YouTuber Kenny獲封「劉馬車接班人」 與母親拍片「講耶穌」最爆笑
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曾經自認是「天水圍墮天地獄獸」的劉馬車，靠著出位言論以及行為都引來網民關注！而近日YouTube界的新晉Kenny同樣亦靠個人風格取勝，主要以「試食片」、「大戰母親」、「打機片」、「祝福觀眾片」為主，當中貼地又無厘頭的對話最令網民拍案叫絕。
Kenny與母親互動超有趣
當中令Kenny爆紅的，絕對是Kenny與母親之間的互動影片。由於母親信奉基督教的關係，不時都會在Kenny拍片時大叫：「快啲信耶穌啦！」、「你哋真係好無知啊。」之類的說話，而該番言論亦觸動了Kenny的創意，決定化身佛祖去用佛經對抗母親，令到母親瘋狂大爆：「得神係真㗎！」、「唔好再講啦！收聲」，兩母子之間的互動十分有趣，更吸引不少觀眾觀看。
李皮教到底係咩？
Kenny母親在影片中不斷提及「李皮教」，並指該教派為邪教組織「好可怕」。不過筆者翻查Google資料，發現沒有任何與「李皮教」相關的資料，未能定奪到底是否新興教派，抑或是Kenny母親讀得唔正。因為他母親曾自稱是「Hely老母」，可見其朗讀時有可能會出錯。
經典爆紅影片：床上說故事EP3
要講Kenny為何突然冒起，就要講返他所拍攝的影片：「Kenny床上說故事EP3：Kenny終於鼓起勇氣主動溝女？」，影片講述Kenny的溝女冒險故事，影片中的Kenny用上悲壯的音樂去襯托，令到整個故事變得立體，亦令觀眾感受到Kenny的心碎感。
網民：「劉馬車接班人來了」
對於Kenny呢位後起之秀的出現，不少網民都紛紛稱他為「劉馬車接班人」，又大讚Kenny在影片落足心機，封面圖片更是有齊設計，影片又每日更新，再加上有配字幕，直言Kenny是天才之人。亦有網民踢爆Kenny母親非基督徒，疑似是加入邪教。另外都有網民讚Kenny識諗，肯工作養家，又拍片娛樂觀眾，值得紅！