Aquachow 周慧賢 Aqua Chow 失蹤

網紅周慧賢Aqua Chow傳伏屍尖沙咀酒店 赴美升學前夕失蹤

熱話
東方新地

廣告

23歲網紅周慧賢（Aqua Chow）赴美升學前忽然失聯，少女的親友於網上發帖希望各界朋友幫幫手，主角Aqua Chow(ig: Aquachow)為一名瑜珈導師及KOL，在網絡上都具有一定人氣。尋人消息傳出半日後，晚上驚傳惡噩耗，消息指周慧賢被發現在尖沙咀區一間酒店內身亡，據報油尖警區重案組已介入調查，稍後或會接觸其前男友。

Aquachow 周慧賢 Aqua Chow 失蹤 少女失蹤 網民於網上出尋人啟示
網民於網上出尋人啟示（圖片來源：「香港突發事故報料區」）

23歲少女赴美前突失蹤 親友急發尋人啟事

這名23歲少女網紅Aquachow在網絡上有有4.5萬followers，平時任職瑜珈導師。其家人指她原定於今日（30日）凌晨2點將會啟程登機前往美國讀書，一切聽落都是十分美好。

前男友突然登門拜訪 離開住所後失聯

但其家人指周慧賢（Aqua Chow）在6月29日下午4點30分在幾位朋友一同幫Aqua收拾行李之後離開住所。怎料對方前男友突然登門拜訪，在4點42分兩人一同離開住所，並被大廈閉路電視拍下，之後就再沒有見到Aqua出現。

Aqua親友當晚發現Aqua 失聯後，於清晨登門，發現行李仍然在家，與航空公司聯絡後，亦確認Aqua 並沒有上機，家人隨即報案。據知警方已聯絡到Aqua 前男友，但對方表示對事件不知情。

及後其親友發文希望有人提供Aqua 昨日離開住所後的行縱，亦呼籲深水埗愛海頌（Seaside Sonata）附近商鋪，能提供CCTV 片段以查看Aqua 行蹤。

Aquachow 周慧賢 Aqua Chow 失蹤 少女失蹤
（圖片來源：ig＠aquachow）
Aquachow 周慧賢 Aqua Chow 失蹤 少女失蹤
（圖片來源：ig＠aquachow）
Aquachow 周慧賢 Aqua Chow 失蹤 少女失蹤
（圖片來源：ig＠aquachow）

爆出前男友曾要挾過Aqua！

網上有資料指之前Aqua都曾經遭前男友要挾，而且更因為被要挾而去過報案求助。是次發生該事件後案件再轉由黃大仙警署跟進。網民都相信Aqua的失蹤並不簡單：

Aquachow 周慧賢 Aqua Chow 失蹤 少女失蹤
（圖片來源：lihkg討論區截圖）
Aquachow 周慧賢 Aqua Chow 失蹤 少女失蹤
（圖片來源：ig＠aquachow）

Aqua沒有登上飛機

家人與朋友在當晚已經與Aqua失去聯絡，並在清晨時登門發現她並沒有帶走行李。向航空公司查詢時對方都表示失蹤少女並沒有登上原定的班機。朋友與家人都對她的行蹤感到十分擔心，希望對方能出現。

Aquachow 周慧賢 Aqua Chow 失蹤 少女失蹤
（圖片來源：ig＠aquachow）

父親：佢十分期待是次旅程

引述Aqua父親在接受媒體訪問時提及她十分期待是次美國之旅，並不會有其他因素而令到她決定不登機前往美國。目前CCTV片段曝光，當中片段中見到Aqua隨行一名疑似男友的身影離開住所，之後就沒有任何消息。

圖片來源：[email protected]、香港突發事故報料區

讀者留言

熱門文章

 