由「貨櫃教室」到教學醫院　中大醫院5周年開放「歷史廊」細說醫學傳承

中大醫院於2021年9月正式開幕，適逢今年踏入五周年，中大醫院在LG樓層（低層地下樓層）新設「歷史廊」，向公眾展示香港中文大學、香港中文大學醫學院及中大醫院的多個重要里程碑，以及大學、醫學院及教學醫院在教育、培訓及臨床實踐上發揮的協同效應。

