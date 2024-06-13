茶餐廳「趕客」拒收5毫寸爆Ben Sir 店家舉動惹爭論 怒斥1句獲網民激讚!
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香港飲食業唔少服務質素都惹來爭論 ，近日，前中大高級講師歐陽偉豪「Ben Sir」，幫襯一間馬鞍山茶餐廳被拒收5毫，Ben Sir一再反駁：「我畀足晒錢」，但店家堅持不收5毫硬幣！
Ben Sir被茶餐廳拒收毫子
這篇帖文迅速在網上引起了廣泛討論，許多網民表示支持Ben Sir的立場。「都係錢，點解唔收？」和「其實我畀足錢就走，理X佢收唔收$0.5」是網民的普遍反應。此外，還有人說「都係唯有下次唔幫襯」，顯示出對該餐廳的不滿。
法例咁樣講⋯⋯
根據香港法例454章《硬幣條例》第2(1)條，面額少於1元的硬幣，如1毫、2毫、5毫，其支付的款額不得超過2元。然而，香港律師會曾指出，該法例並未授予任何強制接受這些硬幣的權力，也沒有條文禁止商家拒收。若雙方發生爭議，通常由警方作為一般「糾紛」處理，協助雙方進行調解。
網民：沒有無緣無故的衰落
事件亦引發了對小額硬幣接受度的社會討論。不少網民分享了類似的經歷，例如「我試過，最躁底係佢個餐要$28.5，但餐廳唔收 5毫，咁即係點？」和「有次我在啟田街市，叫佢報警先肯收我兩個五毫子」。這些分享顯示，拒收小額硬幣的情況在香港並不少見，引起了公眾的關注和討論。
- 「其實只要俾齊直接走，佢都吹你唔漲」
- 「非常認同，都係錢，點解唔收？」
- 「係呀，唔係唔想幫自己人，係唔抵幫～ 去外地會好捨得食，香港…？ 自己煮無咁嬲」
- 「我試過，最燥底係佢個餐要 $28.5, 但餐廳唔收 5 毫，咁即係點？」
- 「我試過過隧道比錢有兩蚊全部一兩毫，個職員阿姐比說話我聽，我即刻同佢講你同事收比我，跟住佢收聲」
- 「神回覆！又學到野」
- 「唔好用『揀』字，應該用『嫌棄』！」
- 「人哋寫明你都揀入去？」
圖片來源：TVB、FB@Benjamin Au Yeung、XHS