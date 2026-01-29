由「貨櫃教室」到教學醫院 中大醫院5周年開放「歷史廊」細說醫學傳承
中大醫院於2021年9月正式開幕，適逢今年踏入五周年，中大醫院在LG樓層（低層地下樓層）新設「歷史廊」，向公眾展示香港中文大學、香港中文大學醫學院及中大醫院的多個重要里程碑，以及大學、醫學院及教學醫院在教育、培訓及臨床實踐上發揮的協同效應。
「歷史廊」回顧中大自建校逾六十年以來，如何從荒山逐步發展至現今的大學城，亦展示了中大醫學院成立初期的珍貴照片，包括李卓敏基本醫學大樓的奠基儀式、早期學生在貨櫃箱改裝而成的課室上課，以及介紹了醫學院的卓越科研及臨床實力。中大醫院於2016年12月舉行動土典禮，「歷史廊」呈現了醫院從昔日的停車場蛻變成具規模的醫院大樓的歷程。
中大醫學院不少學科位居世界前列，「歷史廊」亦闡述多個已在醫院臨床應用的醫學院研究範疇，包括先進微創內鏡介入治療、兒科過敏、眼科診治和肺癌治療的突破、應用創新醫學及復康技術於運動醫學層面。
香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮醫生表示：「中大醫院是由中大全資擁有的非牟利、私營教學醫院，與中大醫學院在教學、科研、服務方面互為緊扣。適逢中大醫院邁向成立五周年，『歷史廊』不僅是回顧，更是前瞻。我們會一如既往支援大學將豐碩的科研成果轉化為臨床應用，讓醫學科研及技術能夠惠及更多市民，與中大攜手推動中大醫學教育的傳承與創新。」
圖片來源：中大醫院