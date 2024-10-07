14歲仔放學被撞命危 事發經過曝光 21歲司機情緒激動：我殺了孩子！

本港發生嚴重交通意外。 事發在上週五（4日）下午，錦田發生一宗嚴重交通意外，一名14歲少年在放學騎單車歸家的路途上在治河路被一輛掛有P牌的私家車撞擊，導致頭部受重創，目前仍在醫院接受搶救，情況危殆。涉事的21歲孫姓司機因涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」已被警方拘捕。

