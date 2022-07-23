洪水橋Tesla交通意外 網民睇唔明： 港版林志穎？！

47歲林志穎昨日（22/7）駕駛Tesla帶囝囝出街時，發生嚴重車禍，他駕駛的白色Tesla Model X撞上橋墩後著火，現場市民將受困司機、乘客拉出車廂。一日之後在香港亦有Tesla交通事故，出事過程就算有片都令網民睇唔明⋯⋯