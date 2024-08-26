男同事傳女上司「同老闆瞓先升職」 霸氣女1招反擊 網民：畀人屈要學呢招!
廣告
職場是非要點對付？近日有大陸女網友因為升遷問題，令另一位男同事因妒忌而展開復仇大計，更在公司造謠稱「她與老闆睡過」，最後女方一招聰明反擊，獲網民大讚！
同事妒忌造謠生事「與老闆睡過先升職」！
近日在大陸討論區上，有一名網友回應「女生如何反擊造謠的人」的話題，網民分享她的經歷，指曾經有位30歲的男同事，因為對方不忿氣女網民的升遷，所以造謠她與老闆睡過，希望她受不住壓力而走。女網民指有日覺得同事們看她的眼神有點怪，「直到在公司聽見男同事聊天，他們說老闆重用我，是因為我跟他睡過了，還説到好像真一樣。」
女網民收到風原來是男同事A造謠，然後一傳十，十傳百，傳到整間公司。當時女網民行到眾人面前，令同事們都非常難堪，而女網民此刻卻迫問所有人是不是真的。當時女網民更直接報了警，更大哭向眾人表示不知道自己與老闆發生關係，認為自己是被迷X，並要求男同事們出庭作證，不過當時男同事們都不知所措，就直接指是聽男同事A的講法。
女同事一招反擊結局大逆轉
之後女網民立即找來男同事A，哭著要求男同事幫忙做證，男同事A慌張起來指只是自己亂講，而老闆都被警員帶返警署調查，而警員便詢問男同事是什麼時間看見我和老闆從酒店出來的，他也答不上來。最後男同事A表明自己是因為妒忌升遷而造謠生事，動機是擔心自己位置被擠走，結果即時被老闆解僱與提告。
停止謠言最佳方法：報警
女網民在帖文下分享自己的故事，網民都大讚她果斷勇敢，而女網民都表示要停止謠言，「所以姐妹們，如果被造黃謠了，請報警」。而部份網民亦質疑女事主報假警，而她亦反擊自己沒有報假警，而是真的相信造謠者的話，以為自己被侵害才會報警。
圖片來源：TBS《我要準時下班》劇照、八大電視台《她們創業的那些鳥事》劇照