知名日本女星中山美穗驚傳離世 倒斃家中浴缸享年54歲
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著名日本女演員中山美穂今日（6日）被發現於東京澀谷區內的住所浴室倒斃，其後證實身亡，享年54歲。
綜合日本傳媒報道，當地警方今日下午接報，指中山美穂於其澀谷區惠比壽的住所浴室倒斃。據報事件由中山美穂的工作夥伴到訪其家中時發現，當地警方正調查其死因。
原定今晚出席聖誕音樂會 因身體問題取消
據報，中山美穂原預定出席今晚進行的「Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live」，其後大會以中山美穂身體狀況不良為由中止其演出，未料未經就傳出其離世消息。
著名日劇女王 98年與木村拓哉演《沉睡的森林》
翻查資料，中山美穗就讀中一時已被星探發現並成為模特兒，其後於1985年以偶像身份出道，是日本最具代表性的歌影兩棲藝人之一，其代表作有1995年演出的電影《情書》、1998年與與木村拓哉參演電視劇《沉睡的森林》，獲得第19回日劇學院賞最佳女主角。
歌唱方面，她與同為80年代出道的工藤靜香等人被合稱為「四大天后」。她共擁有8支冠軍單曲，其中有2首獲得破百萬銷量。
關鍵詞中山美穗
圖片來源：網上圖片