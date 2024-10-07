14歲仔放學被撞命危 事發經過曝光 21歲司機情緒激動：我殺了孩子！
身穿校服少年倒臥在草叢中 司機情緒激動：我殺了孩子
網絡上流傳一段現場影片顯示，事發後被撞的14歲少年身穿校服，倒臥在草叢中，頭部流血。涉事司機在報警時情緒激動，不斷高呼：「Oh! I’ll go to jail!」（噢！我會坐監！）「He’s bleeding from his nose!」（他的鼻在流血！）。一名男途人試圖安撫司機，並阻止其他車輛，以免發生進一步的意外。
司機慌忙報警：Oh my god! I killed somebody!
期間有途人走過去問司機是否已報警及召救護車，司機以廣東話回答「call緊喇」，又呼籲途人不要拍攝。
其後司機向警方講出事發地點，並大叫「Somebody get an ambulance fast!（找人快點派救護車來！）」。情緒仍然激動的他更驚呼「Oh my god! I killed a kid!（天啊！我殺了一名孩子！）」、「I’m screwed!（我完蛋了！）」。
期間有男途人曾安慰司機要放鬆、不要太擔心：「Relax! Don’t worry!」
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警方與救援行動
警方表示，事故發生於下午約4時34分，當時少年正騎單車經過治河路附近的一條橋，準備過馬路時被司機撞擊。救援人員迅速到達現場，將昏迷的少年送往博愛醫院，後轉送至屯門醫院進一步治療。
現場調查與後續處理
據現場調查，肇事司機疑似由於收掣不及撞倒少年。事發後，司機被帶上警車並被捕。警方在場搜查了司機的車輛和背包，司機的母親也趕到現場了解情況。警方將繼續調查此次事故的具體原因。
家人：醫生都冇辦法，個腦都變黑色
翁少年的姑媽透露，翁的父母平時在內地生活，而翁主要由她照顧。父母每三個月會持雙程證來港探望及照顧兒子。
對於翁的情況，姑媽大感痛心，因為翁從小到大都由她照顧和湊大的。 她指事發當日翁於學校乘車至錦田郵局下車，然後再踩單車回家，傷心稱：「10幾年都冇事，點知會撞到個新手揸車入嚟」。她續指，翁的傷勢嚴重，「醫生都冇辦法，個腦都變黑色，冇可能做手術，佢都話做唔到手術」。
面對這突如其來的悲劇，除了希望翁能康復， 他們希望當局能夠酌情考慮，讓父母能長期留在香港照顧兒子。
翁目前就讀於元朗東華三院馬振玉紀念中學，事故發生後一直處於昏迷狀態，須插喉留醫ICU。