職場偷食男女：女網友大爆「AP鴨」上司偷食已訂婚女下屬、劇情超展開！
偷食上司化名「AP鴨」
爆料女網友表示，其直屬上司AP鴨（化名），是一位身高不足160公分、體重超過160磅的已婚中年男子，有兩個孩子。他的外貌和體型讓人聯想到卡通角色「AP鴨」。團隊裡有一位和女事主同級的女同事叫「阿M」。她眼睛很大，身材正常，經常化妝，特別是畫眼線。當時阿M與爆料女事主同樣係20多歲，有一位從學生時期開始交往的未婚夫。雖然她不算漂亮，但她會撒嬌，有點調皮，因此很受男同事的歡迎。
上司加入WhatsApp群組盡顯偏私？！
作為女同事，阿M經常工作失誤，影響到其他同事，所以她的同事們經常在WhatsApp群組裡提醒她。這個群組有阿M、一位高一級的師兄和一位同級師妹。由於幫她收拾爛攤子太多次，有一天女事主真的氣上心頭，只是發了一張圖，什麼都沒說，但大家都知道是阿M做錯了。
那天之後，「AP鴨」突然說要加入群組。大家都覺得奇怪，因為他以前說群組訊息太多不加入，有事會私下發訊息給他。而且平時群組的內容真的與他無關。不過他既然開口了，大家也只好照做。由於他的英文不好，全世界都轉用中文打字。
加入群組一個星期，「AP鴨」幾乎沒理過群組裡的話，但每次阿M講完一些很普通的公事後，「AP鴨」就會說「thanks」，阿M也會回一句「thank you boss」。其他人一個emoji都沒收到。
同事察覺不對勁 部署揭發有悉情！
這是第一次女事主感覺到有些不對勁。自從有了這種第六感，其他同事開始留意他們，甚至開了一個小群組交換情報。他們不知是不是在蜜月期，越做越出面，甚至隔壁團隊的新同事，單憑肢體語言，誤會「AP鴨」和阿M是情侶。
打情罵俏公然耍花槍
再甜蜜的情侶也會有風浪。某天，「AP鴨」和阿M全日都怒氣沖沖，兩人零溝通，與平時有說有笑的樣子大相徑庭。兩天後，有人送花來公司給阿M，雖然沒有心意卡，但大家當然不會放過任何線索。她收到的是黃玫瑰，黃玫瑰的花語是「珍重祝福、失戀、褪去的愛、歉意」。
後來，大家意識到阿M的婚禮快到了，以為戀情結束，再加上證明不了什麼，所以有人問起為什麼「AP鴨」和阿M看起來這麼親密時，大家都說沒有啊打算息事寧人。
同事掃手機揭發私情
直到有一次大家約了吃宵夜，三個同事準時到達，座位正對門口，看了20分鐘的菜單，終於看到緋聞男女下車走來。注意到他們穿著同色的polo衫，心裡大喊「WTF」。他們坐下後，「AP鴨」從褲袋裡拿出一隻錶戴上，阿M從手袋裡拿出一條手鏈戴上。
吃飯途中，「AP鴨」提起他的威水史，很雀躍地滑手機，說要找一些威威的照片給大家看。當天5個人坐一張較大的圓桌，阿M看完照片後，向右傳給師兄，師兄看完再向右傳給另一位同事，而女事主正好坐在「AP鴨」對面。此時「AP鴨」開始懷疑問她怎麼看那麼久，女事主裝作在放大圖片和左右滑動，並加一些浮誇的讚美說話，事情是透過上司手機偷看到阿M傳給「AP鴨」的一句可圈可點私人訊息：
「你鍾意嗰條裙好似漏咗喺你度」
一班同組同事由此得知，即使快將嫁人，阿M與上司「AP鴨」仍有緊密來往。
偷食男女婚禮大龍鳳
隨著阿M的大日子越來越近，她在公司愁眉苦臉的次數也越來越多。大家問她WhatsApp狀態的原因，關心同事有什麼不開心的，她說：「你哋唔明㗎喇…結婚唔係剩係兩個人嘅事」。婚禮當天，團隊要留兩個人在公司工作，「AP鴨」是上司自然要給面子出席，其他人不想去，就推大家去死。
婚禮那天，新郎哥上台講話時不斷流淚，說很多謝阿M這些年來的陪伴，說她會是一個好老婆。坐得那麼遠都能看到他眼淚鼻涕真心地流滿臉。正常的新娘此刻應該很感動，不流淚至少也會眼濕濕，但阿M的表情只能用木口木面來形容，不穿婚紗的話沒人知道她是新娘。而旁邊的「AP鴨」卻在與其他同事賭錢，情緒高漲拍桌子，喊著「我要贏錢呀 我要攞返我失去嘅嘢」。
「年假糾紛」竟引發職場性騷擾？！
幾個月後，因為一樁年假安排的糾紛，女事主最終忍無可忍與「AP鴨」發生衝突，此時隔離Team另一中佬上司「F哥」向當事20歲出頭的女事主作出慰問，期間竟然作出「揸Pat」性騷擾行為，仲笑淫淫咁話
「我可唔可以食咗你?」
女事主忍無可忍，決定HR人事部揭發，詳細列出兩位上司對她說過的話和做過的事。原來「AP鴨」雖然沒有出手，但其的騷擾言論在公司裡是公認的，最離譜的一次是她申請放假的時候，他問女事主還是不是處女、痛不痛、有沒有血，要她說出整個故事他才會批准。後來，HR立即進行內部調查，並在幾個小時內對二人作出停職。
大結局：AP鴨與F哥停職！
「AP鴨」與「F哥」停職的第一天，公司每個私人角落都有人在談論這件事。根據線人報料，看到心愛的「AP鴨」被停職，阿M表現得極度焦急煩躁，瘋狂地對人說：「我宜家唔可以透露太多 但『AP鴨』係無辜㗎！佢係俾人屈㗎！」。隨著HR的調查進行，投訴成立。性騷擾指控成立，「AP鴨」和F哥被即時停職，公司內部的放假記錄也顯示上司下屬同期放假的不尋常安排 ，「AP鴨」和阿M的關係也被公開，成為了公司內部的笑話。
後傳：事主離開香港！
在這件事之後，爆料網友決定離開香港，並在其他地方重新開始。這段經歷讓她學到很多，也讓她看到人性中的善與惡。感謝大家的支持，讓她有勇氣站出來，對抗不公。未來，她會繼續努力，活出自己的精彩人生。