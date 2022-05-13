Johnny Depp被爆官司「打定輸數」 Amber Heard下周放大絕
Johnny Depp「世紀官司」暫停一周
Johnny Depp與Amber Heard的「世紀官司」暫停一周，有消息指Depp襯休庭時間前往歐洲，與朋友一同放鬆心情及散散心，好為下星期的開庭做好準備。不過都有知情人士指，Depp似乎都「打定輸數」，害怕這場官司會輸給對方。
Johnny Depp被爆「打定輸數」
據外媒報導，在訪問加洲知名律師Mitra Ahouraia時，他提及名人的「誹謗罪」官司一直都勝率不高，而Johnny Depp的律師團隊亦清楚知道這一點。據知情人士提及，Depp都知道要證明Amber Heard做的一切都有預謀是十分難，兩人的證供亦沒有太實在的證據，只能說是「口同鼻拗」。
Amber Heard下周放大絕
另外下周Amber Heard會再次傳召證人，有指當中包括Amber Heard的妹妹Whitney Henriquez以及女星Ellen Barkin。Ellen Barkin與Johnny Depp曾在1998拍攝電影《Fear and Loathing in Las Vegas》時傳出過緋聞。上年在Johnny Depp控告報社關於「對待Amber Heard暴力事件」時，她亦有出庭作供，指當年與Johnny Depp在酒店爭執時，對方用酒樽掟向她。
網民繼續力撐JohnnyDepp
關於Johnny Depp打定輸數的消息傳出後，不少網民都繼續力撐Depp，認為就算官司輸掉，民眾都已經看清Amber Heard是一個怎樣的人。不過都有網民擔心「左膠當道」的美國的確會判Heard勝出。另外都有網民認為就「暴力事件」來看，其實兩人都有對對方郁手，所以不能夠將過錯只歸咎於一人身上。
Johnny Depp疑與律師擦出愛火花
另一方面，近日網上有不少影片流傳，指Johnny Depp與團隊中的其中一名律師Camille Vasquez舉動親密，被網民懷疑Depp與對方因為這場官司的關係，而展開一段情。
Johnny Depp與律師親密動作連連
網上不少法庭片段中可見，Johnny Depp與Camille Vasquez在法庭上不斷交頭接耳，而且兩人的身體語言都甚是親密，Camille Vasquez不時都會借機去觸碰Depp，而Depp亦睇落十分享受，令網民懷疑Depp又有新戀情。
實屬正常？
不過都有網民認為兩人之間的互動只是因為關係變熟之後的普通「朋友舉動」，有網民翻查到Johnny Depp與他另一名律師Benjamin Chew都有不少互動，Depp仲將熊仔糖分俾對方一齊食。
Johnny deserves love
What do you think about this rumour #JohnnyDepp and #CamilleVasquez
are they dating??? Or trying something??
But its cute, isn't it?#JohnnyDeppAmberHeardTrial #AmberHeardlsALiar #AmberHeardIsAnAbuser #amberheardisapsychopath pic.twitter.com/mHHZuUmaH4
— 🐝🐝🇺🇦 (@bubblebee404) May 6, 2022
Johnny Depp「溝」女律師是計謀之一？
亦有網民認為安排Johnny Depp與女律師Camille Vasquez關係親密也是「計略」之一，透過兩人看似較「輕鬆」的互動令Amber Heard團隊感到較大壓力。另外，網民都認為將Depp與律師傳緋聞絕對是謠言，更有網民深信傳出相關資訊的網民是由Amber Heard安排的「網軍」。
目前Camille Vasquez屬於「Firm’s Litigation & Arbitration Practice Group」，曾就讀「Southwestern Law School」。在Johnny Depp團隊中與Benjamin Chew十分合拍，亦在訴訟期間幫助了Johnny Depp不少。
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真係幾靚女！
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