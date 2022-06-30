網紅周慧賢Aqua Chow傳伏屍尖沙咀酒店 赴美升學前夕失蹤
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23歲網紅周慧賢（Aqua Chow）赴美升學前忽然失聯，少女的親友於網上發帖希望各界朋友幫幫手，主角Aqua Chow(ig: Aquachow)為一名瑜珈導師及KOL，在網絡上都具有一定人氣。尋人消息傳出半日後，晚上驚傳惡噩耗，消息指周慧賢被發現在尖沙咀區一間酒店內身亡，據報油尖警區重案組已介入調查，稍後或會接觸其前男友。
23歲少女赴美前突失蹤 親友急發尋人啟事
這名23歲少女網紅Aquachow在網絡上有有4.5萬followers，平時任職瑜珈導師。其家人指她原定於今日（30日）凌晨2點將會啟程登機前往美國讀書，一切聽落都是十分美好。
前男友突然登門拜訪 離開住所後失聯
但其家人指周慧賢（Aqua Chow）在6月29日下午4點30分在幾位朋友一同幫Aqua收拾行李之後離開住所。怎料對方前男友突然登門拜訪，在4點42分兩人一同離開住所，並被大廈閉路電視拍下，之後就再沒有見到Aqua出現。
Aqua親友當晚發現Aqua 失聯後，於清晨登門，發現行李仍然在家，與航空公司聯絡後，亦確認Aqua 並沒有上機，家人隨即報案。據知警方已聯絡到Aqua 前男友，但對方表示對事件不知情。
及後其親友發文希望有人提供Aqua 昨日離開住所後的行縱，亦呼籲深水埗愛海頌（Seaside Sonata）附近商鋪，能提供CCTV 片段以查看Aqua 行蹤。
爆出前男友曾要挾過Aqua！
網上有資料指之前Aqua都曾經遭前男友要挾，而且更因為被要挾而去過報案求助。是次發生該事件後案件再轉由黃大仙警署跟進。網民都相信Aqua的失蹤並不簡單：
Aqua沒有登上飛機
家人與朋友在當晚已經與Aqua失去聯絡，並在清晨時登門發現她並沒有帶走行李。向航空公司查詢時對方都表示失蹤少女並沒有登上原定的班機。朋友與家人都對她的行蹤感到十分擔心，希望對方能出現。
父親：佢十分期待是次旅程
引述Aqua父親在接受媒體訪問時提及她十分期待是次美國之旅，並不會有其他因素而令到她決定不登機前往美國。目前CCTV片段曝光，當中片段中見到Aqua隨行一名疑似男友的身影離開住所，之後就沒有任何消息。