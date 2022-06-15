KOL雪梨疑做小三被正印當場斷正 急晒受傷照澄清：我唔係第三者！

近日有一名女生在IG上po出Story，發現自己男朋友出軌，與一名KOL在自己床上進行運動，仲要即場斷正，引發網友熱烈討論。不過該名KOL事後反擊，稱其實該女生已經與其男友分手半個月，更話今次事件令兩人關係更穩固，感情更進一步！