中醫教保護心肺飲食法 拆解5大器官排毒時間 正確作息時間養出好內臟
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從中醫角度，人體各個內臟有其休息排毒時間；選擇止屙藥正確時間睡眠或進食有助內臟休息，避免體內毒素累積。就中醫就建議將一日24小時細分為多個不同時段，讓內臟在不同時間休息以保持年輕。此外，作息規律及保持均衡營養攝取以協助身體修復。
台灣《健康2.0》報道，當地中醫師謝彌堅認為如要讓內臟充分休息，可將一天24小時分成不同時段，讓不同的器官排毒。他同時提出各器官一旦出現問題時可引發症狀，以及透過飲食的保護方式：
5大器官排毒攻略
1.肝臟
理想排毒時間：凌晨1至3時
出現症狀：皮膚蠟黃、肝腹水長蜘蛛痣、臉部黯沉、消化道不適等。
飲食保護方式：多食綠色蔬菜，如椰菜花、檸檬、綠豆、番石榴、奇異果等。
2.心臟
理想排毒時間：上午11時至下午1時
出現症狀：胸悶、心悸、頭暈、易疲勞、腳水腫等。
飲食保護方式：多吃黑芝麻、大蒜、毛豆、牛油果、核桃、多脂魚類、黃豆等。
3.脾臟
理想排毒時間：上午9時至11時
出現症狀：口臭、臉上長斑、鼻翼發紅、多有胃熱等。
飲食保護方式：多食酸性食物及黃色食物，如蘿蔔、番薯、南瓜等。
4.肺
理想排毒時間：凌晨3時至5時
出現症狀：皮膚灰暗、情緒差、慢性咳嗽、胸痛等。
飲食保護方式：多食白葡萄、白蘿蔔、山藥、三文魚、南瓜、堅果、番石榴、蘋果等。
5.腎臟
理想排毒時間：凌晨5時至7時
出現症狀：水腫、呼吸有金屬味、畏寒、疲勞等。
飲食保護方式：多吃蔓越莓、藍莓、提子、椰菜、大蒜、青瓜、多飲水。
此外，謝彌堅也建議大家生活規律、保持睡覺充足，飲食應注重營養均衡攝取，少食油膩、高糖、高熱量食物；適當運動、適時補充水分，幫助身體修復。