【金錢癬原因】一文看清！拆解真菌感染途徑高危族群及根治預防全攻略
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金錢癬的定義和症狀：
什麼是金錢癬
金錢癬，這個聽起來與金錢有關的皮膚病，其實與財富無關，其名稱源於其獨特的圓形或環狀皮疹，外觀酷似古代錢幣。在醫學上，金錢癬的正式名稱為「體癬」（Tinea Corporis），它並非由寄生蟲引起，而是一種由名為「皮癬菌」（Dermatophytes）的真菌（或稱黴菌）所引發的表層皮膚感染。這種真菌能入侵皮膚的角質層、毛髮及指甲，在溫暖潮濕的環境中尤其活躍。金錢癬可以出現在身體任何部位的皮膚，例如手臂、肩膀、腹部、背部，甚至是臉部，是香港相當普遍的皮膚問題。
【金錢癬原因】一文看清目錄
金錢癬的常見症狀
金錢癬的症狀會因應感染的嚴重程度和位置而有所不同，但通常都具有一些標誌性的特徵。了解這些症狀有助於及早發現並尋求治療。
初期症狀：
- 環狀紅斑：皮膚上會出現一個或多個圓形或橢圓形的紅色斑塊。這些斑塊的邊緣通常會稍微隆起，呈紅色或銀色，並可能帶有細小的鱗屑，而斑塊的中央部分膚色可能相對正常或逐漸消退，形成一個獨特的「環狀」外觀。
- 向外擴散：皮疹會隨著時間慢慢向外圍擴大，令「錢幣」的範圍變大。
- 皮膚變化：患處皮膚會變得乾燥、脫屑，並伴隨劇烈的痕癢感，有時甚至會有腫脹或疼痛感。
嚴重症狀：
若感染未得到及時處理，或因不斷搔抓導致繼發性細菌感染，症狀可能會加劇：
- 水泡與膿瘡：皮疹邊緣可能會出現隆起的水泡，甚至因發炎而產生含膿的瘡皰。
- 多個環狀印：感染可能擴散至身體其他部位，形成多個環狀皮疹。
若孕婦、長者或免疫力較弱的人士出現上述症狀，或皮疹覆蓋範圍廣泛，應立即尋求醫生協助。
金錢癬的傳染性
金錢癬具有相當的傳染性，這是它與許多其他皮膚炎（如濕疹）最大的區別之一。了解其傳播途徑是預防感染和擴散的關鍵。主要傳播方式包括：
- 人傳人：這是最常見的傳播方式。透過直接接觸患者的皮疹或傷口，真菌便可能轉移到健康皮膚上。因此，家庭成員之間的親密接觸，特別是嬰幼兒，由於皮膚屏障較弱，更容易被成年患者傳染。
- 動物傳人：接觸受感染的動物也是一個重要的感染源。貓、狗等寵物都可能攜帶皮癬菌，在撫摸或為牠們梳理毛髮時，真菌就有機會傳播給人類。
- 間接接觸：真菌可以在脫落的皮屑中存活一段時間。共用受感染者使用過的個人物品，例如毛巾、梳子、衣物、床單、枕頭等，都可能成為傳播媒介。
- 環境接觸：真菌偏好溫暖潮濕的環境。在公共場所，如游泳池、公共浴室、健身室的更衣室、三溫暖等，地面和公用設施都可能潛藏真菌，赤腳行走或接觸這些表面會大大增加感染風險。
金錢癬的成因和高風險群：
引發金錢癬的原因
金錢癬的根本原因非常明確，就是皮膚受到「皮癬菌」這種真菌的感染。然而，單純接觸到真菌不一定會發病，發病的關鍵在於兩個條件的結合：真菌的存在與適合真菌生長的環境。香港夏季天氣潮濕悶熱，正為真菌提供了絕佳的繁殖溫床，這也是為何皮膚癬在夏季特別常見的原因。當皮膚長時間處於悶熱、潮濕、不透氣的狀態，皮膚的抵抗力便會下降，讓伺機而動的真菌得以入侵角質層，引發感染，形成金錢癬。
