【灰甲症狀全攻略】初期變色變厚？一文看清灰甲成因治療及預防方法
回到目錄
灰甲的定義和類型：
灰甲的定義
灰甲，醫學上稱為「甲癬」（Onychomycosis），是一種常見的皮膚癬病，由真菌入侵手指甲或腳趾甲所引起。許多人誤以為灰甲必定是灰色，但事實上，受感染的指甲可能呈現多種顏色，包括啡色、白色、黃色，甚至黑色。其主要特徵是指甲變得混濁、失去原有的健康光澤。這種感染會破壞指甲的角蛋白結構，導致指甲外觀和質地出現一系列令人困擾的變化。由於香港天氣潮濕悶熱，為真菌提供了絕佳的繁殖環境，因此灰甲問題在本地相當普遍。
【灰甲症狀全攻略】初期變色變厚目錄
灰甲的常見類型
了解不同類型的灰甲有助於更準確地判斷病情。根據真菌入侵的路徑和位置，灰甲主要可分為以下幾種：
- 遠端側緣甲下型 (Distal and Lateral Subungual Onychomycosis – DLSO)：這是最常見的灰甲類型。真菌通常從指甲的頂端或側面邊緣開始入侵，在甲下角質層繁殖。初期會在甲邊出現不規則的小片白斑或黃斑，隨後逐漸向甲根方向蔓延，導致指甲失去光澤、變厚，最終整個指甲可能變色，呈現灰、黃甚至黑色。
- 白色淺表型 (White Superficial Onychomycosis – WSO)：此類型的真菌直接感染指甲的表層。甲面上會出現一個或多個不規則的白色渾濁區域，像撒上了粉筆灰。受感染的甲面質地會變軟、下陷，甚至可以用工具輕易刮除，周圍皮膚也可能伴隨脫屑現象。
- 近端甲下型 (Proximal Subungual Onychomycosis – PSO)：這種情況相對較少見，真菌從指甲根部，即甲半月（俗稱「月牙」）的位置開始入侵。它通常發生在免疫力較低的人士身上，例如糖尿病患者、銀屑病患者或愛滋病患者，可視為身體免疫系統響起警號的其中一個指標。
- 甲板侵入型 (Endonyx Onychomycosis – EO)：此類型的真菌直接侵入並在甲板內部繁殖，導致甲板結構被破壞，但甲床通常不受影響。指甲會呈現乳白色或牛奶狀，但不會明顯變厚或出現甲下角質增生。
- 全甲損壞型 (Total Dystrophic Onychomycosis – TDO)：這是上述各種類型灰甲發展到最嚴重階段的結果。整個指甲，包括甲板和甲床，都受到真菌的嚴重侵蝕和破壞，導致指甲結構完全喪失、嚴重變形、變厚、碎裂甚至整塊脫落。
灰甲的初期症狀：
灰甲的初期症狀往往不帶痛楚或痕癢，容易被忽略。及早識別這些警號是成功治療的關鍵。若您發現指甲出現以下變化，便應提高警覺：
- 指甲顏色改變，變得混濁、暗淡無光
- 甲面出現白色或黃色斑點
- 指甲表面變得凹凸不平、粗糙
- 指甲質地變得脆弱易碎
指甲變色
這是灰甲最直觀的症狀。健康的指甲應是帶有光澤的粉紅色，但受真菌感染後，指甲會失去光澤，變得混濁。顏色上可能呈現灰色、啡色、暗黃色或乳白色。起初可能只是一小塊斑點，若不處理，變色範圍會逐漸擴大。
指甲變形
真菌的生長會干擾指甲的正常結構，導致甲面不再平滑，出現凹凸不平的坑紋或縱向條紋。在某些情況下，例如「白色淺表型」，甲面甚至可能變軟並向下凹陷。
