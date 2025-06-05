中醫教保護心肺飲食法 拆解5大器官排毒時間 正確作息時間養出好內臟

從中醫角度，人體各個內臟有其休息排毒時間；選擇止屙藥正確時間睡眠或進食有助內臟休息，避免體內毒素累積。就中醫就建議將一日24小時細分為多個不同時段，讓內臟在不同時間休息以保持年輕。此外，作息規律及保持均衡營養攝取以協助身體修復。

