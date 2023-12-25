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聖誕女郎合集！聖誕獨留在家必備「驅寒系」IG女郎

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聖誕節獨留在家的你，唔係上網就煲劇，為了保持節日的溫暖，今次小編就為大家收集一眾節日女郎！

聖誕女郎合集！

何沛珈 無懼寒冷騷半球

有「東張女神」之稱的何沛珈亦趁聖誕大派福利，無懼寒冷以低胸禮服騷半球出鏡，性感指數爆燈！

聖誕 何沛珈無懼寒冷以低胸禮服上陣。
何沛珈無懼寒冷以低胸禮服上陣。（圖片來源：IG@hpgroxanne）
聖誕 何沛珈還擺出不同的pose展示S型曲線！
何沛珈還擺出不同的pose展示S型曲線！（圖片來源：IG@hpgroxanne）

李蔓瑩 自家製聖誕樹大騷身材

李蔓瑩同樣超大方派「禮物」，在自家製「聖誕樹」前打卡祝大家聖誕快樂！

聖誕 李蔓瑩心口「蠱惑的窿」十分吸睛。
李蔓瑩心口「蠱惑的窿」十分吸睛。（圖片來源：IG@reneebobo）
聖誕 李蔓瑩派福利從來都唔會手軟！
李蔓瑩派福利從來都唔會手軟！（圖片來源：IG@reneebobo）

樂宜 化身聖誕精靈

臨近聖誕，人氣「DJ女神」樂宜話要化身聖誕精靈派福利，之前仲扮過性感聖誕鹿！

DJ女神 樂宜 樂宜化身聖誕精靈。
樂宜化身聖誕精靈。（圖片來源：IG@lok_lokyii）
DJ女神 樂宜 樂宜 樂宜化身超性感聖誕鹿提前派福利。
樂宜之前化身超性感聖誕鹿提前派福利。（圖片來源：IG@lok_lokyii）

趙詠瑤 性感索媽

趙詠瑤 Kimi 雖然已升呢人妻兼人母，但仍繼續Fit到爆，繼續曬性感益Fans。

聖誕 佢話細個聖誕節家庭聚會都會俾人迫表演彈聖誕歌！
佢話細個聖誕節家庭聚會都會俾人迫表演彈聖誕歌！（圖片來源：IG@kimi_chiu120）
聖誕 但睇佢條裙似想跳芭蕾舞多啲。
但睇佢條裙似想跳芭蕾舞多啲。（圖片來源：IG@kimi_chiu120）

林襄 送超Hea聖誕床照

林襄賣廣告都有扮聖誕女郎！不過只係頭上戴聖誕鹿頭箍，身上配黑色吊帶背心加短褲，不過背心相當低胸，仲伏在床上，足夠性感！

聖誕 林襄的聖誕Look大騷事業線。
林襄的聖誕Look大騷事業線。（圖片來源：IG@95_mizuki）
聖誕 相當性感！
相當性感！（圖片來源：IG@95_mizuki）

淡大校花張宇婷 大玩藍聖誕

畢業於台灣淡江大學中文系的張宇婷，曾是淡大校花，現在是直播主兼模特兒，今次她大玩藍色性感Look賀聖誕：

聖誕 張宇婷以超性感Look賀聖誕。
張宇婷以超性感Look賀聖誕。（圖片來源：IG@chopperting）

台妹黃上晏 派聖誕福利

仙氣女神黃上晏(Rubis)身高165cm，畢業於國立台灣師範大學音樂系，過去聖誕節她亦曾大派聖誕福利。

聖誕女郎合集！聖誕獨留在家必備IG女郎
仙氣女神黃上晏（圖片來源：IG@rubis_03）

Suet E 抱貓過聖誕

聖誕 近年聖誕都抱貓貓過。
近年聖誕都抱貓貓過。（圖片來源：IG@suet_e）

「台版Angelababy」黃琳 綁蝴蝶結扮禮物

聖誕女郎合集！聖誕獨留在家必備IG女郎
黃琳其實早在讀台北世新大學三年級時就已被「眼利」的網民發掘，被封為「台版Angelababy」。（圖片來源：黃琳）

馬來西亞網紅 Janice Koh 過白色聖誕

馬來西亞的網紅，名為「Janice Koh」光是Facebook就有15.6萬人追蹤，IG更是有30萬位追蹤者，平常分享生活照給粉絲，修長的腿配上甜美的笑臉，吸引不少網友喜愛。

聖誕 Janice Koh是馬來西亞新山人，擁有超甜外表。
Janice Koh是馬來西亞新山人，擁有超甜外表。（圖片來源：[email protected]

簡幗儀 Lilian Kan 清涼賀聖誕

Lilian Kan 曾經去做療程，大方分享療程中途心口大細邊的「鴛鴦照」，唔知係咪做完先影呢輯相呢？照片一出引發網民熱烈反應，好友大讚 Lilian的身形！留言寫道：「救命呀」、「睇唔夠」、「白色！美！要買下來」等等。其他網民留言大讚，寫道：「我係女人， 我見到你啲相我都”嘩”一聲叫咗出嚟」、「就快失血過多」、「最正嘅聖誕禮物」。

聖誕 lilian kan
（圖片來源：IG@liliankan）

BlackRuby首度扮聖誕女郎

原來2020年係BlackRuby硯秋第一次影聖誕裝，佢表示「希望唔會嚇親大家」。

聖誕女郎合集！聖誕獨留在家必備IG女郎
童顏BlackRuby（圖片來源：IG@blackruby_hk）

大馬網紅 Gatita Yan 顏顏

馬來西亞的超人氣網紅顏妃（Gatita Yan），經常在IG撩大家：

聖誕 光是她的IG就累積244萬追蹤！
憑著天使般的臉孔她的IG就累積323萬人追蹤！（圖片來源：IG@gatitayan777）

網紅娘娘Angel Lau

連霍哥都有Follow的娘娘Angal Lau，經常在IG派福利益網友！

聖誕 娘娘Angal Lau是一名馬來西亞美妝師。
娘娘Angal Lau是一名馬來西亞美妝師。（圖片來源：IG@angel520jay）

網紅女神芭樂公主薇薇兒

薇薇兒原名林孟薇，是選美出身，以芭樂公主名號行走江湖，長腿是絕招：

聖誕 台灣正妹薇薇兒除了是模特兒、showgirl，還是一名專職主持人。
台灣正妹薇薇兒除了是模特兒、showgirl，還是一名專職主持人。（圖片來源：IG@iweiapple）

梁凱晴Nina 聖誕曬長腿

來自台灣的梁凱晴（Nina）主持過不少無綫及J2台的旅遊和飲食節目，現在則是自由身主持和司儀，每逢節日期間都會上載好多聖誔女郎造型照：

聖誕 Nina身形Fit到漏。
Nina身形Fit到漏。（圖片來源：IG@ninaa0821）
聖誕 又大曬長腿。
又大曬長腿。（圖片來源：IG@ninaa0821）

撰文： 東方新地圖片來源：IG圖片

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