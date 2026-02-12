中大醫院24小時門診「按登記時段收費」 推傷風腸胃炎藥費組合3日180元

中大醫院今日（12日）公布推出第三階段價格調整，重點包括簡化24小時門診及急症服務的診症費計算方式，以及為上呼吸道感染及腸胃炎兩類常見病症推出門診藥費組合，讓病人更清晰掌握醫療開支預算。新收費模式已於2月1日開始試行。

