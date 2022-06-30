網紅周慧賢Aqua Chow傳伏屍尖沙咀酒店 赴美升學前夕失蹤

23歲網紅周慧賢（Aqua Chow）赴美升學前忽然失聯，少女的親友於網上發帖希望各界朋友幫幫手，主角Aqua Chow(ig: Aquachow)為一名瑜珈導師及KOL，在網絡上都具有一定人氣。尋人消息傳出半日後，晚上驚傳惡噩耗，消息指周慧賢被發現在尖沙咀區一間酒店內身亡，據報油尖警區重案組已介入調查，稍後或會接觸其前男友。