苦口良藥｜飲中藥怕苦靠死忍？ 5大秘技苦味大減 推薦中藥粉加1物用飲管極有效？

不少人都怕中藥那股獨有的甘苦味，小朋友固然抗拒，連成年人也可能因此卻步，寧願不看中醫。不過，許多家長為了調理子女身體，仍千方百計希望孩子能乖乖服藥。台灣中醫師鄒瑋倫坦言這問題確實令人頭痛，但亦非無計可施。針對如何減低中藥苦味，鄒醫師特別推介以下5種實用方法，讓良藥不再苦口。

