熱休克｜中山美穂倒斃浴室疑因熱休克 冬天沖涼注意7點 沖身忌對住一個位
知名日劇女王中山美穂原定今日（6日）傍晚時分於日本進行音樂會，至中午時份突然宣佈因健康理由中止演出。及後中山美穂被發現倒斃於寓所浴室，救援人員到場後證實當場死亡，享年54歲。日本《富士新聞網》引述警方調查指，中山美穂被發現陳屍於寓所浴室，被發現時呈坐姿，浴槽附近佈滿熱水。從中山美穂的遺體狀況觀察，警方懷疑她有可能在入浴時因遇上急劇氣溫變化而遭遇「熱休克」，甚或綜合其他原因而於浴室內溺斃。
入浴時大溫差可引發熱休克
日本醫學博士、SAKAI醫院（さかい医院）院長堺浩之曾指出，「熱休克」是由於溫度劇烈變化所引發的現象。當人們從高溫環境進入低溫環境時，血壓可能會急劇上升；相反地，從低溫進入高溫環境時，血壓則可能迅速下降。這種溫差過大的情況可能導致身體無法適應，進而引發腦中風或心血管疾病，甚至在嚴重情況下導致突然休克。
沖涼注意2大重點減風險
浴室是熱休克最常發生的地方之一。許多人在寒冷的浴室脫衣後，立即進入熱水中，這種急劇的溫度變化會使血壓如同坐過山車般劇烈波動。根據日本的人口動態統計，每年因洗澡引發熱休克而死亡的人數高達1萬7000人，是交通事故死亡人數的4倍，尤其是60歲以上的老年人更是高危險群。在脫衣洗澡前，應先在浴缸放熱水或用蓮蓬頭的熱水沖刷浴室地板，藉由熱水蒸氣提高浴室溫度，從而降低熱休克的發生機率。
日本電視節目《日本人の3割しか知らないこと》早前亦曾分享，建議沖涼時熱水應先淋向如手腳等遠離心臟的地方，先讓四肢血液回流至心臟以預防熱休克。
寒冬洗澡注意7大重點
據日本大阪府醫療健康部資料，冬天洗澡時應注意以下7大重點，以防止出現熱休克：
- 在淋熱水前先讓身體暖和
- 在浸浴前先用花灑淋身
- 浸浴時熱水不應高於41度，同時避免熱水長開
- 入浴前後可飲一杯水、補充水份
- 飯後或飲酒後應避免立即洗澡
- 血壓升高時避免洗澡
- 建議家人之間互相看顧
5類人士高危
- 65歲以上人士
- 有高血壓、糖尿病，有脂質異常症等動脈硬化風險人士
- 肥胖者
- 患有睡眠窒息症人士
- 心律不正人士
冬季常見的睡醒中風案例，其實也是熱休克的結果。堺浩之表示，從睡夢中醒來後立即起床，會因為棉被內外的溫差過大，導致體溫驟降、血壓急升，從而引發中風或心肌梗塞。預防的方法其實很簡單，起床前在被窩裡進行2至5分鐘的伸展運動，讓身體逐漸暖和起來。