容易患上金錢癬的人群
雖然任何人都可能患上金錢癬，但某些族群由於其生活習慣、身體狀況或環境因素，感染的風險會顯著提高。以下9類人士應特別注意：
- 長期處於潮濕悶熱環境者：例如廚師、運動員或需要在戶外工作的人。
- 經常穿著緊身、不透氣衣物者：如牛仔褲或化纖物料的衣物，會阻礙汗水蒸發，製造有利真菌滋生的微環境。
- 排汗量大（多汗症）人士：汗水若沒有及時擦乾，會使皮膚長時間保持濕潤。
- 肥胖或身體有較多皺褶處的人士：如腋下、大腿內側（股溝）、乳房下方等部位，因皮膚互相摩擦且不易通風，容易積聚濕氣和熱力。
- 免疫力低下或缺陷者：如長期病患者、正接受化療或服用免疫抑制劑的人，身體抵抗真菌的能力較弱。
- 糖尿病患者：血糖控制不佳會削弱免疫系統，並為真菌提供養分。
- 本身已患有其他皮膚癬者：例如患有香港腳（足癬）或灰甲（甲癬）的人，可能會因搔抓而將真菌帶到身體其他部位，引發體癬。
- 個人衛生習慣不佳者：運動後沒有立即洗澡更衣，或不常更換貼身衣物和床單。
- 經常使用公共設施者：如泳池、健身室等，增加了接觸環境中真菌的機會。
金錢癬與其他皮膚病的區別
許多皮膚病的症狀相似，特別是痕癢和紅疹，因此容易被混淆。最常見的是將金錢癬與濕疹或牛皮癬搞混，但它們的成因和治療方法截然不同，錯誤用藥可能令病情惡化。
- 金錢癬 vs. 濕疹：
- 病因：金錢癬是真菌感染；濕疹則與免疫系統失調、過敏反應或遺傳有關，並非由單一病原體引起。
- 傳染性：金錢癬會傳染；濕疹不會傳染。
- 外觀：金錢癬通常呈現清晰的環狀，邊緣凸起，中央較平坦；濕疹的邊界則較模糊，形態多變，可能出現水泡、滲液或皮膚增厚。
- 病因：金錢癬是真菌感染；牛皮癬是一種自身免疫性疾病，導致皮膚細胞過度增生，與黴菌無關。
- 治療：金錢癬需使用抗真菌藥物；牛皮癬則需用類固醇、免疫抑制劑或生物製劑等方法治療。用治療金錢癬的藥物對牛皮癬無效，反之亦然。
金錢癬的治療方法：
外用抗真菌藥物
對於大多數輕微至中度的金錢癬，外用抗真菌藥物是首選且有效的治療方法。市面上有乳膏、凝膠或噴霧等不同劑型可供選擇。醫生會根據患處位置和皮膚狀況處方合適的藥物。一般建議每天在清潔並擦乾的患處及周邊皮膚塗抹1至2次。即使症狀（如痕癢和紅疹）在幾天後有明顯改善，也必須遵從醫生指示完成整個療程，通常為2至4週。過早停藥會讓潛藏的真菌死灰復燃，導致病情復發。
口服抗真菌藥物
如果金錢癬的感染範圍非常廣泛、症狀嚴重，或者對外用藥物反應不佳，甚至感染已蔓延至頭皮或指甲，醫生便可能處方口服抗真菌藥物。口服藥物能從體內系統性地殺滅真菌，效果更為徹底，但療程可能較長，且需要注意潛在的副作用，必須在醫生監察下服用。
治療期間的注意事項
- 保持患處清潔乾爽：每天用溫和的梘液清洗患處，並用乾淨的毛巾輕輕印乾，切勿用力摩擦。
