熱休克｜中山美穂倒斃浴室疑因熱休克 冬天沖涼注意7點 沖身忌對住一個位

知名日劇女王中山美穂原定今日（6日）傍晚時分於日本進行音樂會，至中午時份突然宣佈因健康理由中止演出。及後中山美穂被發現倒斃於寓所浴室，救援人員到場後證實當場死亡，享年54歲。日本《富士新聞網》引述警方調查指，中山美穂被發現陳屍於寓所浴室，被發現時呈坐姿，浴槽附近佈滿熱水。從中山美穂的遺體狀況觀察，警方懷疑她有可能在入浴時因遇上急劇氣溫變化而遭遇「熱休克」，甚或綜合其他原因而於浴室內溺斃。

