聖誕女郎合集！聖誕獨留在家必備「驅寒系」IG女郎
聖誕女郎合集！
何沛珈 無懼寒冷騷半球
有「東張女神」之稱的何沛珈亦趁聖誕大派福利，無懼寒冷以低胸禮服騷半球出鏡，性感指數爆燈！
李蔓瑩 自家製聖誕樹大騷身材
李蔓瑩同樣超大方派「禮物」，在自家製「聖誕樹」前打卡祝大家聖誕快樂！
樂宜 化身聖誕精靈
臨近聖誕，人氣「DJ女神」樂宜話要化身聖誕精靈派福利，之前仲扮過性感聖誕鹿！
趙詠瑤 性感索媽
趙詠瑤 Kimi 雖然已升呢人妻兼人母，但仍繼續Fit到爆，繼續曬性感益Fans。
林襄 送超Hea聖誕床照
林襄賣廣告都有扮聖誕女郎！不過只係頭上戴聖誕鹿頭箍，身上配黑色吊帶背心加短褲，不過背心相當低胸，仲伏在床上，足夠性感！
淡大校花張宇婷 大玩藍聖誕
畢業於台灣淡江大學中文系的張宇婷，曾是淡大校花，現在是直播主兼模特兒，今次她大玩藍色性感Look賀聖誕：
台妹黃上晏 派聖誕福利
仙氣女神黃上晏(Rubis)身高165cm，畢業於國立台灣師範大學音樂系，過去聖誕節她亦曾大派聖誕福利。
Suet E 抱貓過聖誕
「台版Angelababy」黃琳 綁蝴蝶結扮禮物
馬來西亞網紅 Janice Koh 過白色聖誕
馬來西亞的網紅，名為「Janice Koh」光是Facebook就有15.6萬人追蹤，IG更是有30萬位追蹤者，平常分享生活照給粉絲，修長的腿配上甜美的笑臉，吸引不少網友喜愛。
簡幗儀 Lilian Kan 清涼賀聖誕
Lilian Kan 曾經去做療程，大方分享療程中途心口大細邊的「鴛鴦照」，唔知係咪做完先影呢輯相呢？照片一出引發網民熱烈反應，好友大讚 Lilian的身形！留言寫道：「救命呀」、「睇唔夠」、「白色！美！要買下來」等等。其他網民留言大讚，寫道：「我係女人， 我見到你啲相我都”嘩”一聲叫咗出嚟」、「就快失血過多」、「最正嘅聖誕禮物」。
BlackRuby首度扮聖誕女郎
原來2020年係BlackRuby硯秋第一次影聖誕裝，佢表示「希望唔會嚇親大家」。
大馬網紅 Gatita Yan 顏顏
馬來西亞的超人氣網紅顏妃（Gatita Yan），經常在IG撩大家：
網紅娘娘Angel Lau
連霍哥都有Follow的娘娘Angal Lau，經常在IG派福利益網友！
網紅女神芭樂公主薇薇兒
薇薇兒原名林孟薇，是選美出身，以芭樂公主名號行走江湖，長腿是絕招：
梁凱晴Nina 聖誕曬長腿
來自台灣的梁凱晴（Nina）主持過不少無綫及J2台的旅遊和飲食節目，現在則是自由身主持和司儀，每逢節日期間都會上載好多聖誔女郎造型照：