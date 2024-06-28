職場偷食男女：女網友大爆「AP鴨」上司偷食已訂婚女下屬、劇情超展開！

一名網友最近在Threads平台撰寫長文， 分享初入職場親身見證的一樁職場出軌個案，故事情節峰迴路轉，發展落去更加變成職場欺凌以及辦公室性騷擾，據女事主透露，最後忍無可忍之下終於成功導致上司被停職，行文活潑的長篇帖文分數日連載，分享之後引起廣泛關注！