指甲變厚
受感染的指甲，其甲下角質層會因真菌刺激而過度增生，導致指甲異常變厚。變厚的指甲不僅外觀不佳，更會令修剪變得極為困難。當厚甲擠壓到甲溝或周圍的皮膚時，可能會引起不適甚至腫痛，影響日常活動如穿鞋和走路。
指甲變脆
真菌會分解指甲中的角蛋白，使其結構變得脆弱。受感染的指甲會容易碎裂、分層或剝落，修剪時可能會碎成粉末狀。嚴重時，指甲可能與甲床分離（即甲床分離症），甚至整塊脫落。此外，真菌分解角蛋白的過程中，有機會產生代謝物，導致患處散發出難聞的異味。
灰甲的成因：
真菌感染
灰甲的元兇是真菌。最常見的致病菌種是皮癬菌（Dermatophytes），根據本港皮膚科專科醫生指出，當中的「紅色毛癬菌」（Trichophyton rubrum）是香港最常見的元兇。此外，酵母菌（如白色念珠菌）和某些黴菌也能引致感染。這些真菌無處不在，當它們透過指甲的微小裂縫或周邊皮膚的傷口入侵，並在溫暖潮濕的甲下環境中定居繁殖，便會引發灰甲。
潮濕環境
真菌偏愛溫暖、潮濕和陰暗的環境。香港的亞熱帶氣候，特別是春夏季，為真菌滋生提供了絕佳條件。經常讓手腳處於濕潤狀態的人士，如家庭主婦、廚師、清潔工人等，風險較高。此外，長時間穿著不透氣的鞋襪，導致雙腳出汗焗促，也會大大增加腳趾甲受感染的機會。經常赤腳出入泳池、健身室更衣室、桑拿房等公共場所，亦是感染的高危途徑。
免疫力低下
身體的免疫系統是抵禦外來病原體的第一道防線。當免疫力下降時，對真菌的抵抗力也會減弱。因此，長者、糖尿病患者、患有免疫力缺乏症、銀屑病或正接受化療、服用免疫抑制劑的人士，都屬於患上灰甲的高危族群。特別是糖尿病患者，因其血糖偏高會削弱白血球的抗菌能力，加上周邊血液循環較差，一旦感染灰甲，後果可能更為嚴重。
年齡和性別因素
隨著年齡增長，患上灰甲的風險亦會增加。研究指出，60歲以上人士的患病機率比19歲以下人士高出20倍。這可能與長者血液循環變慢、指甲生長減慢及免疫力下降有關。此外，數據顯示男性的患病機率比女性高出近3倍。
灰甲的治療方法：
灰甲絕不會自行痊癒，必須接受正規治療才能根治。治療目標是徹底殺滅真菌，讓健康的新指甲重新長出。常見的治療方案包括：
外用藥物
對於初期或輕微的灰甲，外用藥物是首選。市面上有含抗真菌成分的藥水、藥膏或藥性指甲油（如含阿莫羅芬 Amorolfine、環吡酮胺 Ciclopirox）。使用前，建議先用銼刀輕輕銼薄增厚的甲面，有助藥物滲透至甲床，直達真菌匿藏之處。外用藥物副作用較少，但需要持之以恆地使用，療程相對較長。
口服藥物
若感染範圍較大、病情嚴重或外用藥物無效，醫生可能會處方口服抗真菌藥物。口服藥物能透過血液循環到達甲床，從內部攻擊真菌，成效通常比外用藥物更佳且療程較短。然而，部分患者可能出現腸胃不適、過敏等副作用，且藥物需經肝臟代謝，對肝功能有潛在影響，需在醫生監察下服用。
激光治療
激光治療是較新的選擇，特別適合不宜服用口服藥物的患者。治療利用特定波長的激光熱能，穿透甲板直接殺死或抑制真菌，而不會損害周圍的健康組織。整個療程一般需要進行3至5次，過程快速且無需麻醉，副作用極少。
外科手術
