有片｜內地女客想路中心落車 的士司機無奈捱罵 1冷靜舉動獲網民大讚
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近日網上瘋傳一段旺角街頭的士爭執影片。片中1名內地女乘客要求在路中心下車，但遭到的士司機拒絕，雙方因而發生口角。影片被廣傳後，不少網民力撐的士司機有理「今次司機講得啱喎」，反批女乘客「蠻不講理」。
內地女想路中心落車惹爭執
該段影片在Threads上廣泛流傳，片中見到多名乘客在旺角彌敦道某個巴士站前落車，從的士車尾箱取下多件行李並放在一旁行人路，其中有名操普通話的女乘客邊搬行李邊大罵「到了還不讓下車」，而的士司機則氣憤地回答「唔好喺中間落車啊大佬，有啲咩意外邊個負責啊」。
女乘客感到不滿，隨即反駁「我給你錢，然後……」，司機打斷她並強調「唔係錢唔錢問題啊！邊可以喺中間落車㗎，你撞到點樣啊？」，然後用手指一指後方車龍「你睇幾多人喺到」，此時該名女乘客就無言以對，司機最終決定不收車資，但離開前不忘狠斥對方「唔收你錢啊！多謝你啊大佬，真係離晒譜！」
網民力撐的士司機
影片被廣傳後，隨即引起網民熱烈討論，不少網民支持司機做法，認為在車來車往的馬路中心下車極為危險，力爭司機「今次司機講得啱喎」、「司機脾氣都算超好！」、「唔好彩遇到啲X客」、「唔好唔收佢錢呀！下次又咁搞司機」、「司機算好人」、「唔係俾錢就大晒！法例唔畀就係唔俾」、「呢啲司機喺邊度搵呀，真係好人！」、「呢位的哥真係的士界清泉」；相反狠批女乘客「大陸人蠻不講理。覺得有錢就大晒」、「報警啦，佢無覺得自己錯，佢d文化思想只有用錢就以為可以解決到問題，所以罰佢錢就啱啦」、「一啲安全意識都沒有的人真可怕」、「安全意識淡薄到幾乎為0。好可怕」。
根據《道路交通（交通管制）規例》（第374G章）第14（6）條及第14（8）（b）條，的士司機不得在運輸署署長指定的限制區或禁區讓乘客上落，除非該的士獲發限制區或禁區許可。而根據第61（2）條，任何人無合理辯解而違反第14（6）條，即屬犯罪，可處罰款2,000元。
圖片來源：Threads@majorcantotraits