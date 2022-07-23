YouTuber Kenny獲封「劉馬車接班人」 與母親拍片「講耶穌」最爆笑

曾經自認是「天水圍墮天地獄獸」的劉馬車，靠著出位言論以及行為都引來網民關注！而近日YouTube界的新晉Kenny同樣亦靠個人風格取勝，主要以「試食片」、「大戰母親」、「打機片」、「祝福觀眾片」為主，當中貼地又無厘頭的對話最令網民拍案叫絕。