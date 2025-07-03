港大研究｜黃芪有助減藥增效解決抗藥性問題 首創中西合璧療法成自身免疫病曙光
黃芪或成自身免疫病治療新方向
自身免疫疾病目前難以根治，患者的免疫系統錯誤地攻擊自身正常細胞，導致組織和器官受損，需要長期用藥控制。雖然MTX是臨床一線藥物，能夠緩解症狀，但長期使用可能導致抗藥性，高劑量還可能引發肝毒性等嚴重副作用。
由港大醫學院中醫藥學院林响教授和沈劍剛教授領導的研究團隊，通過分析過去40年治療類風濕關節炎等五種常見自身免疫疾病的1,640種中藥複方，發現黃芪是臨床最常用的傳統藥材。團隊通過自主研發的乾燥綜合症小鼠模型和患者臨床研究，首次證實黃芪能夠抑制「濾泡輔助T細胞（Tfh細胞）」，這種細胞在自身免疫疾病中負責攻擊正常細胞。研究發現，MTX不僅無法有效抑制Tfh細胞，反而可能導致其數量輕微上升，而黃芪則能有效調控Tfh細胞活性，突顯黃芪顯著的治療價值。
此外，團隊首次從黃芪中分離出活性成分——毛蕊異黃酮，證實其能同時抑制人類和小鼠的Tfh細胞反應，並成為首個BATF轉錄因子抑制劑。BATF是調控Tfh細胞分化的核心蛋白，其結構在人類和小鼠中相似度高達99%，這為跨物種治療應用奠定了基礎。
毛蕊異黃酮能精準阻斷BATF功能，抑制Tfh細胞活化，降低自體抗體產生。更重要的是，毛蕊異黃酮能夠彌補MTX治療的不足，兩者聯合使用展現出顯著的協同療效，即使在慢性炎症階段，聯合用藥仍能有效保護靶向器官。
中藥現代化新突破 港大申國際專利
港大醫學院中醫藥學院助理教授林响教授表示：「聯合使用黃芪的活性成分可以實現減毒增效，大大降低MTX使用劑量，同時維持療效，顯著提升用藥安全性。研究團隊已就毛蕊異黃酮作為自身免疫疾病新型治療方法申請國際專利，標誌著中醫藥現代化研究的重要里程碑。」
這項研究具有高度臨床轉化潛力，有望解決自身免疫疾病患者長期依賴MTX導致的抗藥性與副作用問題。未來，這一療法有望惠及全球自身免疫疾病患者，並為中醫藥活性成分的現代化開發提供循證依據。
此外，團隊最新開發的「人源化免疫系統實驗性乾燥症小鼠模型」能精準模擬人類乾燥綜合症的免疫反應，驗證聯合療法的效果，為後續臨床試驗提供了有力支援。相關數據在2025年歐洲抗風濕病學聯盟年會（EULAR）上展示，會議論文已發表在《風濕病學年鑑》期刊上。