中大醫院24小時門診「按登記時段收費」 推傷風腸胃炎藥費組合3日180元
中大醫院今日（12日）公布推出第三階段價格調整，重點包括簡化24小時門診及急症服務的診症費計算方式，以及為上呼吸道感染及腸胃炎兩類常見病症推出門診藥費組合，讓病人更清晰掌握醫療開支預算。新收費模式已於2月1日開始試行。
診症費不再分多重級別 只按登記時段收費
中大醫院表示，以往24小時門診及急症服務的診症費，會按病人登記時段、有否預約指定急症專科醫生，以及病人狀況（穩定或嚴重）分為不同級別收費。新安排下，診症費將簡化為只按病人登記時間所屬時段收取，減少收費層級，讓病人更容易理解，有關新收費詳情可瀏覽中大醫院官網。
推上呼吸道感染及腸胃炎藥費組合 3日180元、5日220元
為方便病人預算藥物開支，中大醫院參考過往求診個案及常用藥物成本後，推出上呼吸道感染及腸胃炎的門診藥費組合：三日藥費組合為港幣180元正，五日藥費組合為港幣220元正。如病人確診上呼吸道感染或腸胃炎，醫生可於藥費組合涵蓋的83種常用藥物中，按病情處方合適藥物。
醫院同時調整超過10種不屬藥物組合內的常用抗生素藥費，以便有需要獲處方抗生素的病人受惠。
取消非辦公時間X光附加費
除診症費及藥費組合外，中大醫院亦調整部分24小時門診及急症服務的其他收費項目，包括取消於非辦公時間進行X光檢查的附加費。
中大醫院財務總監馬凱雲表示，現時使用醫院24小時門診及急症服務的病人中，超過三分一因上呼吸道感染或腸胃炎求診。她指出，簡化收費模式後，診症費只按登記時段計算，配合新推出的藥費組合，讓患上傷風、感冒或腸胃炎等較輕病症的病人更清晰掌握診症及藥物費用；加上調整晚上10時後的夜間診症費，希望可減輕市民夜間求診負擔，讓市民及時接受治療。
圖片來源：中大醫院