- 勤換衣物與床單：穿著寬鬆、透氣的棉質衣物。每天更換並清洗與患處接觸過的衣物、毛巾和床單，以殺滅真菌，防止重複感染。
- 注意飲食：雖然飲食不是直接原因，但避免進食辛辣刺激性食物（如薑、蔥、辣椒）、牛肉、羊肉、海鮮及酒精等，有助於減輕皮膚的發炎反應，讓身體更好地對抗感染。
治療禁忌
在治療金錢癬的過程中，有兩大禁忌必須避免，否則可能讓病情一發不可收拾：
- 絕對不要搔抓患部：痕癢難當時，搔抓是本能反應，但這會破壞皮膚屏障，引發細菌感染，更會透過指甲縫隙將真菌傳播到身體其他健康部位，導致感染範圍擴大。
- 切勿亂用含類固醇的藥膏：許多止癢藥膏含有類固醇，它能迅速消炎止癢。但類固醇會抑制皮膚的免疫反應，對於真菌感染而言，這無疑是為敵人「開綠燈」。初期使用或能暫時舒緩痕癢，但實際上會讓真菌更猖獗地生長，導致皮疹範圍擴大，形成更難處理的「類固醇體癬」。因此，在未經醫生診斷前，切勿自行購買成藥塗抹。
預防金錢癬的方法：
預防勝於治療，尤其對於容易復發的金錢癬，養成良好的生活習慣至關重要。
保持皮膚乾爽
- 選擇合適衣物：穿著寬鬆、通風、吸汗的棉質衣物，避免穿著緊身褲或不透氣的合成纖維物料。
- 及時更衣：在運動或大量出汗後，應盡快洗澡並更換乾爽的衣物。
- 徹底擦乾身體：洗澡後，務必用乾淨毛巾將全身徹底擦乾，特別是皮膚皺褶處，如腋下、股溝和腳趾縫。
個人衛生習慣
- 勤加洗手：觸摸患處後必須立即洗手，以免將真菌傳播到其他地方。
- 定期清潔：每日洗澡，並定期清洗衣物、毛巾及床單，可在洗滌時加入消毒劑或使用熱水，有助殺死真菌。
- 家居消毒：若家中有成員患上皮膚癬，應注意地板和浴室的清潔消毒，防止交叉感染。
避免共用個人物品
為了切斷傳播鏈，應堅守不與他人共用個人貼身用品的原則，這包括：
- 毛巾、浴巾
- 梳子、頭飾
- 衣服、鞋襪
- 枕頭、床單
金錢癬會自行痊癒嗎？
金錢癬一般不會自行痊癒。它是由真菌感染引起，若不使用抗真菌藥物治療，真菌會持續在皮膚上生長繁殖。拖延治療不僅會讓症狀（如痕癢和紅疹）持續或惡化，更有可能將感染擴散到身體其他部位，或傳染給家人及朋友。因此，一旦懷疑患上金錢癬，應及早求醫接受適當治療。
金錢癬的治療時間需要多久？
治療時間因應感染的嚴重程度和治療方式而異。對於一般的金錢癬，使用外用抗真菌藥膏通常需要持續治療2至4週。最重要的是，即使症狀看似消失，也必須按照醫生的指示完成整個療程，例如在皮疹完全消退後再持續塗抹兩週，以確保徹底根除真菌，大大減低復發機會。若需口服藥物，療程可能會更長。
如何區分金錢癬和濕疹？
要區分金錢癬和濕疹，可留意三大關鍵點：第一是病因與傳染性，金錢癬由真菌引起，具傳染性；濕疹則與過敏或免疫系統有關，不具傳染性。第二是外觀，金錢癬常呈現典型的環狀（像錢幣），邊緣清晰且凸起，中央較平；濕疹的皮疹邊界則較模糊，形狀不規則。第三是治療反應，使用抗真菌藥對金錢癬有效，但對濕疹無效。由於自行判斷可能出錯，最穩妥的方法還是諮詢皮膚科醫生作專業診斷。