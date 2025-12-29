苦口良藥｜飲中藥怕苦靠死忍？ 5大秘技苦味大減 推薦中藥粉加1物用飲管極有效？
不少人都怕中藥那股獨有的甘苦味，小朋友固然抗拒，連成年人也可能因此卻步，寧願不看中醫。不過，許多家長為了調理子女身體，仍千方百計希望孩子能乖乖服藥。台灣中醫師鄒瑋倫坦言這問題確實令人頭痛，但亦非無計可施。針對如何減低中藥苦味，鄒醫師特別推介以下5種實用方法，讓良藥不再苦口。
1. 調水服用 冷熱皆可令味蕾遲鈍
一般常見的中藥粉其實是濃縮藥液混合澱粉製成，份量多且味道苦澀，往往令病人望而生畏。然而，對於患有過敏或氣喘的小朋友，若西醫未能有效根治，家長多會轉求中醫。 想讓孩子順利將藥粉吞下肚，鄒醫師建議不妨將藥粉開水飲用。至於水溫方面，無論是冷服還是熱服，都會令味蕾變得相對遲鈍，因此病人服用起來感覺會較舒服，較易入口。
2. 混和糖漿變糊狀 一口吞下
另一個方法是嘗試加入糖漿、黑糖漿或蜜糖。切記不需要額外加水，直接將藥粉與糖漿攪拌成「半糊半水」的中藥糊狀態，這樣只需一口湯匙的份量便能吞下。 不過鄒醫師提醒，這種「又苦又甜」的中藥糊並不會完全消除苦味，部分人尚可接受，但對於對苦味特別敏感的小朋友來說，這種複雜的味道可能會讓他們更受不了。
3. 拌入梅子粉或葡萄糖粉 最方便之選
這是鄒醫師認為最方便快捷的做法。中藥粉本身帶微苦，家長可將梅子餅磨成的梅子粉，或者葡萄糖粉與藥粉混合。 由於兩者皆為乾身粉末，混合後放入口中再飲水送服，第一口感覺會是甜的。鄒醫師解釋，混合後的藥粉在未溶化前已隨水吞下，過程幾乎沒感覺，而且這做法並不會破壞中藥原有的藥性，家長大可放心。
4. 掌握物理性「快吞」技巧
從物理角度入手，由於大人的舌根對苦味反應較遲鈍，可嘗試將藥粉直接置於舌根處並迅速吞下；小朋友則可放在舌尖快吞進去。 至於溫度方面各有所好，有人愛冷服以降低苦味感覺，有人愛熱服令味蕾遲鈍。但不論選擇冷服還是熱服，重點都在於一個「快」字，必須迅速將藥液吞入肚中。
5. 用飲管直接飲用 避開味蕾
利用飲管喝中藥是最後一招。其原理在於讓藥液不經過舌頭味蕾，只要屏住呼吸，利用飲管一口氣喝光，基本上就不會嘗到任何味道，輕鬆解決苦味煩惱。
圖片來源：AI製圖