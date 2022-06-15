KOL雪梨疑做小三被正印當場斷正 急晒受傷照澄清：我唔係第三者！
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近日有一名女生在IG上po出Story，發現自己男朋友出軌，與一名KOL在自己床上進行運動，仲要即場斷正，引發網友熱烈討論。不過該名KOL事後反擊，稱其實該女生已經與其男友分手半個月，更話今次事件令兩人關係更穩固，感情更進一步！
KOL雪梨疑做人小三被斷正 正印怒斥：條女啲Bra仲喺我屋企！
網上近日有一條片段瘋傳，內容為一位名叫Shirley雪梨的KOL被「捉姦在床」，片中可以見到一位女性拎住一個Bra，並打開一度房門，揭發男友的偷食行徑，她在片段中表示：「笑X死，你估我睇到咩？條女啲bra，喺我屋企啊！你個bra啊曾芷微，KOL嚟㗎喎，有冇人可以tag佢啊？」而男友見狀就立即為雪梨蓋上被。
雪梨澄清：冇做小三！
該名女性繼而不斷以硬物向兩人施襲，其後雪梨都有在IG上PO出自己受傷的照片，並表示：「好XX痛」。雪梨解釋到其實該名女生已經與男友分手半個月，而該名女生都已經有新歡，更指係個女仔唔肯搬走，話：「一個現任女朋友上男朋友屋企瞓喺張床度有咩問題？」而被捉姦的男子同樣都在IG上澄清，指自己已經與女友分手，不懂為何對方還繼續纏住佢。
事主再反擊：你就係偷食！
不過該名女性再次出聲反擊，指兩人爆房地點自己都有交租，又指其實在兩人未分手時已經察覺到雪梨不斷約自己男朋友打牌打波，所以認定男友在兩人拍拖期間已偷食。事件越發「羅生門」，疑似是雪梨前男友都認唔住出聲，直言雪梨在未分手時，就已經向對方埋手。
不過雪梨近日都在IG上再出Story，再次否認自己有偷食同做人小三，又直言因為事件令到兩人的關係變得更穩固，會繼續前行，一齊捱過所有的難關。