消防又表示，視察了列車後，確保車身鞏固沒有翻側危險，又搜索車身、車底、以及路軌範圍，確認沒有火警跡象。
港鐵引入市區綫新列車
早前港鐵曾於官方頻道介紹市區綫新列車，目前未知出事列車是否新車款。新列車(Q-train)同第一代列車(M-train)嘅駕駛室有無咩唔同咗？車長啟動列車，要撳嘅掣同程序會唔會又唔同呢 ？以下影片有介紹：
重溫惡中女辱罵：「廢人先做呢啲垃圾工」 港鐵職員冷靜一句KO！
照道理，唔少人都應該知單車入港鐵嘅閘機係需要拆轆，不過最近就有網民呻於港鐵工作期間遇上野蠻惡中女，指對方唔聽拆轆勸告，反而更辱罵樓主「廢人先會做呢啲垃圾工」，其後樓主一句冷靜回應，獲得唔少網民大讚！
日前，有自稱港鐵職員嘅網民於社交專頁表示，曾於工作期間遇上一名惡女乘客，推著「靚靚單車」入閘，於是樓主就關廣播提示該名乘客「單車入閘要拆轆」，但乘客扮聽唔到，故令樓主需要親自攔住對方，請佢拆轆。
不過，對方竟然話樓主拆咪拆囉你咩態度呀？」又稱「我架車呀，都唔知你幾多個月人工呀！」聽到呢句，樓主仍冷靜回答對方「你畀人呃關我咩事？」
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【新款出入閘機‧曝光】西港島綫嘅新款出入閘機全部採用活板式設計，出閘機嘅入票口更特別加上LED閃燈，乘客跟住閃燈就可以好容易見到插卡位置！每部新出入閘機都要經過6,000次嘅測試，務求為正式投入服務做好準備 New Entry/Exit Gates with flaps will be used at all the three stations of West Island Line. Flash lights are installed at the ticket insert slots of the exit gates to indicate to passengers where to inset the Single Journey Tickets. To get ready for service commencement, we will conduct 6,000 tests for each ticket gate.
港鐵職員冷靜一句KO
結果，女乘客可能被激嬲，於是更侮辱樓主話「你呢嘅咁嘅廢人先會做呢嘅垃圾工，你慢慢坐啦你」。樓主仍然保持冷靜表示「你慢慢搬啦你，車站人多你小心啲喎」。
常見問題
港鐵油麻地站發生車門鬆脫事故?
11月13日早上，港鐵油麻地站發生車門鬆脫事故。警方表示，早上約9時半接獲多人報案，一列列車駛到油麻地站時… 詳情請看
事件中還有影響其他列車嗎？
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