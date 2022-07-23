洪水橋Tesla交通意外 網民睇唔明： 港版林志穎？！
Tesla駛上單車徑 再衝出馬路撞車翻側
據馬路的事討論區網民報料，今日（23/7）下午青山公路-洪水橋段發生交通事故，在往藍地段近屏夏路出/入口前，蜆殼油站位置發生車輛傾側交通意外，涉事汽車是一部白色Tesla ，由影片所見意外極難理解：
根據網民分享車cam片段所見，該輛白色Tesla 私家車突然由慢線轉左剷上路旁單車徑，掃毀欄杆後，再失控扭向右方，衝出馬路，結果該Tesla 橫向撞上一輛快線駛的黑色BMW私家車，之後剷上石壆，車身翻側。
網民分析：「醒唔起原來轉咗電車，唔使入油，所以出返嚟」
「同呀小旋風一樣抄得無厘頭 真係唔知人問題定車問題」
有巴打分析「助跑唔夠，應該係想過對面線！」
「唔睇片都想像唔到原來係甘樣自炒，留名想睇睇有冇其他片睇到呢位高手是何方神聖」
「佢都係想學狂野時速咁飛去對面姐」
「咁似開了auto pilot，想uturn」
「電腦網絡開始反擊人類了 。 可能高溫使電路板出問題」
「準備起飛 但係失敗咗」
「GPS自動導航系統 」
「唔睇片都想像唔到原來係甘樣自炒，留名想睇睇有冇其他片睇到呢位高手是何方神聖」
林志穎遇車禍成臉血 疑揸Tesla撞電線桿 父子目前無生命危險
據台灣傳媒報道，47歲愛車之人林志穎駕車帶囝囝出街時不幸意外撞車，並送院治理。
警方證實傷者為林志穎
據台灣媒體報導，桃園今早（22日）發生一宗嚴重車禍，一架白色Tesla Model X撞上橋墩後著火，現場市民將受困司機、乘客拉出車廂，司機滿面鮮血無法說話，而乘客則臉部輕微擦傷。消息一出，網民就大爆傷者係林志穎同囝囝。對於此消息，林志穎經理人曾一度否認，但其後台灣警方證實傷者身份正是林志穎及其囝囝，據知二人已送往醫院救治，目前暫無生命危險。
林志穎發生交通意外後，粉絲紛紛去林志穎Facebook帳戶留言慰問，「願平安，早日康復」、「希望你們父子平安」、「希望你們父子平安」。
對面線車Cam畫面曝光！
有網友提供林志穎對向的行車記錄器畫面中，拍攝到Tesla 撞上橋墩後的一瞬間！網友留言表示：「是我的朋友提供的，對向的車子看到有人自撞，他先衝過去，因為不知道怎麼開特斯拉的車門，是孩子自己開車門，朋友再把孩子抱出來，然後再繞去駕駛座，想要拉林志穎，但因為林的腳已經卡住了，後面來了幾個工人（包含一個機車騎士），一起幫忙把人拉出來，（其他媒體有訪問一起拉人出來的阿伯），然後朋友等救護車來馬上閃離」
林志穎係愛車之人
47歲台灣藝人林志穎與太太陳若儀，育有3名兒子。愛賽車的他，曾獲多座職業賽獎盃，近年投資有道，與友人開車行，有估計其身家超過10億港元。此外，林志穎入住有「台北10大豪宅」之稱的「國美大真」頂樓，市值約1.25億港元。近日好友探訪直播時，更公開豪宅內部裝橫，最誇張的是大廳中竟放了一輛F1法拉利賽車，認真霸氣！
林志穎擁1.25億港元豪宅
消息指，林志穎入住有「台北10大豪宅」之稱的「國美大真」頂樓整層，當年以約6300萬港元買入一個頂層單位，其後買同層另一個單位，整層頂樓一共只有兩單位，現時市值約1.25億港元。
客廳擺放紅色F1法拉利賽車
早前與名媛好友楊秀蓉開直播時，公開豪宅內內部裝橫，客廳空間寬敞，當中擺放了紅色F1法拉利賽車。楊秀蓉難以置信地大呼：「好誇張！」林志穎解釋賽車沒有安裝引擎及變速箱，無法開動，又透露車子以吊車運入客廳。
客廳空間寬敞
牆身作投影
客廳另一邊放置多部電腦，林志穎平日用來玩遊戲和觀察股票走勢。
寬敞走廊
太太專屬舞蹈室
超大浴缸
林志穎與陳若儀2010年註冊結婚
林志穎與女友陳若儀於2009年9月15日誕下長子Kimi，其後2010年2月註冊結婚，直至2013年7月30日在泰國補辦婚禮，兒子擔任花童。及後，太太於2015年12月5日誕下雙胞胎Jenson和Kyson。
賽車手變沉穩爸爸
林志穎熱愛賽車，同時是個賽車手，是當年第一個參加國際頂級賽事的台灣車手。他表示以前比賽，賽車過彎的時候，都會一腳油門踩到底，趁機超越前面的人。可是自從有了兒子後，他每次要一腳踩到底的時候，一想到兒子，腳就收回來一點點，變成了一個沉穩的賽車手，可見他非常顧家，是個沉穩的父親。