當灰甲極度嚴重，導致指甲嚴重變形並引起持續疼痛，或藥物治療均告無效時，醫生可能會考慮進行外科手術，將受感染的指甲整塊拔除。這是一種創傷性治療，需要局部麻醉，康復時間較長。拔甲後，仍需配合使用抗真菌藥物，以確保新長出的指甲健康，並減低高達五成的復發風險。
灰甲的預防方法：
預防勝於治療，尤其對於難纏的灰甲。在日常生活中多加注意，便能大大減低感染風險：
保持手腳乾燥
真菌的生存離不開濕氣。洗澡、洗手或游泳後，應立即用乾淨毛巾徹底擦乾手腳，特別是指縫和趾縫間的位置。若容易出汗，可勤加更換襪子，或使用止汗劑、爽身粉保持乾爽。
避免共用個人物品
灰甲具有很高的傳染性。受感染的皮屑和甲屑容易殘留在個人物品上。切勿與他人共用毛巾、拖鞋、襪子、指甲鉗及修甲工具，以免交叉感染。
穿透氣鞋襪
選擇棉質等吸汗物料的襪子，並穿著通風透氣的鞋子。避免長時間穿著密封的膠鞋或皮靴。回家後可將鞋子放在通風處吹乾，或輪流穿著不同的鞋，讓鞋子有足夠時間變得乾爽。
注意飲食和免疫力
均衡飲食有助增強整體免疫力。有指引建議可適量減少糖分和澱粉質的攝取，多進食新鮮蔬菜水果，為身體提供足夠的維他命和礦物質，從根本提升對真菌的抵抗力。
灰甲的嚴重後果：
傳染風險
灰甲不僅影響個人，其傳染性更是一大威脅。患者的甲屑會散落在家中各處，容易傳染給同住的家人。此外，真菌亦可能從一個指甲蔓延到其他健康的指甲，甚至擴散到身體其他部位的皮膚，引發體癬、股癬，或俗稱的「香港腳」（足癬）。
併發症
若對灰甲置之不理，變厚變形的指甲可能嵌入周圍的皮膚，引起甲溝炎，導致紅腫、疼痛甚至流膿。對於糖尿病患者或免疫力低下人士，情況更為兇險。皮膚上的小傷口一旦受到細菌入侵，可能引發嚴重的蜂窩性組織炎。在極端情況下，感染可能惡化成「食肉菌」感染（壞死性筋膜炎），可導致患者需要截肢，甚至危及生命。
對生活的影響
除了生理上的威脅，灰甲亦會對日常生活和心理構成負擔。變厚的腳甲會導致穿鞋時感到疼痛，影響走路姿勢。外觀上的不雅，會使患者在社交場合感到尷尬，不敢穿涼鞋或與人握手，嚴重影響自信心和社交生活。
回到目錄
灰甲會自己好嗎？
不會。灰甲是由真菌感染引起，真菌生命力頑強，絕不會自行消失。若置之不理，病情只會不斷惡化，指甲的受損程度會加劇，並可能傳染給其他指甲或家人，甚至引發嚴重的併發症。必須接受正規的抗真菌治療才能根治。
灰甲需要多長時間治療？
治療灰甲是一場「持久戰」，所需時間因人而異。一般而言，手指甲的生長速度較快，完整療程約需6至9個月；而腳趾甲生長較慢，則需要9至12個月甚至更長時間。實際治療時間取決於感染的嚴重程度、所選用的治療方法、個人的免疫力狀況以及是否持之以恆地遵循治療方案。
如何區分灰甲和其他指甲問題？
灰甲的典型特徵是「變色、變厚、變脆」三合一。指甲會失去光澤、變得混濁（呈黃、白、灰、啡色）、異常增厚且難以修剪、質地變脆並容易碎裂成粉狀。其他指甲問題，例如牛皮癬可能導致指甲出現點狀凹陷；而外傷則可能造成甲下瘀血，顏色呈紫黑色但會隨時間消退。如果無法確定，最準確的方法是諮詢皮膚科醫生，醫生可透過刮取少量指甲樣本進行真菌培植化驗，以作最準確的診斷。